Warin/Wismar

Klaus-Dieter Keller kann nicht nur herumsitzen und nichts tun. Deshalb zieht er mit Mülltüten, Greifer und Warnweste los, um eine Stadt sauber zu machen. Mittlerweile ist er seit sechs Jahren, jeden Tag mehrere Stunden in Warin unterwegs und sammelt den Müll anderer auf. Warum? „Ich muss immer irgendetwas zu tun haben“, erklärt der 66-Jährige seine Motivation. Früher habe er in Wismar gewohnt. 2015 – nach seinem Umzug in die 27 Kilometer entfernte Zwei-Seen-Stadt – sei er durch die Straßen gelaufen und habe viel Unrat gesehen: Zigarettenschachteln, Schokoladenpapier, Kaffeebecher. „Ich konnte nicht einfach so daran vorbeigehen“, erinnert er sich. Deshalb habe er sich eine lange Greifzange gekauft und sei noch mal losgegangen – diesmal um den Müll aufzuheben und einzutüten.

Zu Fuß ist Klaus-Dieter Keller seither in der ganzen Stadt unterwegs – zweimal in der Woche geht er auf eine große Runde, läuft zum Beispiel bis nach Labenz und Nisbill. Unermüdlich bei jedem Wetter, egal, ob es regnet oder stürmt. Seine Mülltüten sucht er sich aus den Abfalleimern in den Supermärkten heraus. „An den Automaten der Getränkerückgabe finde ich meistens welche“, erzählt er. Die vollen Tüten verteilt der Wariner in Absprache mit der Stadt in den Papierkörben oder bringt sie zur Entsorgungsstelle.

Klaus-Dieter Keller (66) sammelt in Warin ehrenamtlich Müll von Plätzen und Straßen. Quelle: privat

Früher ist Klaus-Dieter Keller suchtkrank gewesen, doch diese Zeit hat er überwunden. Dass das so bleibt, dabei helfen ihm auch seine täglichen Müllsammel-Runden. Viel redet der Rentner, der im Sozialhaus lebt, nicht über seinen Einsatz. Doch das muss er auch nicht. Sein ehrenamtliches Engagement fällt vielen auch so ins Auge – wie Karin und Martina Brandenburg, die unter anderem das Strand-Open-Air organisieren. Sie haben für ihren „Kellerchen“ eine Spendenaktion gestartet. „Weil er mit großem Herzen seit Jahren unsere Stadt und die Ortsteile sauber hält und auch nicht jünger wird“, erzählen sie. Ihr Ziel sind 3000 Euro. Mit dem Geld möchten sie dem fleißigen Müllmann ein E-Bike mit Anhänger und Zubehör kaufen. „100 Prozent der Spenden gehen in diese Aktion“, versichern sie. Gut ein Drittel – 1140 Euro – sind bislang schon zusammengekommen.

Ein weiteres Mitglied der Familie, Peter Brandenburg, arbeitet nebenberuflich als DJ und streamt seine Musik auch auf der Plattform Twitch. Dort hat er eine alte Stehlampe für „Kellerchen“ versteigert. „Die Lampe habe ich 2019 aus dem Sperrmüll gerettet“, erzählt er. 2019 und 2021 habe sie im VIP-Zelt des Strand-Open-Airs gestanden, das seine Mutter und Schwester alle zwei Jahre veranstalten. Dort sind an dem ungewöhnlichen Stück Musikstars wie Stereoact und VIZE vorbeigelaufen. „110 Euro hat die Versteigerung gebracht“, berichtet Peter Brandenburg.

Klaus-Dieter Keller freut sich über die Aktion, auch wenn das Ziel noch nicht erreicht ist. „Es ist eine schöne Art des Dankeschöns“, betont er. „Wir hoffen, dass wir zu Weihnachten das Geld zusammen haben und ‚Kellerchen‘ dann mit Fahrrad und Anhänger unterwegs sein kann“, sagt Peter Brandenburg. Wer spenden möchte, kann das auf der Internetseite tun.

Von Kerstin Schröder