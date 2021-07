Spendenaktion in der Palmberghalle Schönberg für die Flutopfer

Eine spontane Spendenaktion für die Opfer der Flutkatastrophe gibt es am heutigen Sonntag, 18. Juli, in der Palmberghalle in Schönberg. Von 14 bis 18 Uhr sind Bürger aufgerufen, von Werkzeug über Kinderkleidung bis zum Gaskocher alles zur Verfügung zu stellen, was die Menschen in den betroffenen Gebieten brauchen.