Sportverein in Herrnburg kommt mit Online-Offensive gut durch die Corona-Zeit

Der Verein „Sport und Freizeit Herrnburg“ nimmt die Herausforderungen der Corona-Zeit sportlich. Anstatt sich in die Defensive drängen zu lassen, ist er in die Offensive gegangen – mit Online-Training in vielen Sparten. Die SFH-Vorsitzende Anne Drefahl lobt: „Auch Übungsleiter, die schon ein bisschen länger jung sind, haben sich mit der Computertechnik und den Online-Portalen wie Zoom vertraut gemacht und sich der Herausforderung des Online-Unterrichtens bravourös aus eigenen Antrieb gestellt und ich bin sehr stolz auf das Ergebnis und über die vielen glücklichen Gesichter unserer Mitglieder.“ Der Verein habe auch eine soziale Verantwortung gegenüber denjenigen, die ihm angehören – besonders gegenüber den Jüngeren.

Dem SFH kommt es nicht nur darauf an, seinen Mitgliedern in schwieriger Zeit regelmäßige Übungsstunden zu bieten. Er legt auch viel Wert auf Kommunikation. Der Kontakt soll nicht abreißen. Anne Drefahl berichtet: „Wir haben viel positive Resonanz bekommen.“ Die Mitglieder seien dem Verein treu geblieben.

Nur ein Mitglied von 420 hat gekündigt

Tatsächlich hat nach Auskunft des SFH-Kassenwartes Wolfgang Trottnow in den vergangenen Monaten von den 420 Mitgliedern nur ein einziges gekündigt. Anne Drefahl sagt, sie sei den Mitgliedern dankbar für die Anerkennung, die vielen netten Worte, die Flexibilität, auch Online-Stunden mitzumachen und die Treue. Die Vorsitzende betont für den Vorstand: „Nicht nur die Übungsleiter haben sich dem Streaming gestellt, sondern auch die Mitglieder, was wir sehr hoch anerkennen.“

Der Verein "Sport und Freizeit Herrnburg" wirbt für Fußballtraining live übers Internet. Quelle: Jürgen Lenz

Anne Drefahl sagt: „Man merkt, die Sportler wollen wieder loslegen.“ Nach der Lockerung der Corona-Regeln nimmt der Verein nun in einigen Sparten den gewohnten Sportbetrieb wieder auf. Dienstags treffen sich Mitglieder zu Zumba-Fitness in der Sporthalle. Funktionelles Training ist mittwochs im Vereinshaus angesagt. „Sportmix für Erwachsene“ bietet der SFH donnerstags in der Sporthalle an. „Fit älter werden“ heißt es ab Dienstag, den 3. Juni, im Vereinshaus. „Zumba Step“ startet am Freitag, den 5. Juni, neu – ebenfalls im Vereinshaus.

Frauenpower an der Vereinsspitze 1998 gründeten Frauen und Männer den Verein „Sport und Freizeit Herrnburg“. Erste Vorsitzende war Martina Böttger. Im März 2009 wurde Sabine Bretzing ihre Nachfolgerin. Zunächst mietete der Verein Räume im Obergeschoss des Einkaufszentrums in Herrnburg. 2013 eröffnete er ein eigenes Vereinsheim unweit der Grundschule. Im Februar 2015 wählten die Mitglieder Stefanie Marek-Hilz zur Vorsitzenden. Seit Februar 2018 leitet Anne Drefahl den Verein zusammen mit den weiteren Vorstandsmitgliedern Consuela Popko, Katja Schümann, Aleksandra Kot, Vanessa Slabbert, Wolfgang Trottnow und Sebastian Zech.

„Auch Badminton und Tischtennis dürfen wieder loslegen“, ergänzt Anne Drefahl. Sie berichtet: „Unsere Kinder-Gruppen wurden über die Zeit via Online-Verteiler mit Übungen, Spielen und Videos samt Grüßen versorgt, um auch den Bezug aufrecht zu erhalten.“ Nicht ganz so erfolgreich war ein Angebot. Die Vorsitzende erklärt: „Wir haben Zumba Kids Online-Stunden angeboten. Als Präsenz-Kurs ist dieser Kurs sehr erfolgreich. Da sich jedoch nur maximal drei Kinder für die Online-Variante angemeldet haben und das Interesse nicht nachhaltig war, haben wir diese Online-Stunden wieder eingestellt.“

Abstands- und Hygieneregeln sind einzuhalten

Die Sparten Freizeitfußball, Kinderturnen, Ballett, Sportmix für Kinder und Zirkus „Konfettis“ bleiben bis zu den Sommerferien ausgesetzt. Die Corona-Bestimmungen lassen nichts anderes zu. Bei den Kursen, die stattfinden, sind Abstands- und Hygieneregeln einzuhalten, über die der Verein die Teilnehmer informiert.

Erwachsene und Jugendliche starten alljährlich im Mai beim Heidelauf in Herrnburg. Der Verein hat ihn diesmal auf den 23. August verschoben. Quelle: Jürgen Lenz

Den Herrnburger Heidecup für Fußballmannschaften musste der Verein absagen. Der Heidelauf wurde verschoben. Er sollte in diesem Monat zum 20. Mal starten. Der SFH erklärt: „Aufgrund der aktuellen Situation und den behördlichen Anordnungen, können wir den Termin jedoch nicht aufrecht erhalten.“ Als neuen Termin hat der Verein den 23. August im Auge. Anne Drefahl sagt: „Wir hoffen, dass wir es dann machen können. Wir versuchen es, aber nicht unter allen Umständen.“ Sofern es die Gesundheit und der Schutz aller Starter zulässt, wird der SFH an dem Ausweichtermin wieder viele Läufe und ein Rahmenprogramm anbieten. Anmelden können sich Läufer in der Apotheke in Herrnburg und über ein Formular, das der Verein auf seiner Internetseite www.sf-herrnburg.de bereitstellt.

Dem Verein kommt seit Beginn der Coronazeit zugute, dass er für die Sporthalle in Herrnburg keine monatliche Pauschale an die Gemeinde Lüdersdorf zahlt, sondern nach einem Beschluss der Gemeindevertretung nur für die Stunden, in denen er die Halle nutzt. Bürgermeister Erhard Huzel ( CDU) sagt: „Diese Regelung hat sich jetzt bewährt.“

Von Jürgen Lenz