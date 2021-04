Spendenaktion für krebskranke Kinder: Signierte Trikots vom BVB, Union Berlin und RB Leipzig zu gewinnen

Rolofshagen/Klütz

„1, 2 oder 3, du musst dich entscheiden, drei Eimer sind frei...“ So lautet der Ohrwurm des im Klützer Winkel ansässigen Vereins anlehnend an die Fernsehshow aus dem Kinderkanal. Eigentlich sollte am 13. Mai wieder der Kick for Kids Cup im Volksparkstadion am Schloss Bothmer stattfinden. Wie in den Jahren vor Corona wären verschiedene Kinderfußballteams aus Hamburg, Schleswig Holstein und Mecklenburg Vorpommern für den guten Zweck gegeneinander angetreten, bei dem alle Einnahmen krebskranken Kindern und deren Familien zugute gekommen wären. Doch die Pandemie hat den Organisatoren einen Strich durch die Rechnung gemacht. Aber sie machen trotzdem weiter. Auch ohne das Turnier sammeln sie weiter Spenden.

Und so können Sie mitmachen Wer ohne Teilnahme an der Tombola spenden möchte, kann das natürlich tun. Dann einfach im Verwendungszweck nur „Spende Kick for Kids“ angeben. Die Kontodaten: Empfänger: Kick for Kids IBAN: DE88 1406 1308 0001 1581 20 BIC: GENODEF1GUE Verwendungszweck: Verlosung und den oder die jeweiligen Lostöpfe. Wer nicht an der Tombola teilnehmen möchte, schreibt bitte „Spende Kick for Kids“ Insgesamt sind es 33 Preise, die verlost werden. Ein Los bekommen Teilnehmer für eine Spende von 2,50 Euro, 5 Lose für 10 Euro, 15 Lose für 25 Euro, 30 Lose für 50 Euro etc.

Für die Tombola konnten die Organisatoren, das sind Jana und Jens Templin sowie Kirsten Wegener, des Turniers wertvolle Preise einsammeln. Unter anderem handelt es sich dabei um signierte Trikots von namhaften Bundesligavereinen der 1. bis 3. Liga. In der Vergangenheit waren so fast 14 000 Euro für krebskranke Kinder zusammengekommen. Um den krebskranken Kindern auch in diesem Jahr zu helfen, startet nun die zweite und hoffentlich letzte Spendentombola, bevor im nächsten Jahr das Turnier wieder wie gewohnt ausgetragen werden kann. Ab sofort bis zum 30. Mai können Lose gekauft werden, die dann wieder in drei Töpfe wandern.

Signiertes BVB-Trikot zu gewinnen

Im ersten Topf befinden sich signierte Trikots von Borussia Dortmund, des 1. FC Kölns, von Seong-Hoon Cheon des FC Augsburg, ein Trikot vom 1. FC Union Berlin und eine Box des HSV mit einem signierten Mannschaftsball sowie einem von der HSV-Ikone Horst Hrubesch unterschriebenen HSV-Trikot.

Im Topf Nummer 2 befinden sich signierte Trikots von RB Leipzig, Hertha BSC Berlin, Hannover 96, VfB Lübeck und vom FC Schalke 04 sowie ein Fanpaket von der Eintracht aus Frankfurt.

Timo Lange spendet ein Schulpaket

Im dritten Topf ist der Hansa Rostock Trumpf mit einem signierten Trikot, einem signiertem Bild des Ostseestadions, einem Schulpaket, zur Verfügung gestellt vom gebürtigen Grevesmühlener und ehemaligen Hansa-Kapitän Timo Lange, einem Gutschein mit einem signiertem Mannschaftsball für ein Sommerferiencamp nach Wahl der FC Hansa-Fußballschule. Zudem sind auf alle drei Töpfe zusätzliche Pakte und Gutscheine von regionalen und lokalen Sponsoren verteilt. Insgesamt sind es 33 Preise, die verlost werden.

Wichtig ist laut Jana und Jens Templin bei der Überweisung oder per Paypal (kickforkids@gmx.de), dass die Teilnehmer im Verwendungszweck angeben, in welchen Topf das Los landen soll. „Es können auch mehrere Lose auf mehrere Töpfe verteilt werden“, so Jens Templin. Gezogen werden die Gewinner am 30. Mai, die OZ veröffentlicht die Namen am 1. Juni. „Wir hoffen auf eine rege Teilnahme, um krebskranken Kindern und deren Familie auch in Coronazeiten weiterhin unterstützen zu können“, erklärt Jens Templin.

Von Jana Franke