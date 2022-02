Stadtvertretersitzung in Grevesmühlen: Proteste gegen Großgewerbestandort erwartet

Grevesmühlen

Auch wenn die entscheidenden Beschlüsse zur Amazon-Ansiedlung bereits gefasst sind, der Widerstand gegen das Mega-Projekt zwischen Upahl und Grevesmühlen wächst. Die Einwohnerfragestunde auf der Stadtvertretersitzung am kommenden Montag dürfte spannend werden. Am 21. Februar beginnt die Veranstaltung um 18.30 Uhr in der Mehrzweckhalle im Ploggenseering. In den vergangenen Tagen wurden Flugblätter verteilt, auf denen auf die Sitzung einerseits und die Möglichkeit, sich in der Einwohnerfragestunde zu Wort zu melden andererseits hingewiesen wird.

Hintergrund sind die Proteste aus Grevesmühlen und Upahl, die sich gegen den geplanten Großgewerbestandort auf einer mehr als 40 Hektar großen Ackerfläche zwischen beiden Kommunen richten. Unter anderem will Amazon dort ein Logistikzentrum auf rund 18 Hektar errichten, allein die Halle soll so groß werden wie sechs Fußballfelder. Dazu haben ein Hersteller von Fertighausteilen sowie ein weiteres Logistikzentrum und der Betreiber einer Tank- und Raststätte Bedarf angemeldet.

Nach langen und kontroversen Debatten unter den Kommunalpolitikern war das Projekt vor wenigen Tagen beschlossen worden. Die Investoren allerdings halten sich nach wie vor bedeckt. Selbst Amazon reagierte auf eine Anfrage der Redaktion nur mit einer allgemeinen Stellungnahme ohne sich zu den Plänen in Nordwestmecklenburg zu äußern. In den Flubgblättern werden die Anwohner aufgefordert, ihre Fragen entweder in der Einwohnerfragestunde zu stellen, oder sie per Mail an info@grevesmuehlen per Mail zu senden.

Von Michael Prochnow