Grevesmühlen/Wotenitz

Halbzeit für die OZ-Weihnachtsaktion „Helfen bringt Freude“. Zu den treuen Spendern, die sich jedes Jahr beteiligen, gehören der Gartenbaubetrieb Wiencke in Wotenitz und Matthias Klein vom gleichnamigen Heizungs- und Sanitärunternehmen in Gostorf. „Seitdem ich selbstständig bin, spende ich für die Aktionen der OZ. Das sind jetzt schon 20 Jahre“, stellt Matthias Klein fest.

Es hat schon Tradition, dass Matthias Klein vom gleichnamigen Heizungs- und Sanitärunternehmen in Gostorf Geld für die OZ-Weihnachtsaktion in die Spendenbox im Servicecenter des Pressehauses in Grevesmühlen wirft. Quelle: Jana Franke

50 Euro waren es diesmal wieder. Verwendet werden sollen die für zwei Projekte: für den Freibadverein und für die evangelisch-lutherische Kirchgemeinde Grevesmühlen. Die OZ unterstützt in diesem Jahr unter anderem die Finanzierung von Schwimmkursen, damit der Eigenanteil der Eltern geringer ausfällt. Vier Kurse wird Reinhard Galda anbieten, wahrscheinlich vier weitere das Deutsche Rote Kreuz. 60 Euro müssten Eltern für ihre Kinder für den einwöchigen Schwimmkurs zahlen. Mit der OZ-Weihnachtsaktion soll der Schwimmunterricht unterstützt werden, sodass Eltern im kommenden Jahr nur 25 Euro zahlen müssen.

Die Kirchgemeinde möchte für die Nikolaikirche in Grevesmühlen spezielle Heiz-Sitzkissen anschaffen. Mit diesen würden 80 Prozent der bisherigen Stromkosten eingespart werden. Doch nicht nur die Weihnachtsaktion selbst soll dabei helfen. Wie in jedem Jahr findet am dritten Advent das große Adventssingen im Kerzenschein in der Kirche statt.

Ab 17 Uhr werden die Ökumenischen Chöre, Bläser und Kantorei erklingen. „Eine besondere Attraktion bilden wieder die Mitwirkung der Chöre der zwölften Klasse des Tannenberg-Gymnasiums“, verrät Pastorin Maria Harder. Unter der Leitung von Franziska Antemann und Katarina Ziegler werden sie singen. Ebenso wirkt der Liederkreis von Barbara Kossakowski mit. Traditionell wie in jedem Jahr wird das Friedenslicht aus Bethlehem gebracht und kann mit nach Hause genommen werden. Um eine Spende am Ausgang wird gebeten. Ein Teil davon kommt der Heizung zugute. Die Anschaffungskosten schätzt Maria Harder auf 40 000 Euro. Auch hier sollen die OZ-Spenden weiterhelfen.

Eine tolle Sache, findet Christian Wiencke vom Gartenbaubetrieb. „Wir beteiligen uns gern an der Aktion, weil das Geld in der Stadt bleibt“, freut er sich. Das Freibad und auch die Kirche seien Einrichtungen für Jung und Alt „und auf jeden Fall unterstützenswert“, sagt er. 200 Euro wanderten in die Spendenbox – 100 Euro pro Projekt.

Seit mehreren Jahren schon spendet Gartenbau Wiencke – hier Juniorchef Christian Wiencke – für die OZ-Weihnachtsaktion. So auch dieses Mal: 100 Euro gibt es für den Freibadverein und 100 Euro für die evangelisch-lutherische Kirche. Quelle: Jana Franke

Mit 100 Euro unterstützen auch die Mitglieder der Fraktion Die Linke der Stadtvertretung Grevesmühlen die Projekte. Die fünf Stadtvertreter und drei sachkundigen Einwohner trafen kürzlich zu einer Sitzung zusammen und entschlossen, die Kirche und den Freibadverein finanziell zu unterstützen. „Wir wollen einfach eine gute Tat vollbringen“, erklärt Volkmar Schulz.

52,50 Euro steckten Schulleiterin Andrea Kodanek und ihr Stellvertreter Ralf Bendiks von der Grundschule Fritz Reuter in Grevesmühlen in die Spendenbox. Stellvertretend für Schüler, Eltern, Lehrerkollegen und Mitglieder des Schulfördervereins suchten sie das Servicecenter des Pressehauses in der August-Bebel-Straße auf. Im Vorfeld des traditionellen Adventsmarktes, der am 5. Dezember in der Schule und in der Sporthalle stattfand, sind in den Holzbuden auf dem Marktplatz in Grevesmühlen am 2. Dezember geräucherter Käse, Basteleien, selbst gemachte Weine und Liköre verkauft worden. Die Einnahmen kamen eins zu eins der OZ-Weihnachtsaktion zugute. „Wir bedanken uns bei allen Aktiven“, resümiert Ralf Bendiks. Die OZ natürlich auch!

Die Spendenkonten Empfänger: Freibadverein Grevesmühlen IBAN: DE 67 1405 1000 1006 0282 65 BIC:NOLADE21WIS Betreff:OZ-Weihnachtsaktion „Helfen bringt Freude“ Empfänger:Evangelische Kirchgemeinde Grevesmühlen IBAN: DE 81 1406 1308 0001 1246 84 BIC:GENODEF1GUE Betreff:OZ-Weihnachtsaktion „Helfen bringt Freude“

Die Spendenkonten für die beiden Projekte sind noch bis ins neue Jahr geöffnet. Offiziell endet die OZ-Weihnachtsaktion am 24. Dezember. Die OZ dankt allen Spendern, auch den anonymen.

Lesen Sie weiter

Von Jana Franke