Grevesmühlen

Im vergangenen Jahr musste das Sportfest der Grundschule am Ploggensee in Grevesmühlen aufgrund der Witterung ausfallen – es war schlichtweg zu heiß im Juni 2018. Sehr viel kühler war es in dieser Woche auch nicht, aber immerhin waren die Temperaturen so erträglich, dass die rund 250 Jungen und Mädchen der ersten bis vierten Klassen zu den Wettkämpfen antreten konnten. Auf dem Plan standen Weitsprung, Ballwurf und 50-Meter-Sprint, in den Pausen konnten sich die Schüler bei verschiedenen Spielen entspannen oder unter den Bäumen am Rand der Sportanlage am Wasserturm entspannen. Eltern und Lehrer sorgten für einen reibungslosen Ablauf.

Vor 14 Tagen hatten die Grundschule Fritz-Reuter ihr Sportfest – unter etwas anderes Bedingungen. Regen und Kälte sorgten dafür, dass auf dem Sportplatz am Tannenberg die Veranstaltung vorzeitig beendet werden musste.

Michael Prochnow