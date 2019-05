Grevesmühlen

Die letzten Vorbereitungen für das von der freiwilligen Feuerwehr organisierte 14. Straßenfest im Gewerbegebiet Langer Steinschlag laufen. Eröffnung ist am Sonntag um 10 Uhr. Bis 16 Uhr wird auf der bunten Meile allerhand geboten.

Park- und Halteverbot besteht bereits. Von Sonnabend ab 17 Uhr bis Sonntag um 18 Uhr ist die Straße von der Tankstelle bis zu den Stadtwerken für den Durchgangsverkehr gesperrt. Parkplätze in der Nähe sind aufgrund der Bauarbeiten am Penny-Markt in diesem Jahr nur begrenzt vorhanden.

Was erwartet die Besucher? Auf dem Gelände von Benthack ist eine Hüpfburg aufgebaut und Kinder, Papas oder Mamas können sich am Bullenreiten ausprobieren. Eine Torwand ist in Höhe von Reifen Wohlert aufgebaut.

Vor dem ehemaligen Autohaus steht ein Brandübungscontainer, an und in dem die Kreisfeuerwehr Vorführungen anbieten wird. Ebenso wird sich die Medical Task Force-Gruppe des Deutschen Roten Kreuzes ( DRK) vorstellen.

Tipps rund um die Frisur haben die Mitarbeiter des Modefriseurs Gädert. Tierfreunde können sich am Stand des Lottihofs Seefeld informieren.

Für den Flohmarkt haben sich 60 Verkäufer angemeldet. Es gibt also jede Menge Auswahl an den Ständen – von Kleidung über Spielzeug bis hin zu Dekorativem und Nützlichem.

Außerdem gibt es Vorführungen von De Lütten Danzlüd Grevesmühlen (10.15 Uhr, Feuerwehrgerätehaus), von den Fun Dancern des SV Blau-Weiß Grevesmühlen (10.30 und 11.30 Uhr, Feuerwehrgerätehaus), von der Jugendfeuerwehr (11.30 und 14.30 Uhr, Grünfläche an der Tankstelle), von der Kindergruppe des Kreihnsdörper Carneval Vereins (11 Uhr, Feuerwehrgerätehaus), von den Lindedancern (12 Uhr auf dem Benthack-Gelände und 13.30 Uhr am Feuerwehrgerätehaus) und von der Volkstanzgruppe (13 Uhr, Feuerwehrgerätehaus). Außerdem ist eine Modenschau des Arbeitslosenverbandes geplant (12.30 Uhr, Feuerwehrgerätehaus) und für eine musikalische Einlage sorgt der Fanfarenzug Lüdersdorf (13 Uhr). Es lohnt sich also – wie jedes Jahr – vorbeizukommen.

Jana Franke