Nachdem der Kick for Kids-Cup in Klütz, ein Fußballturnier zugunsten krebskranker Kinder, im vergangenen Jahr ausfallen musste, sollte das Turnier in diesem Frühjahr wieder in Klütz ausgetragen werden. Doch aufgrund der anhaltenden Pandemie fällt es erneut aus. Dennoch startet der Verein, der das Turnier organisiert, wieder eine Spendentombola mit wertvollen Preisen – darunter signierte Trikots vom BVB, RB Leipzig und Union Berlin.