Es war Liebe auf den ersten Blick zwischen Ben, fünf Jahre alt, und Hugo, dem Labradoodle, ein Jahr alt. Im Sommer begegneten sich die beiden zum ersten Mal in Lalendorf, in der Nähe von Krakow am See. Beste Voraussetzungen, um zu einem Dreamteam zu werden. Hugo befindet sich zurzeit in Ausbildung zum Assistenzhund im Hundezentrum in Lalendorf. Er soll Ben, der an einer Krankheit leidet, helfen, ein gutes Leben zu führen.

Erneuter Spendenaufruf

Tatsächlich jedoch besteht Gefahr, dass der Junge, der an einer Krankheit leidet, die in der Fachsprache „Fetale Alkoholspektrumstörung“ (FASD) genannt wird, und Hugo nicht zusammenfinden. Die Ausbildung des Hundes kostet stolze 30 000 Euro.

Aus diesem Grund wandte sich Bens Pflegefamilie aus Seefeld bereits im Mai 2021 zum ersten Mal an die Öffentlichkeit und bat um Unterstützung. „Doch leider hat unser erster Spendenaufruf nicht so viel Resonanz erzeugt, wie erhofft“, sagt Christine Geburtig, Bens Pflegemutter. „Bisher sind nur 3000 Euro zusammengekommen.“ Aus diesem Grund startet Bens Pflegefamilie nun erneut einen Spendenaufruf.

Ben leidet an FASD

Die angeborene Störung, an der Ben leidet, entsteht, wenn eine Frau während der Schwangerschaft Alkohol trinkt, der das Kind in ihrem Leib schädigt. FASD gehört zu den häufigsten angeborenen Behinderungen in Deutschland. Hugo könnte Ben helfen, mit den Symptomen der Krankheit besser zu leben, sie sogar lindern.

Nach seiner Geburt lebte Ben eine Weile mit seinen leiblichen Eltern, kam dann in eine Wohngruppe und lernte mit anderthalb Jahren seine heutige Pflegefamilie, Christine Geburtig und ihren Lebenspartner aus Seefeld, einem Ortsteil der Gemeinde Testorf-Steinfort in Nordwestmecklenburg, kennen. Bens Pflegemutter ist in der Region bekannt. Sie leitet den Tiergnadenhof, der von Aktion Tier unterstützt wird.

Therapiehund lindert Aggressionen

Der Alltag mit Ben fordert seine Pflegefamilie und die Hofgemeinschaft. Alle mussten lernen, mit den Wutanfällen des Jungen umzugehen. Ebenso mit den Autoaggressionen – Wut gegen sich selbst –, die zu Bens Krankheitsbild gehören, die sich aber eben auch gegen andere Menschen wendet. Hinzu kommt eine extreme motorische Unruhe, die den Kleinen umtreibt, extreme Schlaf- und Konzentrationsstörungen. Zudem hat Ben Probleme, sich Dinge zu merken. Er neigt auch dazu, einfach wegzulaufen, kann Gefahren nicht real einschätzen.

Wären das perfekte Dreamteam, der kleine Ben und Labradoodle Hugo. Quelle: privat

„Trotz all seiner Probleme ist Ben ein liebenswertes Kind“, sagt seine Pflegemutter. Er liebt die Tiere und die Natur. Besonders zu Hunden hat er einen guten Draht und zu seinem Lieblingspferd Chocky. „Im kommenden Sommer soll Hugo eigentlich zu uns nach Seefeld ziehen.“

Hugo soll auch beim Einschlafen helfen

Und das wäre perfekt, denn der Labradoodle hat, wie sich bei den bisherigen Treffen zwischen Hund und Jungen herausstellte, tatsächlich eine extrem ausgleichende und beruhigende Wirkung auf Ben.

Hugo soll Ben im Alltag begleiten, vielleicht auch später einmal in die Schule, abhängig von der Schulform, die für Ben geeignet sein wird. Im Moment wird geprüft, ob Ben noch ein weiteres Jahr den Kindergarten besucht, also von der Schule um ein Jahr zurückgestellt wird.

Spende für Bens Assistenzhund Der Assistenzhund für Ben, Labradoodle Hugo, wird hier ausgebildet: Servicehundzentrum e.V., Ausbildungsstelle, WZ Hundezentrum GmbH, Hauptstr. 7, 18279 Lalendorf OT Raden Telefon: 038 452 / 50 40 81 oder 0173 / 240 21 12 E-Mail: info@wzhundezentrum.de Ansprechpartner von Ben: Christine Geburtig, E-Mail: info@lottihof.org Ihre Spende bitte an: Spendenkonto* Servicehundzentrum e.V., Ostsee Sparkasse Rostock, IBAN: DE07 1305 0000 0201 0635 73, BIC: NOLADE21ROS Verwendungszweck: Assistenzhund für Ben *Eine Spendenquittung kann ab 150 Euro ausgestellt werden

Hugo, der nicht sehr haart, soll auch am oder im Bett des Kleinen schlafen, um die massiven Einschlafstörungen, unter denen Ben leidet, zu lindern. Er soll auf ihn aufpassen, damit er nicht wegläuft, soll seine Wut begrenzen. Bisher, sagt man im Hundezentrum in Lalendorf, sei es noch nie passiert, dass das Geld für einen Assistenzhund nicht zusammengekommen sei.

Bitte spenden Sie!

Darauf hofft die Pflegefamilie von Ben nun inständig und wendet sich noch einmal an die Öffentlichkeit. „Wir wissen, dass es eine schwierige Zeit für viele Menschen ist. Doch Weihnachten kommt und vielleicht hat doch der ein oder andere noch ein wenig Geld übrig und kann uns helfen. Damit Hugo bald auch wirklich ganz für unseren Ben da sein kann“, sagt Christine Geburtig.

Von Annett Meinke