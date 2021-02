Schönberg

Per Videokonferenz unterzeichneten der Schönberger Bürgermeister Stephan Korn und sein erster Stellvertreter Sebastian Busse kürzlich einen städtebaulichen Grundlagenvertrag. Im Vorfeld hatten bereits Robert Erdmann und Volker Bruns, die Geschäftsführer der Landesgrunderwerb Mecklenburg-Vorpommern GmbH (LGE), als Partner der Stadt den Grundlagenvertrag unterschrieben.

Mit diesem Vertrag wird die Entwicklung und Erschließung des „Wohnparks am Bünsdorfer Weg“ geregelt. Auf einer Gesamtfläche von rund 2,8 Hektar werden rund 14 Baugrundstücke zur Wohnbebauung und Platz für eine Kindertagesstätte entstehen. Dazu werden die Flächen vorab durch die LGE erworben werden.

Luftbild des zukünftigen Baugebietes „Wohnpark Bünsdorfer Weg“ in Schönberg Quelle: LGE

Um die planungsrechtlichen Voraussetzungen für das beabsichtigte Vorhaben zu schaffen, bedarf der bereits rechtskräftige Bebauungsplan einer Änderung, deren Durchführung die Stadtvertretung bereits beschlossen hat. Die konkreten Änderungen werden derzeit erarbeitet. Die Erschließungsarbeiten für den „Wohnpark am Bünsdorfer Weg“ sollen Ende 2021 beginnen. Die Fertigstellung ist für 2022 geplant. Parallel dazu werden die Grundstücke verkauft.

Die Nachfrage nach Grundstücken in Schönberg sei seit Jahren groß, erklärt Schönbergs Bürgermeister Stephan Korn. Derzeit sei praktisch nichts für Bauwillige zu finden. Anfragen kämen vor allem von jungen Familien und Zuzüglern. „Besonders Grundstücke nahe dem Stadtzentrum sind gefragt“, so Korn. Die Stadt Schönberg ist aus diesem Grund an der kurzfristigen Ausweisung und Entwicklung von Wohnbauflächen zu akzeptablen Baupreisen interessiert.

Hintergrundinformationen Die LGE Mecklenburg-Vorpommern GmbH begleitet Städte und Gemeinden seit über 25 Jahren in ihrer Entwicklung. Sie unterstützt, neue Wohn- und Lebensräume zu schaffen, baukulturelles Erbe zu bewahren und den gesellschaftlichen Herausforderungen zu begegnen. An den Standorten in Schwerin und Rostock beschäftigt die LGE mehr als 30 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Besonders erfreulich sei, so Korn weiter, dass im Zuge der Baumaßnahmen auch eine Kindertagesstätte gebaut wird. „Mit der LGE haben wir in den vergangenen Jahren sehr gute Erfahrungen gemacht, beispielsweise bei der Entwicklung und Begleitung der Arbeiten in unserem Gewerbegebiet und als langjähriger Sanierungsträger unserer Stadt“, erklärt Schönbergs Bürgermeister.

Die LGE ist eine Gesellschaft des Landes Mecklenburg-Vorpommern und in Schönberg seit Anfang der 1990er Jahre aktiv. Es gab eine Fülle von Bauprojekten, die im Rahmen der Stadterneuerung realisiert wurden, wie zum Beispiel die Gestaltung des Kirchenumfeldes.

Robert Erdmann, Geschäftsführer der LGE: „Ich freue mich, dass wir mit den neuen Baugebieten unsere vertrauensvolle Zusammenarbeit weiterführen und die Stadt Schönberg unterstützen können. Eine solche ‚Online-Vertragsunterzeichnung‘ haben wir bisher auch noch nie unternommen. Man kann sehen, dass es auch in Krisenzeiten kreative Wege gibt, um mit unseren Partnern und den Kommunen in Verbindung zu bleiben.“

Gebaut wird in Schönberg ab Herbst 2021 auch an der Ergänzung zum Ahornring. Für dieses Baugebiet mit rund zehn Baugrundstücken ist eine Änderung des Bebauungsplanes bereits rechtskräftig. Noch ganz am Anfang der Planungen steht ein weiteres Baugebiet in Schönberg, das nördlich der Lindenstraße in mehreren Bauabschnitten entwickelt werden soll.

Von Annett Meinke