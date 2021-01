Grevesmühlen/Gostorf

Jörg Milbrecht ist inzwischen sogar das Fußballschauen im Fernsehen vergangen. „Die Großen dürfen spielen, die kleinen Sportvereine schauen in die Röhre“, sagt der Vorsitzende des Gostorfer SV. Dabei gehe es doch gerade für die kleinen lokalen Sportvereine in dieser schwierigen Zeit, in der nach wie vor kein Training, keine Wettkämpfe stattfinden dürfen, auch um das Geld. „Den Millionären von der Bundesliga kann doch so ein ausgefallenes Jahr nicht wirklich etwas ausmachen. Uns aber schon.“

Jörg Milbrecht, dem Vorsitzenden des Gostorfer Sportvereins, reicht es langsam mit den Corona-Maßnahmen. Er kritisiert ungleiche Maßstäbe, die angesetzt werden. Profifußball ja, Amateurfußball nein. Quelle: Dirk Hoffmann

Mitglieder als Sponsoren ihres Vereins

Umso mehr freut es Milbrecht, dass die 180 Mitglieder ihrem Sportverein nach wie vor die Treue halten. Auch jetzt im zweiten harten Lockdown hat er noch nicht eine einzige Kündigung erhalten. „Im Grunde sind unsere Mitglieder jetzt gerade alle Sponsoren des Vereins“, sagt er. Nun bleibe ihm nur hoch zu hoffen, dass die Leute dann, wenn es endlich wieder erlaubt ist, gemeinsam zu trainieren, auch tatsächlich wieder in Gang kommen.

Dieser Hoffnung schließt sich Daniel Voigt, Vorsitzender des Sportvereins Blau-Weiß Grevesmühlen, an. Dass es für viele Vereinsmitglieder schwierig ist, so lange nicht trainieren zu können, weiß er. Ein paar Mitglieder haben die Corona-Maßnahmen den Verein gekostet. „Es waren vielleicht zehn bis fünfzehn, die aufgrund der Situation gekündigt haben“, sagt er. Ansonsten zeigten die Zahlen eine normale Fluktuation, wie sie auch zu Nicht-Corona-Zeiten üblich sei. Am Jahresanfang 2020 waren es 830 Mitglieder bei Blau-Weiß, am Jahresende 758.

Susann Bentin (r.) von der Volks- und Raiffeisenbank überreichte den „Stern des Sports“ Anfang Oktober 2020 an den Vorsitzenden des Grevesmühlener Sportvereins Blau-Weiß, Daniel Voigt. Die Freude war auch bei Kerstin Groth vom Kreissportbund groß. Quelle: Jana Franke

Beitragserhöhung bei Blau-Weiß

Was Voigt am Herzen liegt, ist, die den Mitgliedern im vergangenen Jahr bereits angekündigte Erhöhung der Beiträge noch einmal zu erläutern. „Es handelt sich um keine Satzungsänderung, sondern um eine Änderung der Beitragsordnung. Der die Mitglieder des Vereins auch erst noch zustimmen müssen. So lange gilt der Beitrag von 10,50 Euro für Erwachsene und 7,50 Euro für Kinder.” Man habe sich die Beitragsänderung auf 14 Euro und 9 Euro nicht leicht gemacht im Vorstand.

Die Kosten des Vereins, erklärt Voigt, stiegen permanent. Zudem muss für die fest angestellten Mitarbeiter des Vereins inzwischen auch Tariflohn gezahlt werden. Eine Entwicklung, die der Vorstand ausdrücklich begrüße, auch wenn sie mit leichtem Zwang von außen zustande kam. Mit den neuen Beiträgen entfallen sämtliche Zusatzbeiträge.

Verein am Leben erhalten

Dass es für viele Menschen, die sich auch noch in Kurzarbeit befinden, derzeit nicht leicht ist, weiß man im Vorstand von Blau-Weiß. „Wir befinden uns mit den Erhöhungen immer noch im unteren Drittel dessen, was in Sportvereinen in MV üblich ist. Es nützt doch auch niemandem, wenn ein Verein aus finanziellen Gründen kaputtgeht. Wenn Corona vorbei ist, wollen wir doch endlich wieder in unserer Freizeit das tun, was wir am liebsten tun, gemeinsam sportlich aktiv sein.”

Wann die Mitgliederversammlung, in der auch über den neuen Beitrag abgestimmt wird, stattfindet, kann Voigt zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht sagen. „Der Termin wird den Mitgliedern rechtzeitig bekanntgegeben.”

Von Annett Meinke