Kita in Klütz und Schule in Boltenhagen profitieren

Klütz/Boltenhagen

Die Sparkasse Mecklenburg Nordwest hat in mehreren Orten zum Weltspartag Bäume gespendet, die mit den jeweiligen Bürgermeistern eingepflanzt wurden. Zwei solcher Termine hatte Bianca Albrecht, die Filialleiterin der Sparkassen in Klütz und Boltenhagen.

Zunächst trafen sie und der Sparkassen-Vorstandsvorsitzende Manuel Krastel den Klützer Bürgermeister Jürgen Mevius (UWG) auf dem Gelände der DRK-Kita „Klützer Schloßspatzen“. Dort wurden durch den Förderverein mit Hilfe von Eltern bereits einige Pappeln gepflanzt, die Schatten spenden sollen. Jetzt sind mit Spende der Sparkasse zwei Linden hinzugekommen, deren Kronen schon im nächsten Jahr dicht belaubt sein werden.

„Wir haben bewusst etwas größere Bäume ausgesucht, weil hier dringend Beschattung benötigt wird“, sagte Mevius über die etwa zehn Jahre alten Bäume. „Wir wollen schließlich schnell einen Effekt.“ Mit den zusätzlichen Bäumen können die 118 Mädchen und Jungen in Krippe und Kita dem nächsten Sommer beruhigt entgegensehen.

„Wir machen diese Spenden seit 1092 und es wurden seitdem fast 200 Bäume gepflanzt“, sagt Manuel Krastel für die Sparkasse Mecklenburg Nordwest.

In Boltenhagen trafen sich Bianca Albrecht und Manuel Krastel dann mit Bürgermeister Raphael Wardecki (Grüne) vor der Grundschule an der Klützer Straße. Dort wurde mit Spende der Sparkasse ein Gingkobaum in der Nähe des Haupteingangs gepflanzt. „Hier stand schon mal einer, der aber eingegangen ist“, sagt Raphael Wardecki. „Deswegen hatte sich die Schule einen neuen Gingkobaum gewünscht.“

Auch in Schönberg wurde zum Weltspartag ein Baum gepflanzt. Bürgermeister Stephan Korn pflanzte gemeinsam mit Sparkassen-Vorstandsmitglied Kay Facklam und Geschäftsstellenleiterin Renate Reichelt an der Marienstraße eine rote Kastanie.

Von Malte Behnk