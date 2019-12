Sozialverband Deutschland boomt im Schönberger Land

Schönberg

So viele Mitglieder wie noch nie hat der Ortsverband Schönberger Land des Sozialverbands Deutschland. 136 Frauen und Männer gehören ihm jetzt nach Auskunft des Vorsitzenden Werner Kohlhoff an. 111 Mitglieder hatte er 2017, als sich die Ortsverbände Schönberg, Selmsdorf und Dassow zusammenschlossen. Seitdem lädt der Ortsverband Schönberger Land zu Veranstaltungen ein, bei denen nicht nur seine Mitglieder willkommen sind, sondern ebenso diejenigen, die ihm nicht angehören.

So war es auch auf der letzten Veranstaltung in diesem Jahr, einer Weihnachtsfeier in der Gaststätte Soltow. Schützlinge der Schönberger Kita „Regenbogen“ erfreuten die zahlreichen Besucher der Weihnachtsfeier mit Liedern und Gedichten. Dafür bekamen die Kleinen Beifall und Süßigkeiten.

Zahlreiche Veranstaltungen im Sozialverband

Werner Kohlhoff zog eine Bilanz der Arbeit des Ortsverbands in den letzten zwei Jahren. Er sagte: „Aus meiner Sicht ist sie positiv zu bewerten.“ Der Ortsverband habe zu etlichen Veranstaltungen eingeladen. Fast alle seien gut angenommen worden. 2019 bot der Ortsverband eine Busfahrt nach Hamburg an – organisiert von Heidrun Wendlandt. „Die Reise hat allen gut gefallen“, erläuterte der Vorsitzende. Er dankte allen Sponsoren, die den Ortsverband in diesem Jahr unterstützt haben.

Zahlreiche Besucher kamen zur Frauentagsfeier. Die nächste plant der Ortsverband für den 12. März 2020 im Sportlerheim des Palmbergstadions. Ab 15 Uhr sind wieder Mitglieder und Nichtmitglieder willkommen.

Der Sozialverband Deutschland bietet in Mecklenburg-Vorpommern Beratungen zu allen Fragen des Sozialrechts, eine kostenlose Mitgliederzeitung und die Möglichkeit für ehrenamtlichen Tätigkeiten.

