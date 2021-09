Stadtradler in Nordwestmecklenburg sparen fast sieben Tonnen CO2  ​ein

Grevesmühlen

Im August sind viele Menschen in Nordwestmecklenburg auf das Fahrrad umgestiegen oder haben es zumindest in der Freizeit bewusster benutzt. 250 Frauen, Männer und Kinder haben sich mit dem Landkreis in 24 Teams an der Aktion Stadtradeln beteiligt, die vom Verein Klimabündnis organisiert wird. Er besteht aus europäischen Kommunen in Partnerschaft mit indigenen Völkern. Im Kampf gegen den globalen Klimawandel haben die Stadtradler in Nordwestmecklenburg im August fast sieben Tonnen CO2 eingespart.

Fleißiger, auffälliger Radler im Velomobil

Dafür sind die Teilnehmer insgesamt etwa 46 600 Kilometer geradelt. Besonders auffällig ist das Fahrrad von Sebastian Hollatz aus Wismar, der als aktivster Einzelradler von Landrat Tino Schomann (CDU) ausgezeichnet wurde. Er fährt ein Velomobil mit kompletter Verkleidung, das liegend gefahren wird. Etwas mehr als kniehoch ist das Fahrzeug, das ausschließlich mit Muskelkraft betrieben wird.

„Das ist sehr bequem und ich bin schneller als ein Rennrad“, sagt Sebastian Hollatz, der mit dem Velomobil seine tägliche Pendelstrecke von etwa 47 Kilometern fährt. „Den Zweitwagen haben wir dafür abgeschafft.“ Für das Stadtradeln hat der Bootsbauer 1510,1 Kilometer erfahren und damit genau 222 Kilogramm CO2 eingespart.

Sebastian Hollatz aus Wismar fährt das Velomobil im Alltag – von Wismar nach Travemünde und zurück. Das Fahrrad ersetzt den abgeschafften Zweitwagen der Familie. Quelle: Nicole Hollatz

In der flachen Kabine durch Grevesmühlen

Auch durch Grevesmühlen sieht man das flache, weiße Gefährt gelegentlich rollen. Die Strecke von Wismar hierher schafft Sebastian Hollatz fast so schnell wie ein Autofahrer. Laut Hersteller erreicht so ein geschlossenes Liegefahrrad Geschwindigkeiten von 50 bis 60 Stundenkilometer. Das liegt zum einen an der Bauweise. „Alles ist sehr aerodynamisch“, sagt Sebastian Hollatz. Außerdem ist das Velomobil mit viel Fahrradtechnik ausgestattet und hat 22 Gänge sowie elektronische Beleuchtung und Blinker.

„Im Stadtverkehr muss ich schon aufpassen und fahre zum Beispiel immer links in der Spur. Dann sieht mich auch der Gegenverkehr besser“, sagt Sebastian Hollatz. Laut Hersteller kostet so ein besonderes Fahrzeug aber auch etwa so viel wie ein Kleinwagen. Für 10 000 Euro werden die Velomobile angeboten. Innen ist die etwa 70 Zentimeter breite Kabine zwar nicht geräumig „aber bequem“. Gesteuert wird mit einem Lenker zwischen den Beinen und der große Vorteil ist der Schutz vor Wind und Wetter.

Landrat Tino Schomann (CDU) hat den fleißigsten, jüngsten und ältesten Stadtradlern für 2021 Preise und Urkunden überreicht. Zusammen posierten alle am Velomobil von Sebastian Hollatz aus Wismar. Quelle: Malte Behnk

Fast 12 000 Kilometer im Team gefahren

Das aktivste Team beim Stadtradeln in Nordwestmecklenburg war die Gruppe des ADFC Wismar, die zusammengezählt 11 865 Kilometer zurücklegte, was einer CO2-Einsparung von etwa 1750 Kilogramm entspricht. Das aktivste Team mit den meisten gefahrenen Kilometern pro Kopf sind Petra und Sandro Münse aus Goldebee im Amt Neuburg. Jeder von ihnen legte 1012 Kilometer zurück.

Stadtradeln in MV In Mecklenburg-Vorpommern wurde offiziell in 14 Regionen an der Aktion Stadtradeln teilgenommen. Außerdem gab es in diesem Sommer in vielen Städten und Gemeinden Fahrradtouren und ähnliche Aktionen, die vom Stadtradeln inspiriert wurden. Die an die Aktion gemeldeten Ergebnisse können im Internet eingesehen werden auf der Seite stadtradeln.de.

Jüngster Stadtradler ist sechs Jahre alt

Der jüngste Radler, der mit einem Geschenkekorb und einer Urkunde belohnt wurde, ist der sechsjährige Henry Lohmann aus Hohen Viecheln. 35 Kilometer ist er mit dem Rad gefahren. „Bei uns gibt es Radwege und die Kinder können mit dem Fahrrad zur Schule fahren. Mit Ausflügen am Wochenende ist das dann zusammengekommen“, sagt Henrys Vater.

Mit 79 Jahren fast 117 Kilometer geradelt

Mit 79 Jahren der älteste Teilnehmer des Stadtradelns ist Wolfgang Grotheer aus Wismar. Er hat fast 117 Kilometer im August zurückgelegt. „Da sehen wir, dass Radfahren keine Sache des Alters sein muss“, sagte Horst Krumpen, der Landesvorsitzende des ADFC. Er mahnte aber auch, dass der Landkreis den Ausbau von Radwegen weiter vorantreiben müsse. „Ich glaube, dass diese Aktion einen Denkanstoß für die Arbeit im Kreistag gibt“, sagte Tino Schomann.

„Wir sind uns eigentlich alle einig, dass mehr Radwege gebaut werden müssen“, sagte auch Kreistagspräsident Thomas Grote, der selber 210 Kilometer zum Stadtradeln beigesteuert hatte. Vorrangig seien aber wegen der Sicherheit Radwege an Bundes- und Landesstraßen. Horst Krumpen, der selber auch Kreistagsmitglied ist, kritisierte aber auch, dass es an weniger als zehn Prozent der Kreisstraßen bisher begleitende Radwege gibt.

Von Malte Behnk