Grevesmühlen

Erneut schlechte Nachrichten für alle Grevesmühlener: Das für August geplante Stadtfest wird nicht stattfinden. Hintergrund ist die unsichere Lage, was die Öffnung und die Zulassung von Großveranstaltungen in Mecklenburg-Vorpommern anbetrifft. Die Entscheidung hat die Stadt zusammen mit dem Festkomitee getroffen, das in dieser Woche getagt hat.

„Auch wenn die Infektionszahlen in den letzten Tagen deutlich gesunken sind, bringt die aktuelle Verordnungslage und insbesondere der sogenannte MV-Perspektivplan vom 27. Mai nicht genug Planungssicherheit“, teilt die Stadt mit. „Diese Planungssicherheit wäre aber erforderlich, denn jetzt müssten kostenpflichtige Aufträge ausgelöst und die Vorbereitungen in den Vereinen starten.“

Das letzte Stadtfest in Grevesmühlen fand 2019 statt. Quelle: Archiv

Die durch das Land beschlossene Abstimmung sei für die Stadt Grevesmühlen und die Planung des Festes, das vom 13. bis zum 15. August stattfinden sollte, schlichtweg zu spät gekommen. „Und es ist auch inhaltlich kaum zu erwarten, dass wir ein Stadtfest wie die Grevesmühlener es erwarten, tatsächlich durchführen können. Denn bisher gibt es in der Verordnung mehrere Festlegungen, die vermuten lassen, dass begrenzte Besucherzahlen, Abstände, Besuchererfassungen, Alkoholverbot usw. erforderlich würden. Alles das passt nicht zu unserem Stadtfest.“

Nun liegt das Augenmerk auf der Kulturnacht in Grevesmühlen. Die soll planmäßig am 30. Oktober stattfinden. Und zwar in deutlich größerem Umfang. Die Planungen dafür beginnen in den nächsten Wochen.

Von Michael Prochnow