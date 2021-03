Grevesmühlen

Die Gemeinde Testorf-Steinfort im Amtsbereich Grevesmühlen hat bei der Stadt Grevesmühlen um einen Kredit gebeten. 800 000 Euro braucht die Gemeinde, um ein Baugebiet zu erschließen. Zurückzahlen will Testorf-Steinfort das Geld innerhalb von fünf Jahren durch den Verkauf der Baugrundstücke.

Die Chancen, dass die Gemeinde den Kredit erhält, stehen allerdings schlecht. Denn sowohl der Finanzausschuss als auch der Hauptausschuss haben das Anliegen mit deutlicher Mehrheit abgelehnt, es ist davon auszugehen, dass die Stadtvertretung ähnlich entscheiden wird. Aber warum stellt sich die Stadt Grevesmühlen, die über das Geld verfügt, eigentlich quer?

25 000 Euro Verwahrgeld hat Grevesmühlen 2020 gezahlt

Dafür gibt es mehrere Gründe. Tatsache ist, dass Grevesmühlen über Rücklagen in Höhe von mehreren Millionen Euro verfügt. Weil Kommunen angesichts der angespannten Finanzlage in Deutschland und Europa mittlerweile Negativzinsen zahlen müssen für das Geld auf der hohen Kante, kam Hans-Jürgen Vitense auf die Idee, so der Stadt unter die Arme zu greifen und zwei Fliegen mit einer Klappe zu schlagen.

Die Gemeinde würde bei einer Kreditvergabe innerhalb des Amtes einen zinsgünstigen, konkret geht es um ein zinsloses Darlehen, Kredit erhalten, die Stadt Grevesmühlen müsste weniger Negativzinsen zahlen. Oder „Verwahrgeld“ wie diese Gebühr im Bankensprech genannt wird. Laut Grevesmühlens Kämmerin Kristine Lenschow habe die Stadt im vergangenen Jahr etwa 25 000 Euro Verwahrgeld zahlen müssen, bei einer Verzinsung von 0,5 Prozent. Umgerechnet bedeutet das, dass die Stadt etwa fünf Millionen Euro auf der hohen Kante hat. Und warum dann die Ablehnung der Kreditanfrage?

Das steckt hinter dem Verwahrgeld Das sogenannte Verwahrgeld oder Strafzinsen, wie es auch genannt wird, wird inzwischen von fast einem Drittel der Geldinstitute erhoben. Dabei gewähren einige Banke Freibeträge bis etwa 10 000 Euro, in der Regel liegt der Zins für das Verwahrgeld bei 0,5 Prozent pro Jahr, in einige Teilen Deutschland reicht es bis 0,75 Prozent. Negativzinsen gibt es schon seit einigen Jahren, konkret seit dem 30. Oktober 2014, an jenem Tag verkündete die erste Bank in Deutschland, wenn auch nur für besonders wohlhabende Kunden. Der Grund: die Niedrigzinspolitik der Europäischen Zentralbank.

Grevesmühlen braucht die Rücklagen selbst

„Weil wir als Stadt in naher Zukunft dieses Geld selbst brauchen“, so Maik Faasch, Vorsitzender des Finanzausschusses in Grevesmühlen. „Wir haben unter anderem mit dem Schulcampus eines der größten Bauvorhaben vor uns, wir brauchen jeden Cent für die eigenen Investitionen.“ Etwa 30 Millionen Euro, inklusive Fördermittel, wird allein der Bau der Schulgebäude und der Anlage kosten – nach bisherigen Schätzungen.

Wie Lars Prahler in diesem Zusammenhang erklärte, stehe es Testorf-Steinfort frei, sich auf dem freien Markt einen Kreditgeber zu suchen. Zudem habe laut Kristine Lenschow die Kommunalaufsicht des Kreises bereits angedeutet, dass ein solches interkommunales Geschäft grundsätzlich möglich aber in diesem Fall schwierig sei. „Wir können nicht als Stadt zinslose Kredite an eine Gemeinde vergeben und dann anschließend Kredite bei Banken aufnehmen für unsere eigenen Investitionen“, so die Kämmerin.

Angespanntes Verhältnis zwischen Stadt und Gemeinde

Dem ohnehin angespannten Verhältnis zwischen der Gemeinde Testorf-Steinfort und der Stadt Grevesmühlen dürfte diese Entscheidung nicht sonderlich zuträglich sein. In der Vergangenheit hatte es immer wieder Auseinandersetzungen gegeben, der Grund dafür liegt in der seit Jahren angespannten Haushaltslage der kleinen Gemeinde, die über ihre Verhältnisse lebt.

Hans-Jürgen Vitense hatte auf die Kritik der übrigens Bürgermeister im Amtsbereich erklärt, dass Sparen im Moment ohnehin keinen Sinn mache. Wer Geld zurücklege, der müsse Negativzinsen zahlen, wer stattdessen investiere, der bringe seine Gemeinde voran, lautet das Motto von Testorf-Steinfort. Diese Politik kommt nicht überall im Amtsbereich gut an.

Von Michael Prochnow