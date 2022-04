Klütz

Mehr als vier Millionen Euro werden insgesamt in das prestigeträchtige und aufsehenerregende Objekt in Klütz fließen – knapp die Hälfte ist seit Herbst 2020 verbaut. Diese Sportanlage sucht in der gesamten Region ihresgleichen.

Und doch ist sie bisher so gut wie nicht nutzbar. Ein Fußballfeld mit Rollrasen, ringsumher eine Tartanbahn, Weitsprung- und Kugelstoß-Anlagen – es gibt nichts, das es nicht gibt auf dem prächtigen Areal in Klütz. Nebendran ein großes Kunstrasenfeld, nach dem sich so manch ambitionierter Verein die Finger lecken würde. Alles fertig. Die Stimmung in der Regionalschule und beim SV Klütz könnte nicht besser sein, sollte man meinen. Doch weit gefehlt.

Kinder müssten durch den Matsch waten

Sportanlage Klütz: Bürgermeister Jürgen Mevius testet den Rasen Quelle: Mario Kuska

„Ich kann die Kinder doch nicht durch den Matsch jagen oder zur Notdurft in die Büsche schicken“, sagt Schulleiterin Jana Malek. Denn es fehle nach wie vor doch noch einiges, um aus der Sportanlage ein nutzbares Objekt zu machen. So schön wie die Spielfelder und die technischen Neuerungen auch seien, ohne Sanitäranlagen und ordentliche Zuwegung kann kein Schulsport stattfinden. Auch der Verein sei noch eingeschränkt, so der Vorsitzende des SVK, Nils Drochner.

Neues Etappenziel: Parkplatz und befestigte Straße

Doch hier naht jetzt Hilfe. Für etwa 437 000 Euro soll ein Parkplatz mit Beleuchtung und auch die gesicherte Zuwegung zu den Plätzen gebaut werden. Mit dem Fördermittelbescheid machte Landrat Tino Schomann am Donnerstag nicht nur Bürgermeister Jürgen Mevius glücklich. Auch die etwa 300 Schüler und knapp 200 Mitglieder des SV Klütz sehen damit einer besseren sportlichen Zukunft entgegen – wenn auch nur in einem weiteren Etappenziel. „Das ist ja wirkliche eine prächtige Anlage. Da werden einige neidisch sein“, sagt Landrat Schomann und beglückwünscht die Klützer.

Landrat Tino Schomann übergibt die neuen Fördermittel an Bürgermeister Jürgen Mevius Quelle: Mario Kuska

„Schritt für Schritt geht es nun voran“ sagt Bürgermeister Jürgen Mevius, der die Ungeduld der künftigen Nutzer gut verstehen kann. An der Ortsumgehung und der L01, wo das Vorzeige-Objekt weiter Gestalt annehmen soll, könnten schon bald wieder Bagger rollen. 30 Stellplätze für Pkw, eine aufgeschotterte Erweiterungsfläche, Beleuchtungsanlagen und die langersehnte Zuwegung sollen demnächst errichtet werden. Die Kosten dafür sind mit dem Zuwendungsbescheid zu einem großen Teil gedeckt.

Bürgermeister verspricht Toilettenanlage

Doch wann soll das Gesamtprojekt eigentlich fertig sein? Bürgermeister Jürgen Mevius ist vorsichtig optimistisch. „Der Schlüssel ist erst einmal die Zuwegung. Die wird jetzt gebaut. Und dann kann zumindest der Schulsport stattfinden. Wenn alles nach Plan läuft, ist der nächste Schritt zum Schuljahresbeginn getan. Und natürlich werden wir uns bis dahin auch um eine Toilettenanlage gekümmert haben“, verspricht Mevius.

Sozialgebäude kurz vor Baugenehmigung

Innerhalb der nächsten zwei Wochen soll es die Baugenehmigung geben. Möglicherweise sogar auch schon für das Sozialgebäude, stellt Mevius in Aussicht. Dann werden sich die Ausschreibungen dafür anschließen. 1,65 Millionen Euro wird der Bau mit Sanitärtrakt und kleiner Wohnung kosten. Satte 1,1 Millionen Euro kommen vom Landesförderinstitut MV. Die Differenz trägt die Kommune. Auch diese Kosten seien bereits gedeckt. „Wir hoffen, dass wir vielleicht zum Schuljahresbeginn 2023 alle Arbeiten abgeschlossen haben. Aber versprechen kann man das in Zeiten von Materialknappheit und immensen Preissteigerungen natürlich nicht“, so Mevius.

Spitze Ohren dürften deshalb zumindest die Fußballer des SV Klütz bekommen. Denn die können bisher nur im Trainingsbetrieb auf dem neuen Kunstrasenplatz kicken. Ohne Toilette, ohne Dusche. An Wettkämpfe ist noch nicht zu denken. Dass das vorerst so bleiben wird, scheint angesichts der Prognose des Bürgermeisters klar. Nils Drochner, der Vorsitzende des SV Klütz, muss mit seinen Fußballern also weiter Geduld aufbringen. „Wir jammern auf hohem Niveau – das steht fest. Letztlich bekommen wir eine hochmoderne Anlage. Allein das Trainieren auf dem neuen Kunstrasen ist für alle schon ein Genuss. Schön, dass zumindest der Parkplatz und der Weg zur Anlage bald fertig ist“, so Drochner. Und so lange die Anlage nicht komplett ist, darf der alte Platz am Schloss ohnehin per Vertrag mit dem Land genutzt werden.

Schulleiterin Malek: Versöhnliche Töne

Ein Einsehen hat letztlich auch Jana Malek, die Leiterin der Regionalschule. „Wenn wir zum Schuljahresbeginn provisorisch starten können, werden wir direkt ein Sportfest organisieren. Vorbei sind dann die Zeiten, in denen wir bei schlechter Witterung auf dem Sportplatz am Schloss eher die Seepferdchen-Prüfung abnehmen konnten. Wir freuen uns auf eine Anlage auf höchstem Niveau“, so Malek. Auch wenn es sich derzeit nur um eine Vorfreude handelt.

