Klütz

Rekordbeteiligung an der Umfrage zum Ausbau der Wohlenberger Wiek: Fast 500 Leser stimmten bis Sonntagnachmittag über die Pläne der Stadt Klütz ab, drei Versorgungszentren für Strandbesucher einzurichten. Die Mitglieder von Bau- und Tourismusausschuss hatten sich Ende März dafür ausgesprochen. Im Anschluss entwickelte sich eine intensive Debatte zu der Idee.

Nach Ideen der Planer soll westlich der Mole, landseitig der L 01, eine touristische Infrastruktur mit insgesamt 1200 Parkplätzen, Kiosken, Spielmöglichkeiten, Duschen und Toiletten entstehen – eingebettet in eine naturnahe Dünenlandschaft und nur in der Saison betrieben. Ziel sei es nach der Idee der Ausschussmitglieder, das Umfeld der Wohlenberger Wiek für Einheimische und Urlauber attraktiver zu gestalten.

So stimmten die Leser ab

Die Meinung in Leserbriefen dazu gingen weit auseinander. So plädiert etwa eine Gruppe junger Einheimischer für den Erhalt der Ursprünglichkeit des Klützer Winkels und gegen die von ihnen befürchtete Zerstörung der Natur. Ein anderer Leser argumentiert: „Es sind drei kleine Flächen, die die Wohlenberger Wiek etwas aufhübschen sollen und jeder weiß eigentlich, dass die Versorgung am Strand zurzeit nicht optimal ist.“ Die Umfrage dazu lautet deshalb: Was halten Sie vom touristischen Ausbau der Wohlenberger Wiek?

54,8 Prozent der Leser entschieden sich für die Antwort „Ich lehne das Projekt grundsätzlich ab. 45,2 Prozent der Leser sahen das anders. Von ihnen sagten 28 Prozent: „Ich finde gut, dass das Gebiet attraktiver gestaltet wird.“ Und 17,2 Prozent stimmten für die Aussage: „Kommt ganz auf Qualität und Gestaltung an.“

Weiter abstimmen: Was halten Sie vom touristischen Ausbau der Wohlenberger Wiek?

Im Verlauf der Abstimmung war zu beobachten, dass die Ablehnung des Projektes anfangs weit überwog. Im Verlauf der Debatte fand das Projekt jedoch immer mehr Zustimmung. Nun müssen die Stadtvertreter entscheiden, ob sie die Idee weiter verfolgen wollen: Am Montag werden sie darüber abstimmen, ob die Stadt nun Fördermittel beantragen soll.

Von Juliane Schulz