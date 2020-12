Schönberg

In der kleinen Stadt in Mecklenburg muss man im Jahr des 150. Geburtstages von Ernst Barlach etwas genauer hinsehen, um Spuren des weltbekannten Künstlers und Schriftstellers zu entdecken. Aber sie sind vorhanden und zeigen: Barlach ist nicht vergessen in Schönberg, wo er acht Jahre seiner Kinder- und Jugendzeit verbrachte: von 1872 bis 1876 und von 1884 bis 1888. Einwohner der Stadt halten die Erinnerung an ihn lebendig.

Am offensichtlichsten sind Schilder mit der Aufschrift „ Ernst-Barlach-Straße“. Anfang der 1960er-Jahre entschieden sich die politischen Vertreter von Schönberg, eine neue Straße nach dem Künstler zu benennen, dessen Werk zur NS-Zeit als „entartet“ diffamiert wurde und aus der Öffentlichkeit verschwand.

Gymnasium nach Barlach benannt

Zur DDR-Zeit trat ein anderer Name in Schönberg sogar dreimal gut sichtbar auf. Ein Denkmal, eine Straße und eine Oberschule wurden nach Rudolf Hartmann benannt. In einer Schönberger Chronik von 1969 heißt es: „Jedes Schulkind nach Persönlichkeiten unserer Stadt gefragt, wird zuerst diesen Namen vorbringen.“ Hartmann war Mitglied der Kommunistischen Partei, wurde mehrmals verhaftet und starb 1945 im KZ Mauthausen. Die frühere POS „ Rudolf Hartmann“ ist heute das Ernst-Barlach-Gymnasium.

Ein Straßenname erinnert in Schönberg an Ernst Barlach. Quelle: Jürgen Lenz

Es hatte in den 90er-Jahren noch keinen Namen. Die Initiative für die Namensgebung ging von Schülern aus. Bei einer Wahl zwischen Werner von Siemens, der ebenfalls in Schönberg zur Schule gegangen war, und Ernst Barlach fiel die Entscheidung zugunsten des Künstlers aus. 2001 wurde dem Gymnasium der Name offiziell verliehen. Er ist über den Haupteingang zu lesen.

Unterrichtet wurde Ernst Barlach allerdings nicht dort. Die 1929 eröffnete Schule am Goetheplatz existierte zu seiner Zeit noch nicht. Die heutige Grundschule in der Amtsstraße war damals die Oberschule.

Künstler arbeitet im „Atelier-Haus Barlach “

„Atelier-Haus Barlach“ steht auf einem Haus in der Ratzeburger Straße. Hier wohnt und arbeitet der Maler, Illustrator und Zeichner Heinz Tenbreul. Er erklärt: „In der Zeit von 1884 bis 1888 hat Ernst Barlach mit seiner Familie in diesem denkmalgeschützten Haus in Schönberg gelebt. Seit 2003 befindet sich das Haus in unserem Besitz und somit haben wir an eine vergangene künstlerische Tradition angeknüpft.“

Das Volkskundemuseum in Schönberg besitzt den Holzschnitt „Moses am Sinai“ – ein Geschenk des Künstlers. Quelle: Volkskundemuseum Schönberg

1872 zog die Familie Barlach zum ersten Mal nach Schönberg. Bis 1876 wohnte sie in der damaligen Siemzer Straße, heute August-Bebel-Straße. Danach zog sie für acht Jahre nach Ratzeburg. An ihre ersten vier Jahre in Schönberg erinnert eine Gedenktafel an der August-Bebel-Straße 3.

Original-Holzschnitt von Barlach im Museum

Selten zu sehen ist ein Werk Barlachs, das dem Volkskundemuseum in Schönberg gehört. Der Künstler schickte den Holzschnitt „Moses am Sinai“ 1930 mit einem Brief an den Schönberger Volkskundler und Lehrer Fritz Buddin. Mit dem Geschenk bedankte sich Barlach dafür, dass Buddin ihm ein Exemplar der „Mitteilungen des Heimatbundes für das Fürstentum Ratzeburg“ nach Güstrow geschickte hatte.

Buch über Barlachs Kindheit und Jugend Der Heimatbund für das Fürstentum Ratzeburg veröffentlichte 2009 das Buch „ Ernst Barlach – Kindheit und Jugend in Schönberg“. Es ist eine 52 Seiten umfassende Studie über Ernst Barlachs Memoiren „Ein selbsterzähltes Leben“, ergänzt durch Briefe, Aufsätze, Artikel, Berichte von Zeitzeugen, historische Ansichten, Portraitfotos und Dokumente aus dem Volkskundemuseum in Schönberg. Das Werk von Barbara Möller ist in der Buchhandlung Hempel erhältlich.

Sicher ist auch: In Schönberg lernte Ernst Barlach seine erste Liebe kennen. An sie erinnert eine Zeichnung von 1890 mit dem Titel „ Anne Spiekermann“. Ebenfalls in Barlachs Zeit in Schönberg entstand die Zeichnung „Weg zwischen Dassow und Selmsdorf mit Siechenhauskapelle“.

Ilka Cammin zeigt in der Buchhandlung Hempel Bücher über Barlachs Kindheit und Jugend in Schönberg. Quelle: Jürgen Lenz

Ein Schönberger Zeichenlehrer riet dem Schüler Barlach, nach dem Abitur die Gewerbeschule in Hamburg zu besuchen. Der Künstler berichtete später in seiner Autobiografie „Ein selbsterzähltes Leben“ über den Abschied von Schönberg. Er schrieb: „Ich folgte fast mehr dem Willen der andern als dem eigenen. Die kindliche Welt wurde hinter mir abgeriegelt.“

In Hamburg begann Barlach eine Ausbildung zum Zeichenlehrer. Später wechselte er in die Bildhauerklasse. Eine außergewöhnliche Künstlerkarriere begann.

Von Jürgen Lenz