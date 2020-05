Boltenhagen

Das gab es noch nicht im Ostseebad. Dass Kommunalpolitiker und vor allem Bürgermeister in Boltenhagen deutlich starker im Rampenlicht stehen, als in anderen Kommunen, das ist hinlänglich bekannt. Doch ein Buch über seinen Wahlkampf und den Erfolg bei den Bürgermeisterwahlen, das hat noch keiner seiner Vorgänger herausgebracht. Raphael Wardecki ist nicht nur der jüngste Bürgermeister des Ostseebades mit aktuell 29 Jahren, er auch der erste, der ein Buch darüber geschrieben hat. Am 16. Juni soll es erscheinen.

Die Ankündigung auf seiner Internetseite verspricht eine spannende Lektüre. Ein Beispiel: „Die Boltenhagen Kampagne lädt Sie ein zum Mitfiebern. Kann ein zugezogener Nobody Bürgermeister werden? Schaffen wir es ohne Ratsmehrheit die Mehrheit der Bevölkerung mitzunehmen? Wie kann Politik wieder bei den Menschen ankommen?“ Und weiter: „Mit diesem Buch erleben Sie nicht nur eine unfassbare Geschichte. Sie sind auch Teil der angestrebten Veränderungen in einem tollen Urlaubsort. Sie zeigen, dass Sie an die Demokratie und die notwendige Selbsterneuerung vorhandener Strukturen glauben.“

Zerstochene Reifen an seinem Auto

Klingt vielversprechend und vor allem sehr selbstbewusst. „Ja, das ist es auch“, sagt Raphael Wardecki. „Und vor allem ist es zu 100 Prozent ich.“ Denn er hat bewusst auf einen Verlag verzichtet, der Unternehmer, der ein Bestattungsinstitut betreibt und mittlerweile als Berater für Kommunalpolitiker im Wahlkampf unterwegs ist, steht für jede Zeile in dem Buch. Dort beschreibt er die Zeit vom 24. Januar 2019, als er sich für alle in Boltenhagen überraschend zur Kandidatur bekannte bis zu seinem ebenfalls überraschendem Erfolg am 16. Juni.

Er nennt keine Namen in seinem Buch. „Aber es geht neben meinen Beweggründen und der Motivation natürlich um die unschönen Dinge in dieser Zeit.“ Der junge Mann wurde mehrfach offen angefeindet, auch nach seiner Wahl gab es mehrere Vorfälle im Ostseebad, die ihm zu denken geben. Unter anderem wurden Reifen an seinem Auto zerstochen. „Mit dem Buch will ich vor allem jenen Mut machen, die Lust auf Kommunalpolitik haben“, betont der 29-Jährige. „Und ihnen sagen, dass auch junge Menschen eine Chance haben.“ Natürlich habe es auch bei ihm Momente gegeben, in denen er gezweifelt habe, ob seine Kandidatur die richtige Entscheidung gewesen sei. Doch noch immer seien es die positiven Dinge, die überwiegen würden. „Und diese Erfahrung will ich weitergeben.“

100 Vorbestellungen, damit das Buch gedruckt werden kann

Dass auf seiner Internetseite, mit der er für das Buch wirbt von Crowdfunding und dem „ Wahlkampfteam NRW“ die Rede ist, erklärt Raphael Wardecki folgendermaßen: „Das Crowdfunding ist für mich die Möglichkeit, so ein Buch ohne Verlag herauszubringen.“ So können Interessenten das Buch vorbestellen (Kostenpunkt 29 Euro), ab 100 Vorbestellungen sind die Druckkosten gesichert und die Produktion, die etwa eine Woche dauert, kann beginnen. „Zwölf Bestellungen gibt es bis jetzt.“ Das „ Wahlkampfteam NRW“ habe laut dem 29-Jährigen den Hintergrund, dass er trotz seiner noch frischen Erfahrung als Berater gefragt sei. „Ich helfe Kandidaten dabei, sich auf den Wahlkampf vorzubereiten. Gerade wir als Grüne haben sehr viele Ideen, aber was fehlt, sind Menschen, die Erfahrungen mit Wahlkampf haben. Und da komme ich ins Spiel. Das ist alles.“

Positives Fazit nach einem Jahr als Bürgermeister

Nach einem knappen Jahr an der Spitze der Gemeindevertretung von Boltenhagen hat der neue Bürgermeister ein erste Fazit gezogen. „Ich habe manchmal das Gefühl, dass ich zehn Jahre älter geworden bin in dem einen Jahr. Aber trotzdem bin ich zuversichtlich, was die Entwicklung von Boltenhagen anbetrifft. Es geht nicht alles von heute auf morgen, aber wir sind auf einem guten Weg.“

