Pötenitz

Der Kampfmittelräumdienst muss am Donnerstag, 28. Oktober, in Pötenitz einen Munitionsfund sprengen. Daher kommt es von 8.30 Uhr an zu Einschränkungen, die bis zu acht Stunden andauern können. Betroffen ist der westliche Bereich des Dorfes der Haushalte Siedlung 1 bis 25 b.

Anwohner dürfen Gebäude nicht verlassen

Da eine Bergung der Munitionsteile mit zu vielen Risiken verbunden ist, werden sie vor Ort mit einer Sprengung vernichtet. Während der Vorbereitungen und der Sprengung dürfen sich Anwohner der betroffenen Haushalte nicht außerhalb der Gebäude aufhalten. Die Amtsverwaltung rät außerdem: „Sie sollten sich in Gebäudeteilen aufhalten, die sich auf der Ostseite befinden. Von Fenstern auf der Westseite sollten Sie Abstand halten, da diese bei einer möglichen Explosion zu Bruch gehen und zu Verletzungen führen könnten.“

Keine Evakuierung notwendig

Eine Evakuierung des Gebiets ist aber nicht notwendig. Allerdings werden Straßen und Zuwegungen zum Gebiet für die Dauer der Arbeiten großräumig gesperrt. Den Verkehr von Dassow bis zum Priwall wird die Sperrung aber nur für ein bis zwei Stunden betreffen. Mitarbeiter des Ordnungsamts, der Polizei und der Feuerwehr werden am Donnerstag zur Absicherung vor Ort sein. „Ihren Anweisungen ist Folge zu leisten. Das ermöglicht und beschleunigt die Arbeit des Kampfmittelräumdienstes“, teilt das Ordnungsamt in seinem Informationsschreiben an die Anwohner mit.

Priwall war militärisches Ziel im Krieg

Der Priwall war im Zweiten Weltkrieg ein strategisches Ziel und wurde bombardiert. Die Reichsluftwaffe beanspruchte ab 1935 das Gelände für sich. Im benachbarten Pötenitz sind heute noch die von Küstenwald überwucherten Ruinen des Luftzeugamtes Pötenitz und die dazugehörige Anlegermole in der Pötenitzer Wiek zu sehen. Offenbar wurde jetzt auch im Bereich des ehemaligen Luftzeugamtes der Munitionsfund gemacht. Das Gebiet liegt westlich der Haushalte, die angeschrieben wurden.

Von Malte Behnk