Sportlich in Boltenhagen: 63 Teilnehmer beim 17. Beach Tennis-Cup

Der 17. Beach Tennis-Cup im Ostseebad Boltenhagen war für Veranstalter und Teilnehmer ein voller Erfolg. 63 Frauen und Männer aus ganz Deutschland kämpften mit Ball und Schläger auf acht Feldern neben der Seebrücke gegeneinander. „Es hat alles gut geklappt und die Spieler haben sich alle an die Vorsichtsmaßnahmen wegen Corona gehalten“, sagt Mirko Klein, der die Veranstaltung seit Jahren mit Ulf Glander organisiert.

An den acht Spielfeldern hätten sich auch die Zuschauer gut verteilt, so dass das Abstandhalten gut funktionierte. „Die Teilnehmer waren alle begeistert“, sagt Mirko Klein. „Es war ja eins der ersten Beach Tennis-Turniere in diesem Jahr. Das war auch für die klassischen Tennisspieler interessant, die bisher auch nur wenige Punktspiele hatten“, so Klein.

Ergebnisse werden bekanntgegeben

Die Ergebnisse des 17. Beach Tennis-Cup in Boltenhagen veröffentlichen die Veranstalter in den nächsten Tagen auf ihrer Facebookseite. In diesem Jahr konnten in Boltenhagen erstmals Punkte für die Weltrangliste der International Federation Beach Tennis (IFBT) gesammelt werden.

„Das Wetter hat auch gut gepasst. Es war nicht zu windig und es hat nur am Sonntag mal etwas geregnet. Danach haben aber alle gleich weitergespielt“, berichtet Mirko Klein.

Viel Sport am Strand abgesagt

Andere Sportler hatten in diesem Jahr noch nicht so viel Glück. Handballer, die früher im Jahr sonst ein Freizeitturnier an Boltenhagens Strand austragen, hatten wegen der Corona-Regeln noch nicht die Erlaubnis erhalten. Auch der Aktivstrand von Andreas Zachhuber und der AOK konnte in diesem Jahr nicht in Boltenhagen aufgebaut werden.

Ebenso müssen die Großveranstaltungen der Kurverwaltung voraussichtlich alle ausfallen. Schon das Tanzfestival und die Kneipennacht im Frühjahr, das Sandburgenfestival und die Saisoneröffnung, bei der Patricia Kelly singen sollte, sowie das beliebte Seebrückenfest unter anderem mit Purple Schulz und einem großen Feuerwerk mussten abgesagt werden. Auch das weiße Picknick sowie Feen, Faune, Fabelwesen wurden gestrichen.

Von Malte Behnk