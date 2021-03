Spende für die Brandschützer: Warum Arla die Upahler Ortsfeuerwehr unterstützt

Upahl

Die Molkerei Upahl des Arla-Konzerns hat die Orttsfeuerwehr in Upahl mit einer Spende unterstützt. Mitarbeiter Jens Paulsen und Jörg Neumann überreichten den Mitgliedern der Wehr ein Gasmessgerät. Die beiden Ortswehrführer Tobias Lokaitis und Alexander Ehlers nahmen die Spende in Empfang. „Das ehrenamtliche Arrangement, was die Männer und Frauen in jedem Ort zu jeder Zeit erbringen ist beachtlich“, erklärt Jörg Neumann. „Für uns als lokales Unternehmen ist es daher besonders wichtig dort zu unterstützen, wo Bedarf ist.“ Sein Kollege Jens Paulsen lobte die gute Zusammenarbeit zwischen dem Produktionsstandort in Upahl und den Wehren auch außerhalb von Einsätzen.

Großbrand im November 2020 bei Arla in Upahl

Im November brach in einem Serverraum bei Arla ein Feuer aus. Quelle: Karl-Ernst Schmidt

Wie wichtig der Kontakt zwischen den Betrieben und den Brandschützern ist, wurde Mitte November 2020 deutlich, als ein Großbrand eine komplette Serveranlage in der Molkerei vernichtete. Die Löscharbeiten, an denen neben Upahl noch weitere Feuerwehren aus der Umgebung mit rund 60 Einsatzkräften beteiligt waren, dauerten mehrere Stunden. Der Schaden durch das Feuer war so erheblich, dass die Molkerei ihre Produktion teilweise fast vollständig herunterfahren musste und erst zum Jahreswechsel wieder in den Normalbetrieb gehen konnte.

Von Michael Prochnow