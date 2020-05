Spieleabend im Internet

Schönberg

Sind Sie als junger Mensch zu ihren Freunden gegangen, um etwas mit ihren zu unternehmen? Sind sie dann zusammen weggefahren? Zum Tanz? Zur Disco in Groß Weeden? Oder zum G-Haus in Schönberg? Das ist sowas von gestern. Wenn Sie Jugendlichen von dieser Zeit berichten, dann ist das ungefähr so wie „Opa erzählt vom Krieg.“

Heute treffen sich junge Leute erst mal zum Chatten oder Spielen im virtuellen Raum. Freunde bilden Teams, sprechen über Strategien, kämpfen zusammen für ein Ziel. Offensichtlich bringt das Spaß.

Viele Erwachsene verteufeln Computergames, ohne sie zu kennen. Jetzt sind die Spiele bei Jugendlichen besonders gefragt. Richtige Treffen gibt’s derzeit ja weniger.

Wir können uns übrigens im virtuellen Raum auch zu Mensch-Ärgere-Dich-Nicht, Kniffel, Tabu, Monopoly und Schach treffen. Zugegeben: Das kann nicht so sein wie ein richtiger Spieleabend unter Freunden – aber vielleicht eine nette Variante für eine Übergangszeit.

Von Jürgen Lenz