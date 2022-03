Boltenhagen

Fast eine Woche dauert inzwischen die Suche nach der vermissten Renate Breitmeier. Während im Hafen und an der Ostseeallee Urlauber in der Sonne sitzen, fährt eine Polizeistreife durch den Ort und verteilt die Suchmeldung nach der 69-Jährigen mit einem Foto und einer Beschreibung. Am Freitagnachmittag, 25. März, ist die Urlauberin im Ostseebad Boltenhagen spurlos verschwunden. Nachdem ihr Mann sie als vermisst gemeldet hatte, wurde mit Hubschraubern, von Polizisten und Feuerwehrleuten nach der 69 Jahre alten Seniorin gesucht.

Suche mit Hubschrauber und Hunden

Vor allem im Ortsteil Tarnewitz – dort war Renate Breitmeier zuletzt gesehen worden – konzentrierte sich die Suchaktion. Rund um die Marina wurde gesucht, Polizisten gingen auch mit Unterstützung der Feuerwehr die dortigen Waldstücke ab. Auch die Rettungshundestaffel Nordelbe kam zum Einsatz. Mit Hunden wurden verschiedene Gebiete im Osten Boltenhagens abgesucht. Dabei hatten speziell ausgebildete Suchhunde auch an einigen Stellen angezeigt. Doch das Wetter war nicht optimal. Die Spezialhunde finden auch nach mehreren Tagen immer noch Hautschuppen, die die Menschen verloren haben. Regen und Kälte sind kein Problem, aber Trockenheit und Wind wie in den Tagen von Renate Breitmeiers Verschwinden lassen Spuren schnell verblassen.

Die Suche nach der vermissten Seniorin in Boltenhagen geht weiter. Eine Beschreibung mit Foto von Renate Breitmeier hängt an der Kurverwaltung und vielen Lokalen und Geschäften. Quelle: Malte Behnk

Bis in die Nacht im Einsatz

Dennoch gab es durch die Hunde Anzeichen, die eine Suche der Polizisten veranlassten. Bis in die Nacht hinein suchten sie am Sonnabend Waldstücke im Ortsteil Tarnewitz ab. Dabei wurden sie am Abend von der freiwilligen Feuerwehr des Ostseebads unterstützt. „Wir haben vor allem Äste weggeschnitten, weil das Gelände ziemlich unwegsam ist“, sagt Wehrführer Sebastian Hacker. Trotz aller Bemühungen bleib die Suche nach Renate Breitmeier aber ohne Erfolg.

Hilfe aus der Bevölkerung

Auch an der entfernten Steilküste von Redewisch, auf der westlichen Seite des Ostseebades und weitere Bereich wurden von der Drohnenstaffel der Johanniter aus der Luft nach der Seniorin abgesucht – ohne Ergebnis. Jetzt hat die Polizei Flugblätter mit einem Foto der Vermissten und einer Beschreibung verteilt. Sie hängen an Restaurants wie dem Fischerhof Kamerun im Hafen von Tarnewitz, den vielen anderen Cafés und Gaststätten und auch am Eingang ins Kurhaus im Zentrum des Ortes. „Wir wollen die Bevölkerung noch mehr informieren. So hoffen wir noch eine Information zu bekommen“, sagte ein Sprecher der Polizei dazu. Es bestehe noch immer die Möglichkeit, dass die Seniorin gesehen wurde und es so neue Anhaltspunkte gibt.

Renate Breitmeier wird seit Freitag, 25. März, vermisst. Zuletzt gesehen wurde sie in Boltenhagens Ortsteil Tarnewitz. Quelle: Polizei

Ist Seniorin in einen Bus gestiegen?

So könnte es zum Beispiel sein, dass sie in ein Verkehrsmittel wie den Bus gestiegen ist und sich orientierungslos an einem anderen Ort aufhält. Das Ehepaar hatte zuvor auch Urlaubstage auf der Insel Poel verbracht. Auch diese Verbindung wird noch untersucht. Busfahrer Matthias Beckert, der in Boltenhagen den örtlichen Shuttlebus und die Bäderbahn Carolinchen betreibt, glaubt nicht, dass die Seniorin im Bus weggefahren ist. „Wenn sie einsteigt, dann muss sie ein Ticket kaufen oder etwas vorzeigen, wie einen Ausweis“, sagt er. Verwirrt oder ohne Fahrschein wäre Renate Breitmeier aufgefallen. „Wir haben auch bei allen unseren Fahrern nachgehakt, ob sie die Dame bemerkt haben. Da war nichts“, sagt Beckert, der wie seine Mitarbeiter auf die Fahrgäste achtet, die einsteigen. Das sei auch bei den anderen Buslinien von Nahbus so. Zumal sei derzeit nicht übermäßig viel Betrieb im Ostseebad.

Verwirrte Menschen fallen auf

„Aber wir hatten mal einen Fall, dass ein verwirrter Mann eingestiegen ist“, sagt er. Das sei ein paar Jahre her und der Mann fiel dem Busfahrer auf. „Den haben wir dann im Bus behalten und die Polizei gerufen.“ Genau so hätten Beckert und seine Fahrer auch bei der orientierungslosen Seniorin gehandelt, nach der jetzt gesucht wird.

Beschreibung der Vermissten

Renate Breitmeier ist 69 Jahre alt und etwa 1,60 Meter groß. Als sie zuletzt gesehen wurde, trug sie einen schwarz-weiß karierten Mantel, den sie auch über dem Arm getragen haben könnte. Sie hatte einen grünen Schal dabei und trug einen dunkelroten Rock mit schwarzer Strumpfhose. Sie hatte braune Schuhe an und trägt eine helle Brille. Außerdem hat sie eine Handtasche bei sich. Hinweise nimmt das Polizeirevier Grevesmühlen unter der Telefonnummer 03881/7200 , jede andere Polizeidienststelle oder die Internetwache unter www.polizei.mvnet.de entgegen.

