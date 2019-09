Dassow

Vom scheinbar hoffnungslosen Fall zum Vorzeigeobjekt in Nordwestmecklenburg: Dazu hat sich der alte Speicher in Dassow gemausert, seitdem Familie Semrau ihn übernommen hat. Der Landkreis Nordwestmecklenburg hat den Speicher jetzt ausgewählt als geeigneten Schauplatz zur Eröffnung des Tages des offenen Denkmals am Sonntag, den 8. September.

Der Landkreis erklärt: „Mit viel Engagement, Fachkunde, finanzieller Unterstützung und dem Zuspruch der Dassower Bürger wird der Speicher seit Jahren von den Eigentümern erhalten, behutsam umgebaut und modernisiert.“ Wandel und Erhalt eines Baudenkmals durch ein neues Nutzungskonzept und dessen Anforderung an modernes zeitgemäßes Wohnen würden an diesem Beispiel in gelungener Art und Weise anschaulich. Beginn der Eröffnung mit musikalischem Programm, Rede der Landrätin Kerstin Weiss ( SPD) und der Gelegenheit, die Baustelle zu besichtigen: 10 Uhr.

Miteigentümer Lars Semrau (41)öffnet ein Fenster des alten Speichers. Draußen: ein Naturschutzgebiet. Quelle: Jürgen Lenz

„Wir werden hier vor Ort sein“, kündigt Lars Semrau für sich, seinen Bruder Mark und Vater Wilfried an. Die drei Maurermeister vom Kalkhorster Unternehmen Semrau Bau werden im und am Speicher sein, um zu informieren und Fragen zu beantworten. „Die Leute können sich auch selbst ein Bild machen“, kündigt Lars Semrau im alten Speicher an. Besucher sollten beachten: Sie betreten eine Baustelle. Zwar befindet sich die denkmalgerechte Sanierung des 1861 am Ufer der Stepenitz errichteten Speichers im Endspurt, aber noch ist nicht alles fertig. Einige Fußboden- und Fliesenarbeiten sind noch zu erledigen. Die Malerarbeiten sind dagegen weitgehend abgeschlossen. Wann wird der Speicher komplett fertig eröffnet? „Dieses Jahr soll es soweit sein“, antwortet Lars Semrau. Dann ergänzt er: „Draußen kommt noch ein Nebengebäude.“ Dort wird nach Auskunft des Investors ein Bistro eröffnen.

Der vor 158 Jahren im Auftrag des Dassower Kaufmanns Christian Callies errichtete Getreidespeicher hat jetzt nach den Sanierungsarbeiten und Umbauten im Inneren vier Etagen. Im Erdgeschoss ist ein großer Saal entstanden. Er eignet sich für Feste und andere Veranstaltungen. In den Etagen darüber: Appartements. „Möglich sind auch noch zwei Büros“, erläutert Lars Semrau beim Rundgang. Der Blick nach draußen macht die besondere Lage sichtbar: Der zum Wohngebäude umfunktionierte Speicher steht direkt neben dem Naturschutzgebiet Stepenitz- und Maurine-Niederung. Wer durch die Fenster in Richtung Süden, Westen oder Norden blickt, sieht Gewässer, Wiesen, Schilf – Natur pur am westlichen Rand der Stadt Dassow, die sich als „Tor zur Ostsee“ versteht.

Im Sommer 2017 begannen Lars Semrau und sein zwei Jahre älterer Bruder Mark, den Speicher zu sanieren und unter Beachtung des Denkmalschutzes teilweise umzubauen. Am aufwendigsten waren die neue Gründung mit 108 Betonpfählen und der Bau einer massiven Wand, die den Speicher vom Fundament bis zum Dachgeschoss stabilisiert.

An der Stepenitz steht der historische Speicher in Dassow. Eine Spundwand schützt ihn vor Hochwasser. Quelle: Jürgen Lenz

Bevor Familie Semrau das Baudenkmal übernahm, drohte es zu verfallen. Es stand leer, als die Stadt Dassow es Mitte der 90er Jahre für einen symbolischen Preis in die Hände eines Geschäftsmannes gab. Die Hoffnung der Stadtvertreter: Der Niedersachse organisiert eine bessere Zukunft für das Lagerhaus in dem „Fischerende“ genannte Teil von Dassow. Doch der mutmaßliche „Investor“ organisierte nichts. Die Stadt nahm den Speicher zurück. 1998 veräußerte sie das Gebäude an den nächsten Hoffnungsträger, den Rendsburger Verein „Umwelt, Technik, Soziales“ (UTS). Er gab an, er habe den Speicher übernommen, „um ihn zu sanieren und einer öffentlichen Nutzung zuzuführen.“ Ab 2003 solle der Speicher ein „regionales Service- und Informationszentrum“ sein. Von Gastronomie, Tourismuszentrale und einem Rucksackhotel war die Rede. Die Wirklichkeit: UTS nutzte den Speicher für eine Qualifizierungsmaßnahme. Später sanierten Arbeiter einen Teil der Fassade, deckten das Dach neu, setzten 2003 eine rundum verglaste Dachlaterne auf. Das Geld für eine umfassende Sanierung brachte UTS nie auf. Jahrelang versuchte der Verein, den Speicher zu verkaufen. Mit Familie Semrau folgte dann jemand, der Pläne Wirklichkeit werden ließ.

