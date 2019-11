Stadt muss deutlich weniger Kitagebühren zahlen

Klütz

Eltern müssen für Kitakinder ab dem 1. Januar 2020 keine Betreuungskosten mehr zahlen. Diese gute Nachricht hat sich schon herumgesprochen. Aber auch Kommunen profitieren von dieser Gesetzesänderung der Kindestagesförderung. Die Stadt Klütz spart voraussichtlich 2020 etwas mehr als 120 000 Euro im Vergleich zu 2019 ein.

Stadt zahlt 2019 fast 500 000 Euro

Das wurde den Stadtvertretern jetzt in ihrer jüngsten Sitzung verdeutlicht. Bislang hat der städtische Anteil an den Kosten der Kinderbetreuung regelmäßig ein großes Loch in die Kasse gerissen. So sind es Stand September 2019 monatlich 41 027, 95 Euro, die die Stadt Klütz für die Kinderbetreuung in Kindergarten, Krippe und Hort sowie bei Tagesmüttern zahlt – 492 335,40 Euro im Jahr.

Einsparungen durch Pauschalberechnung

2020, wenn die Kosten der Eltern komplett von Land übernommen werden, verringert sich der Anteil der Stadt auf monatlich 30 313,99 Euro. Im Jahr muss die Stadt damit 128 567, 52 Euro weniger für die Kinderbetreuung investieren. Die Einsparung wird 2021 voraussichtlich aber schrumpfen.

Kita „Klützer Schloßspatzen“ Die Kita „Klützer Schloßspatzen“ wird vom DRK-Kreisverband Nordwestmecklenburg betrieben. Das Gebäude an der Pfarrhufe wurde von 2014 bis 2015 neu gebaut und im Mai feierlich eingeweiht, nachdem es zunächst Verzögerungen beim Bau des Spielplatzes gegeben hatte. Derzeit werden in der Kita im Krippen- und im Kindergartenbereich insgesamt 118 Mädchen und Jungen betreut. Eine Zulassung gibt es für bis zu 140 Kindern. Das DRK Nordwestmecklenburg betreibt im Landkreis und in Wismar insgesamt zehn Kitas.

Möglich wird das, weil in der Gesetzesänderung geregelt wurde, dass künftig eine Pauschale pro Kind gezahlt wird. Diese Pauschale beträgt für 2020 pro Kind 149,33 Euro monatlich und im Jahr 2021 pro Kind 152,76 Euro monatlich.

Bürgermeister: „erfreuliche Nachricht“

Bürgermeister Jürgen Mevius freut sich, dass nicht nur die Eltern von der Änderung des Gesetzes profitieren. „Das ist eine sehr erfreuliche Nachricht. Wir zahlen 2020 und 2021 wesentlich weniger, weil die Platzkosten der Kita Schloßspatzen vergleichsweise hoch sind“, sagt er. Wie sich die Pauschalbemessungen in den weiteren Jahren entwickeln müsse man abwarten.

Kosten bleiben gleich

Die Kosten für die Kinderbetreuung bleiben trotz der Gesetzesänderung schließlich gleich, beziehungsweise steigen. Die vom DRK Nordwestmecklenburg als Betreiber der Kita „Klützer Schloßspatzen“ im Sommer bekanntgegebenen Platzkosten liegen monatlich zwischen 374,96 für die Halbtagsbetreuung im Kindergarten und 1198,20 Euro für Ganztagsbetreuung in der Krippe. Diese Platzkosten wurden bislang zwischen Eltern und Wohngemeinde aufgeteilt.

Stadt hatte gegen Kostenverteilung protestiert

Schon 2016 und 2017 hatten die Klützer Stadtvertreter gegen die fehlende finanzielle Unterstützung des Landes bei der Kinderbetreuung protestiert und Beschlussvorlagen zu den städtischen Anteilen der Kitakosten abgelehnt. Folgen hatte das keine: Sowohl Eltern als auch die Stadt mussten die veranschlagten Gebühren zahlen. Doch die Politiker wollten ein Zeichen setzen, dass sie mit der Verteilung der Kosten schon damals nicht einverstanden waren.

Von Malte Behnk