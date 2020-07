Wohlenberg

Am Strand von Wohlenberg gibt es in dieser Saison erstmals eine mit Tonnen markierte Badezone. Das Gebiet östlich des großen Anlegers ist mit weißen Tonnen abgegrenzt und ausnahmslos für schwimmende und planschende Badegäste bestimmt. Wassersportler dürfen dort weder durchfahren noch vom Strand aus starten oder aus der Ostsee durch die Badezone an Land fahren.

Vereinbarung zum Wassersport gilt weiter

„Ansonsten gelten auch in dem Bereich die freiwilligen Vereinbarungen zum Wassersport in der Wismarbucht“, hatte der Klützer Bürgermeister Jürgen Mevius (UWG) erst kürzlich in einer Stadtvertretersitzung erklärt. „Die Vereinbarung ist vor zwei Jahren geändert worden. Seitdem kann die gesamte Wohlenberger Wiek von Surfern und Kitern genutzt werden, sofern sie sich an die Regeln halten.“

Anzeige

Keine Strandaufsicht vorgesehen

Für die Badegäste ist jetzt ein fester Bereich eingezeichnet, in dem sie sich sicher fühlen können. Eine Strandaufsicht der DLRG oder der Wasserwacht wird es in Wohlenberg aber dennoch nicht geben. Die neue Badezone erstreckt sich übrigens jetzt vor einem Strandbereich, der bis 2016 noch dicht bewachsen und zugewuchert war. Auf Initiative von Bürgern aus Wohlenberg und Oberhof wurde der Strand dann aber gerodet und heute wird dort Volleyball gespielt.

Von Malte Behnk