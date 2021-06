Barendorf/Boltenhagen

Die Nachricht über eine Frau, die am Dienstag mit dem SUP-Board von Barendorf bei Dassow bis nach Boltenhagen getrieben sein sollte, sorgte am Mittwoch für Aufsehen. Zwischen den Orten liegen zu Land immerhin rund 20 Kilometer. Wie Dassows Wehrführer Daniel Selzer nun erklärt, war der Sucheinsatz aber anders, als es aus der Erstmeldung hervorging.

„Wir sind vom Priwall und von Harkensee aus an die Strände und haben die Suche begonnen. In Barendorf am Strandzugang fünf haben die Kameraden aus Harkensee die Frau dann gefunden“, klärt Selzer auf.

Strand bei Barendorf Quelle: Jürgen Lenz

„Die Frau war aus eigener Kraft wieder ans Ufer gekommen. Sie war nicht verletzt, aber sehr erschöpft, und wir haben sie dem Rettungsdienst übergeben“, sagt der Wehrführer. Glücklicherweise war sie nicht, wie es ursprünglich in einer Pressemitteilung der Wasserschutzpolizei hieß, über viele Kilometer auf der Ostsee um das Kliff von Boltenhagen getrieben.

Fünf Boote und Hubschrauber im Einsatz

„Unsere erste Meldung war, dass eine Person Richtung Travemünde abgetrieben war“, berichtet Daniel Selzer. Daher war auch sofort das Havariekommando eingeschaltet, das dann die fünf Boote der Wasserschutzpolizei, der Seenotretter und des Zolls sowie einen Polizeihubschrauber alarmierte.

Ihr kostenloses Urlaubsupdate aus den schönsten Gegenden an der Ostsee in MV Die wichtigsten News von der Ostseeküste für Urlauber und Einheimische - kostenlos per Mail jede Woche Freitag 8.00 Uhr. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Wind trieb Paddlerin ab

Die Frau sei jedoch zwei Stunden nach ihrem Start in einem anderen Bereich des Strandes in Barendorf wieder angelandet. Der Wind eines aufziehenden Gewitters hatte sie abgetrieben. Nachdem die Feuerwehr an die Rettungsleitstelle gemeldet hatte, dass die Frau gefunden worden sei, konnte sie abrücken. Auch das von der Feuerwehr zur Ostsee gebrachte Boot musste nicht eingesetzt werden. Von den Freiwilligen Feuerwehren Dassow, Pötenitz und Harkensee waren 18 Helfer an der Suche beteiligt. „Es war für uns einer von drei Einsätzen an diesem Tag“, sagt Daniel Selzer.

In gesicherten Gebieten, wie der Marina der Weißen Wiek in Boltenhagen, können Anfänger SUP-Boards gefahrlos ausprobieren – hier beim Hafenfest. Quelle: Malte Behnk

DLRG nutzt Drohne

Warum es zwischenzeitlich hieß, die Frau sei in Boltenhagen aufgetaucht, weiß der Dassower Wehrführer nicht. Im Ostseebad kennt man den Fall lediglich aus den Nachrichten. „Wir waren gestern in keinen Einsatz eingebunden“, so Wachführer Sinan Brand von der DLRG in Boltenhagen. Ohnehin bekommen sie Stand-up-Paddler nur selten zu Gesicht. Die Rettungsschwimmer berichten, dass sie aktuell etwa vier oder fünf Paddler sehen. Bislang habe es noch keine Probleme gegeben. Wenn sich ein Board weit außerhalb der Badezone befinde, nutze die DLRG aber schon mal eine Drohne oder fahre mit dem Boot raus, um nachzuschauen, ob alles in Ordnung ist oder der Paddler abgetrieben wurde.

Vermieter behalten Surfer im Auge

Ähnlich handhabt es auch Ingo Bremer, Inhaber des Verleihs Ostsee-Boot Boltenhagen: „Wer bei uns mietet, hält sich auch in der Boltenhagener Bucht auf. Wir sehen die Leute und können im Notfall mit einem unserer Boote schnell rausfahren.“ Problematisch sei es, wenn Anfänger an einem unbewachten Strand starten. Er zählt gleich mehrere Punkte auf, die zu einer Gefahr werden könnten.

Wind wird falsch eingeschätzt

„Viele Leute erkennen die Wetterlage nicht und schätzen den Wind falsch ein. Die SUPs sind ultraleicht, da ist man bei ablandigem Wind schnell mal abgetrieben.“ Hinzu käme: Weil die Boards aktuell so populär sind, dass sie sogar in Kaufhäusern und Discountern angeboten werden, entstehe der Eindruck, sie wären für jeden gleichermaßen geeignet. Dem sei jedoch nicht so: „Viele Menschen sitzen das ganze Jahr im Büro und überschätzen dann im Urlaub ihre Kräfte“, sagt Ingo Bremer.

Wassersport ist wie Skiurlaub

Das sei genau wie im Skiurlaub – wer zwei Tage hintereinander unterwegs war, brauche erst einmal Erholung. Der Körper sei dann ausgepowert. Der Verleiher schaue sich deshalb genau an, wer bei ihm ein Board mietet. „Dementsprechend bekommen sie dann eine Schwimmweste und man legt das Fahrgebiet fest.“

Doch er will auch nicht unnötig Ängste schüren: „Bei auflandigem Wind ist das alles auch für Anfänger kein Problem. Sie werden dann ja ohnehin wieder an den Strand getrieben.“ Auch wenn die Ostsee spiegelglatt ist, sieht Bremer keinen Grund, sich nicht mal an die Sportart heranzutasten. Aber: „Bei ablandigem Wind schicke ich keinen Anfänger raus.“ Dieser herrschte allerdings am Dienstag und wurde der Paddlerin fast zum Verhängnis.

Von Malte Behnk und Juliane Schultz