Klütz

Bei einem schweren Verkehrsunfall in Klütz wurden am Sonnabend mehrere Personen verletzt. Ersten Erkenntnissen zufolge befuhr der 30-jährige Fahrer eines Hyundai die L 03 aus Richtung Kreisverkehr in Richtung Hofzumfelde. Vor dem Abzweig zur Schlossstraße kam das Fahrzeug in der Linkskurve offenbar bei hoher Geschwindigkeit von der Fahrbahn ab, durchfuhr eine Senke, prallte gegen eine Schutzplanke und überschlug sich. Die drei Insassen verletzten sich dabei schwer. Rettungskräfte flogen den Fahrer mit einem Hubschrauber in eine Klinik. Die zwei 20- und 39-jährigen Mitfahrer wurden mit Rettungswagen in Krankenhäuser gebracht. Da bei dem 30-jährigen Fahrzeugführer in der Folge Atemalkohol von 1,42 Promille festgestellt wurde, ordnete die Polizei eine Blutprobenentnahme an. Der Führerschein des Mannes wurde sichergestellt. Ihn erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs. Die Straße wurde im Bereich der Unfallstelle für fast zwei Stunden voll gesperrt.

Von Michael Prochnow