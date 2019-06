Schönberg

Gut entwickelt hat sich der Ortsverband Schönberger Land des Sozialverbands Deutschland, seitdem er 2017 aus einem Zusammenschluss der vorherigen Ortsverbände Schönberg, Dassow und Selmsdorf entstanden ist. Mit 132 Mitgliedern ist er heute eine der größten Gemeinschaften im Schönberger Land.

26 Frauen und Männer feierten beim Sommerfest des Ortsverbands in der Piratenklause am Naturbad mit. Der Vorsitzende Werner Kohlhoff informierte, dass die Anzahl der Vorstandsmitglieder von fünf auf drei reduziert wurde. Dem Führungsgremium gehören jetzt neben Werner Kohlhoff auch Christian Teworte als stellvertretender Vorsitzender und Cornelia Gertig als Schatzmeisterin an.

Auf dem Sommerfest informierte Manuela Kletzin über den Betreuungsdienst „Haushalt plus“, der zahlreiche Angebote zur Unterstützung im Alltag macht. Erklärtes Ziel ist, „dass die Klienten im eigenen Zuhause selbstbestimmt alt werden.“ Auf dem Sommerfest stellte Manuela Kletzin auch vor, wie die Betreuungsangebote finanziert werden können.

Der Ortsverband Schönberger Land des Sozialverbands Deutschland plant als nächste Veranstaltung eine Weihnachtsfeier. Sie beginnt am 6. Dezember um 15 Uhr in der Gaststätte Soltow. Auch dann sind nicht nur Mitglieder willkommen, sondern alle Interessierten.

Jürgen Lenz