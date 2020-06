Sportvereine in Mecklenburg zwischen Neubau-Projekten und Platzmangel

Parkentin/Wismar/Dassow

Zukunftskonzepte, Neubauten, Sanierungen: Viele Gemeinden und Sportvereine in Mecklenburg waren in den vergangenen Wochen auch während der Corona-Auszeit aktiv – trotz Trainingsstopp und Abbruch des Spielbetriebs.

So sind etwa am neuen Vereinsheim des Doberaner FC die Außenarbeiten fast abgeschlossen, auch der Innenausbau geht zügig voran. Das Büro, die Küche und die Bar sind bereits fertig, auch der Fitnessraum ist fast komplett. Weil der Platzbedarf für die 351 Mitglieder mit dem ersten neu entstandenen Gebäudeteil längst nicht gedeckt war, werden jetzt in einem zweiten Abschnitt ein Vereinsraum mit Küche sowie weitere Kabinen, ein Büro für Trainer, Mehrzweckräume und Sanitäreinrichtungen gebaut.

Kosten: 265 000 Euro – gefördert mit 200 000 Euro. „Seit 2011 bekommen wir über das Land nun schon die dritte Förderung von der EU“, freut sich DFC-Chef Andreas Jahncke. „Das macht uns echt stolz und glücklich.“

Quelle: Sabine Hügelland

Neue Nutzung einer Fläche

In der Gemeinde Bartenshagen-Parkentin geht es nicht um einen Neubau. Vielmehr ist hier eine Debatte über die Nutzung einer Fläche am Sportplatz entbrannt. Konkret geht es um einen etwa 20 Meter breiten Streifen zwischen dem eigentlichen Fußballfeld und der Bartenshäger Straße. „Dieser Bereich wurde bislang vor allem von der Gemeinde für Festivitäten genutzt“, erklärt Bürgermeister Tobias Priem. „Aber auch vom Reitverein, der auf dem Platz seine Turniere veranstaltet.“

Unter anderem würden hier bei Veranstaltungen Festzelt und Toilettenhäuschen untergebracht, so Priem: „Wenn nun der Sportverein die Fläche nutzen würde, müsste der Bereich komplett umgestaltet werden.“

Enormer Zuwachs im Kinder- und Jugendbereich

Denn der SV Parkentin habe einen Antrag gestellt, den Streifen für seine Zwecke nutzen zu können, sagt Fußball-Abteilungsleiter Christoph Wagner: „Wir haben in den vergangenen Jahren gerade im Kinderbereich einen enormen Zuwachs verzeichnet – der Nachwuchs kommt dabei nicht nur aus unserer Gemeinde, sondern auch aus umliegenden Orten.“ Die Folge: „Die Kapazitäten auf unserem Sportplatz reichen nicht mehr aus – deshalb müssen wir schon auf Plätze in Nachbargemeinden ausweichen und einen relativ teuren Shuttle-Verkehr zu anderen Sportstätten anbieten.“

So würden die Männermannschaften zum Teil bereits seit fünf Jahren im benachbarten Lambrechtshagen trainieren, der Jugendbereich findet demnächst gar nicht mehr in Parkentin Platz, macht Wagner deutlich: „Wir lagern schon so viel wie möglich aus – aber das kann ja nicht im Interesse der Gemeinde sein.“ Grundsätzlich wolle man Trainingsmöglichkeiten direkt vor Ort anzubieten, stellt Tobias Priem klar: „Deshalb passen wir ja auch unseren Flächennutzungsplan an – unter anderem mit dem Ziel, in unmittelbarer Nähe zur Sporthalle am Wiesengrund einen neuen Sportplatz zu bauen.“

Keine Einigung zwischen Sport- und Reitverein in Sicht

Quelle: privat

Doch das könnte noch Jahre dauern, meint Christoph Wagner: „Der Bürgermeister möchte, dass wir uns irgendwie einigen – aber eine wirkliche Lösung sehe ich hier nicht, weil die Interessen einfach grundverschieden sind.“ Einen Vorschlag des Sportvereins, den Platz aufzuarbeiten und auch anderen Nutzern zur Verfügung zu stellen, habe der Reitverein abgelehnt: „Wir wollten, dass der Platz nach einer Nutzung wieder in den ursprünglichen Zustand zurückversetzt wird“, erklärt Wagner. „Denn wenn hier Pferde langlaufen, hinterlassen sie 20 Zentimeter tiefe Trittspuren – ein Training mit dem Ball ist dann nicht mehr möglich.“

Im Februar habe sich der Gemeinderat gemeinsam mit Vertretern beider Vereine darauf verständigt, nach tragfähigen Lösungen zu suchen, sagt Tobias Priem: „Dabei sollen die jeweiligen Bedarfe aber nicht zu weit eingeschränkt werden – es muss weiterhin gewährleistet sein, dass hier auch nach der Corona-Krise wieder Reitturniere und Veranstaltungen der Gemeinde stattfinden können und gleichzeitig der Sportverein entlastet wird.“

Dassow investiert in Sportlerheim und Kleinspielfeld

In Dassow investiert die Stadt in den kommenden Jahren massiv in Anlagen des Breitensports. So sieht es das Investitionsprogramm des Haushaltsplans 2020 vor, den die Stadtvertreter beschlossen haben. Das stadteigene Sportlerheim ist sanierungsbedürftig und, gemessen am Bedarf, viel zu klein. Unter Platzmangel leidet aber auch der Trainings- und Spielbetrieb. Die Maßgabe: vier Umkleiden sowie Sanitär- und Regieräume, ein 150 bis 200 Quadratmeter großer Sportraum, Räume für Trainer, Schiedsrichter und Hallenwart, ein Kraft- und Fitnessraum und eine Gastronomie mit Platz für 60 Besucher.

