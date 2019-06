Grevesmühlen

Ein Vierteljahrhundert Stadtfest in Grevesmühlen, die 25. Auflage des Spektakels, das sich vom 12. bis zum 23. Juni erstreckt, kann sich wahrlich sehen lassen. Informatives, Unterhaltsames, Sportliches und Spannendes gibt es in den kommenden Tagen in Grevesmühlen für die Besucher. Das volle Programm gibt es hier:

Freitag, 14. Juni: 16 Uhr Museum am Kirchplatz, Eröffnung der Ausstellung über die Kaufmannsfamilie Pelzer. 18 Uhr Empfang für geladene

Hannah Jobson vom Piraten Open Air tritt am Freitag auf dem Marktplatz auf. Quelle: Dietmar Lilienthal

Gäste im Rathaussaal, Eintragung verdienter Bürger ins Ehrenbuch der Stadt, 19 Uhr Treff der Namensträger der Stadt Grevesmühlen im Hotel am See, 20 Uhr Livemusik auf dem Marktplatz mit der „US Partyband“, DJ Ecco Weber und Hannah Jobson vom Piraten Open Air.

Sonnabend, 15. Juni: 10 Uhr Ökumenischer Gottesdienst vor der Nikolai-Kirche, 11 Uhr Festumzug durch die Stadt von der Malzfabrik über die Bahnhofstraße, Breitscheidstraße und die Wismarsche Straße zum Markt, 13.30 Uhr Moden- und Frisurenschau vor dem Friseurgeschäft Gädert, 13.30 Uhr Tanz- und Trachtenfest im Vereinshaus, 14 Uhr Fußballturnier auf der Bürgerwiese, ab 13 Uhr Kinderfest auf dem Kirchplatz, 19 Uhr Stadtfestparty auf dem Markt mit Ostseewelle-Moderator

Alex Stuth von Ostseewelle Radio moderiert die Party am Abend auf dem Markt Quelle: RUE

Alex Stuth und der Band „United Four“.

Sonntag, 16. Juni: 9.30 Uhr Beginn des Stadtlaufs mit dem Kinderlauf, um 10 Uhr Start der Erwachsenen, 12-13 Uhr Frühschoppen auf dem Markt mit Shantychor aus Ahrensbök, 14 Uhr Sportnachmittag auf der Festwiese am Ploggensee mit Schützenverein und Blau-weiß sowie dem Freibadverein, 10 Uhr Geräteturnwettkampf in der Mehrzweckhalle im Ploggenseering, 11 Uhr Prellballturnier in der Reuterhalle, 17 Uhr Konzert in der Nikolai-Kirche mit „The Goethles“.

Montag, 17 Juni: 11 Uhr Bürgerbahnhof lädt zu Spiel und Spaß und Kinder-Kino.

Dienstag, 18. Juni: Tag des Museums und des Stadtarchivs –Kirchturmbesteigungen, Stadtsiegel-Gießen und vieles mehr

Dagmar Frederic kommt am 19. Juni nach Grevesmühlen Quelle: Archiv

Mittwoch, 19. Juni: 8 bis 13 Uhr Fahrrad-Aktionstag mit dem Verein Stadt ohne Watt, 14 bis 18 Uhr Senioren-Nachmittag mit Dagmar Frederic im Vereinshaus unter dem Motto „Es ist noch lange nicht vorbei“, 17 und 19.30 Uhr Kino im Bürgerbahnhof mit der DDR-Komödie „Der Baulöwe“.

Donnerstag, 20. Juni: 10 bis 18 Uhr Bücherflohmarkt vor der Stadtbibliothek, 15 Uhr Pesnion Rabe Plattdeutscher Nachmittag der „Plattdütsch Gill“ des Heimatvereins.

Freitag, 21. Juni: 10 Uhr Stadtführungen von und mit den Schülern der Fritz-Reuter-Grundschule, 19.30 Uhr Premiere des Piraten Open Air Theaters.

Start für den Aluman ist um 11 Uhr am Freibad am Ploggensee Quelle: Archiv

Sonnabend, 22. Juni: 11 Uhr Aluman rund um das Freibad am Ploggensee.

Sonntag, 23. Juni: 15 Uhr „Champagner to`n Fröhstück“ spielt die Schönbarger Späldäl im Rathaussaal.

