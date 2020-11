Groß Schwansee

Bei einstelligen Temperaturen, begleitet von Sonne und herbstlicher Frische, griffen am Donnerstag Bürgermeister Dietrich Neick, der Lübecker Zimmerermeister Ralf Stamer, Architekt André Nagtegaal und Investor Thomas Hollweg zum Spaten. Es war der symbolische Beginn der Arbeiten an einer Naturhotelanlage, die in Groß Schwansee entstehen wird. Die eigentlichen Arbeiten beginnen in den nächsten Tagen.

Hotelanlage mit 100 Betten

13 Hektar groß ist das gesamte Areal, das sich am südwestlichen Ortsrand von Kalkhorst aus kommend in Richtung Ostsee erstreckt. Auf etwa der Hälfte dieser Fläche wird die Naturhotelanlage mit ihren Gebäuden und einer Kapazität von maximal 100 Betten gebaut, auf der sieben Hektar großen Ausgleichsfläche wird eine Wildblumenwiese angelegt.

Gefertigt werden die Gebäude in Holzbauweise, sie haben Gründächer und sollen sich gut in die vorhandene Landschaft einfügen. Bis auf das Clubhaus und das Wellnessgebäude, die mit einem zweiten Geschoss etwas höher gebaut werden, erreichen sie eine Höhe von 3,20 Metern. „Außerdem werden alle Gebäude barrierefrei sein und es in ihnen auch keine Dachschrägen geben“, so Hollweg. Wichtig ist ihm auch, dass die gesamte Hotelanlage ohne fossile Brennstoffe mit Wärme und Energie versorgt wird. Geplant sind dazu unter anderem Solaranlagen.

Nachhaltigkeit und Selbstversorgung

Hollweg setzt nach eigenen angaben auf Nachhaltigkeit und teilweise Selbstversorgung der Gäste mit Obst, Gemüse und Kräutern. Ihnen liegt hier nicht nur die nur wenige Meter entfernte schöne Ostsee quasi zu Füßen. Bioläden, Bauernhöfe und Lebensmittelgeschäfte gibt es in der Umgebung reichlich. In dem Wellnessgebäude mit Saunalandschaft, Ruheraum und angrenzendem Naturpool haben sie alles, um sich zu erholen.

„Der Klützer Winkel steht für sanften und ruhigen Tourismus. Entsprechend haben wir diese Anlage geplant“, so der aus Lüdenscheid stammende Investor, der seit zehn Jahren den Urlaub in seinem Ferienhaus in Groß Schwansee verbringt. Seine Frau und er lieben die Weite der Landschaft und den Naturstrand, wie Hollweg erzählt.

Zwei Jahre dauert die Planung

Bürgermeister Dietrich Neick: Das Ergebnis ist so, wie wir es hier wollen. Quelle: Archiv

„Das Ergebnis ist so, wie wir es hier wollen. Das Ganze hat eine positive Entwicklung genommen. Es war wichtig, dass hier keine Fremdkörper zum Rest des Ortes entstehen“, so Bürgermeister Dietrich Neick zu dem Vorhaben, für das nach zweijähriger Planung Baurecht geschaffen wurde. Mit den Tiefbauarbeiten, die die Firma Straßen- und Tiefbau Blum aus Neukloster ausführt, erfolgt am kommenden Montag auch der offizielle Start zu der Hotelanlage.

Läuft alles nach Plan und spielt vor allem das Wetter mit, dann könnten nach Aussage von Ralf Stamer schon im Februar oder März 2021 die in seiner Zimmerei in Lübeck vorgefertigten Elemente für die ersten Gebäude mit einer Grundfläche von 8,50 mal 13 Metern hier vor Ort zusammengebaut werden. Ziel ist es, so der Investor Thomas Hollweg, die Arbeiten an der gesamten Anlage zum Ende des kommenden Jahres abzuschließen.

Von Dirk Hoffmann