Quelle: Jürgen Lenz

Das zweite beschlossene Projekt: Bau eines Kleinspielfelds, das fürs Training, aber auch für Fußballspiele von Jugendmannschaften genutzt werden kann – möglichst als Kunstrasenplatz. Der bestehende große Fußballplatz soll teilweise saniert werden, um den weiteren Spielbetrieb zu sichern. Außerdem enthält ein 2016 beschlossenes Konzept den Bau einer 100-Meter-Laufbahn, einer Sprunggrube, eines Bolzplatzes, eines Beachvolleyballplatzes und einer Skateranlage.

Nach dem Beschluss sollte sich die Amtsverwaltung Schönberger Land um Zuschüsse des Landes bemühen. Für die Planung eines neuen Sportlerheims sieht das städtische Investitionsprogramm in diesem Jahr und im kommenden je 50 000 Euro vor, für den Bau 430 000 Euro für 2022 und knapp 1,2 Millionen Euro für 2023.

Stadt hofft auf üppige Zuschüsse

Die Höhe des prognostizierten Zuschusses gibt die Amtsverwaltung mit 862 500 Euro an. Für den Bau eines Kleinspielfelds sieht das Investitionsprogramm 700 000 Euro im Jahr 2023 vor. Erhoffter Zuschuss: 300 000 Euro. Noch im Jahr 2020 sollen die Planungen für den Bau vorangetrieben werden. „Der Bedarf für den Breitensport in Dassow steigt“, sagt Marko Kühl, Vorsitzender des SV Dassow 24. „Wir sind seit einiger Zeit immer wieder mit der Stadt Dassow im Austausch – es ist erfreulich, dass die Stadtvertreter jetzt Geld für ein neues Sportlerheim und ein Kleinspielfeld bereitstellen wollen.“

Quelle: Jürgen Lenz

Sportlerheim und Kleinspielfeld sind aber nicht die einzigen Vorhaben für den Breitensport in Dassow: Für 2020 ist zudem der Bau einer Sportanlage am Jugendclub geplant. Sie soll 175 000 Euro kosten. Als Zuschuss sind 120 000 Euro in den Haushalt eingestellt.

Neue Treppenanlage nach langer Debatte übergeben

Am Wismarer Kurt-Bürger-Stadion ist jetzt die neue Treppenanlage übergeben worden. Das Projekt ist Teil der Gesamtsanierung des Stadions. Bereits von Mai 2018 bis Mai 2019 wurde das Spielfeld mit Drainage erneuert. Das Vorhaben hat insgesamt 2,3 Millionen Euro gekostet. Die Hansestadt Wismar erhielt dafür Fördermittel aus dem Kommunalinvestitionsfördergesetz (1,2 Millionen Euro) sowie vom Land (67 000 Euro).

Quelle: Kerstin Schröder

Dem Neubau der Treppe waren ausgiebige Gespräche mit dem Landesamt für Kultur- und Denkmalpflege vorausgegangen. Denn das eigentliche Bauwerk war so stark beschädigt, dass eine Sanierung mit vertretbarem Aufwand nicht mehr möglich war. Das Kurt-Bürger-Stadion steht seit 2008 unter Denkmalschutz – auch deshalb musste die Treppe erneuert werden.

Dagegen wird die Mehrzweckhalle an der Bürgermeister-Haupt-Straße in Wismar auch nach den Corona-Lockerungen nicht zur Verfügung stehen – für etwa zwei Jahre. Seit Januar sind die ersten Arbeiten im Gange. Gesperrt ist die Halle seit Sommer 2019. Die finanziellen Aufwendungen für die technische Sanierung in Höhe von 6,9 Millionen Euro – davon muss die Stadt 1,2 Millionen Euro aufbringen – werden nach aktuellen Berechnungen nicht ausreichen, um die im Jahr 1970 eröffnete Mehrzweckhalle auf Vordermann zu bringen. „Da die geschätzten Kosten für die brandschutztechnische Instandsetzung höher ausfallen als zunächst erwartet, sind weitere Fördermittel beantragt worden“, teilt die Stadtverwaltung mit.

Corona bremst Arbeiten an Mehrzweckhalle nicht

Immerhin: „Auf die aktuellen Arbeiten hat die Corona-Krise bisher kaum Auswirkungen“, sagt Andreas Nielsen vom Bereich Öffentlichkeitsarbeit der Stadt. Unter anderem werden die Umkleide-, Sanitär-, Sport- und Technikräume sowie die Flure saniert und erneuert. Auf Vordermann gebracht werden außerdem das Foyer, die Starkstromanlagen, die Sanitärinstallation, die Grundleitungen für Schmutz- und Regenwasser sowie die Lüftungsanlagen für Sport- und Umkleideräume. Die angrenzenden Sporträume für Boxen und Gymnastik erhalten ebenfalls einen neuen Sportboden. Das Brandschutzkonzept sieht ferner Arbeiten an der Zuschauertribüne vor. Eine Reduzierung der Plätze soll es nicht geben.

Quelle: Heiko Hoffmann

Die Sanierung oder der wahrscheinlichere Ersatzneubau der Turnhalle am Wismarer Friedenshof I wird mit 3,8 Millionen Euro vom Bund gefördert. „Die Zwei-Feld-Sporthalle weist zurzeit schwerwiegende Schäden auf“, heißt es aus der Verwaltung. Es sei geplant, die Halle als „bewegungsfreundliche Wohnumfeldentwicklung“ für den Vereins-, Wettkampf-und Schulsport zu entwickeln. Mit den Arbeiten soll aber erst begonnen werden, wenn die Sanierung der Sport- und Mehrzweckhalle abgeschlossen ist.

Von Lennart Plottke