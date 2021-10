Sportclub Boltenhagen bangt um seine Spielstätte

Boltenhagen

Die Gemeindevertretung Boltenhagen hat Ende April auf Antrag von CDU, SPD und Linker beschlossen, die Sportanlage in den Zuständigkeitsbereich der Kurverwaltung zu übertragen. Vorangegangen war eine Unterschriftenaktion des Sportvereins in der Hoffnung, die Anlage weiter beim Verein zu belassen und durch die Gemeinde zu subventionieren. Dieser Vorschlag hatte keine Mehrheit gefunden. Die Begründung: Die Kurverwaltung könne die Anlage besser vermarkten.

Im Beschluss steht: Kurverwaltung und Bauhof sollen künftig eine Nutzung der Anlage durch den Sportverein gewährleisten. Ein entsprechender Vertrag mit dem Sportverein solle abgeschlossen werden. Die Gemeinde solle sich finanziell beteiligen, insbesondere was die Nutzung durch die Vereinssportler betrifft.

Ebenjene Vereinssportler waren daher geschockt, als sie vergangene Woche eine E-Mail von Kurdirektor Martin Burtzlaff mit „dem Nutzungsvertrag der Sportanlage“ in der Anlage erhalten haben, in dem „eine Gebühr von 3500 Euro angelegt ist“.

Matthias Beckert vom SC Boltenhagen wollte eigentlich einen neuen Betreibervertrag mit der Gemeinde Boltenhagen für den Sportplatz und das Vereinshaus abschließen. Doch die Gemeindevertreter haben sich anders entschieden. Quelle: JULIANE SCHULTZ

Es war von zehn Euro pro Mitglied die Rede

„Mit so einem Kostensatz habe ich nicht gerechnet“, sagt der SC-Vorsitzende Matthias Beckert. Der Sportclub habe 250 Mitglieder, davon 70 bis 80 Kinder. „In der Gemeindeversammlung war von zehn Euro Nutzungsgebühr pro Mitglied die Rede, Kinder die Hälfte oder kostenfrei.“ Den Sportplatz nutzten zudem gerade mal 60 Mitglieder pro Jahr, vornehmlich aus den Abteilungen Fußball und Tennis. „Wenn wir das mal durchrechnen, wären wir um die Hälfte günstiger, wenn wir uns in die neue Anlage in Klütz einmieten“, argumentiert der SC. Er glaube nicht, dass das so gewollt sei, fragt Beckert.

Höhere Mitgliedsbeiträge wären eine Zumutung

„Man kann einen einheimischen Verein nicht so behandeln, wie einen werbetreibenden Dritten“, empört sich Boltenhagens Bürgermeister Raphael Wardecki (Grüne). Die Menschen in der Region seien bereits genug belastet durch Inflation und vergleichsweise niedrige Löhne bei höchsten Energiekosten. „Unsere Gemeinde verdient gut mit dem Tourismus, aber der Tourismus bringt auch eine große Belastung für unsere Bürger“, so Wardecki, „höhere Mitgliedsbeiträge wären eine Zumutung.“ Es müsse dringend eine Beratung mit dem Sozialausschuss und der Kurverwaltung geben.

Boltenhagens Bürgermeister Raphael Wardecki Quelle: Ove Arscholl

„Das geht gar nicht“

Auch SPD-Gemeindevertreter Ekkehard Giewald reagiert verständnislos angesichts der Summe, die im Raum steht: „Das geht gar nicht. So was muss durch die Gremien gehen, das kann doch der Kurdirektor nicht allein entscheiden.“ So sei es jedenfalls weder gedacht noch beschlossen worden.

Gemeindevertreter Ekkehard Giewald Quelle: Michael Prochnow

Nur eine Diskussionsgrundlage

Kurdirektor Burtzlaff versteht die Aufregung nicht: „Es war besprochen, dass wir einen Vertragsentwurf mit einer Summe machen.“ Er versteht seinen Vertragsentwurf „nur als Diskussionsgrundlage“. „Das ist eine kommunale Angelegenheit und keine touristische“ und darum sei es auch Aufgabe der Gemeindevertretung, alle Beteiligten zu hören und über eine Summe abzustimmen.

Kurdirektor Martin Burtzlaff Quelle: Dirk Hoffmann

„1. Golfcup der Sportplatzretter“

Sollte es tatsächlich bei einer Forderung in dieser Größenordnung bleiben, hat Bürgermeister Wardecki dem SC Boltenhagen angeboten, am 14. Mai 22 ein Charity-Golfturnier in Hohen Wieschendorf zugunsten des Vereins auszurichten. „1. Golfcup der Sportplatzretter“ soll es heißen und vom Golfplatzbetreiber Bades Huk gemeinsam mit dem Bürgermeister organisiert werden.

Der Golfplatz in Hohen Wieschendorf punktet mit seiner Lage direkt an der Ostsee. Quelle: privat

„Ich persönlich finde den Lösungsvorschlag super und danke schon jetzt für die Unterstützung!“, freut sich Sportvorstand Beckert. „Wir werden das Angebot und die Situation sobald wie möglich im Vorstand und dann hoffentlich auch schnell im Sozialausschuss und mit der Kurverwaltung besprechen.“

Von Annabelle von Bernstorff