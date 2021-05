Dassow

Die dunkle Seite von Dassow feiert: Für Fans der „Star Wars“-Saga ist der 4. Mai ein ziemlich besonderer Tag, vielleicht wichtiger als Ostern, Weihnachten und Geburtstag zusammen. Denn der 4. Mai ist „Star Wars“-Tag. „May the force be with you“ – zu deutsch „Möge die Macht mit dir sein“ –wünschen sich die Anhänger der Filmreihe an diesem Tag.

Der dunklen Macht, dem Todesstern oder dem Wüstenplaneten Tatooine am nächsten können sich Fans im nordwestmecklenburgischen Dassow fühlen. Dort werden auf 1300 Quadratmetern Ausstellungsfläche 30 Filmsets nachgestellt – alle basieren auf den zwischen 1977 und 1983 erschienen Filmen.

Jede Woche neue Freizeit-Tipps als Newsletter Alle News und Tipps rund um Freizeit, Urlaub in MV sowie das Wochenendwetter. Jede Woche Donnerstag gegen 10 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

„Sommer nach Lockdown lief eigentlich ganz gut“

Erst 2019 hatte das Team um Ideengeber Marc Langrock die Ausstellung eröffnet. Er betont, sie sei von Fans für Fans und sei kein Marketing für die Filmreihe. „Der Sommer nach dem ersten Lockdown lief eigentlich ganz gut“, berichtet der 50-Jährige. Im Herbst musste er das Tor zu seiner Sternenwelt wieder für Besucher schließen. Dieses Frühjahr konnte er kurz öffnen, nun ist wieder alles dicht.

Die Macher der Ausstellung „Outpost One“ nutzen den aktuellen Lockdown aber für Umbauarbeiten. Quelle: Ove Arscholl

Die Macher der Ausstellung „Outpost One“ nutzen den aktuellen Lockdown aber für Umbauarbeiten. Die Sets bekommen unter anderem mehr Details. In einem Nebengebäude entsteht im Maßstab 1:6 ein weiterer Set – „Mos Eisley“.

Faszinierende Welt auf ehemaligen Landwirtschaftsgelände

Überhaupt begegnet dem Besucher kaum auf dem ehemaligen Landwirtschaftsgelände im Dassower Ortsteil Pötenitz angekommen, eine faszinierende Welt. Figuren wie Han Solo, Luke Skywalker, Prinzessin Leia, die Ewoks und natürlich die Droiden C-3PO und R2-D2 sind täuschend „echt“ auf Planeten und in Raumschiffen platziert.

Künstler aus der ganzen Welt haben sie in monatelanger Detailarbeit gefertigt. Wer Han Solo, in den Filmen von Harrisson Ford gespielt, zu nahe kommt, wäre nicht überrascht, würde er einem seinen vielleicht berühmtesten Satz – „Das Schiff machte den Kesselflug in weniger als zwölf Parsec“ – entgegenrufen.

Ausstellung in Dassow Tickets für die Ausstellung „Outpost One“ gibt es für Erwachsene ab 30 Euro. Zu finden ist das Gelände im Travemünder Weg 20 in Dassow. Öffnungszeiten: Mittwoch bis Freitag 12 bis 18 Uhr, Sonnabend und Sonntag 10 bis 18 Uhr. Zurzeit ist allerdings wegen des Lockdowns geschlossen. Auf etwa 1300 Quadratmetern sind dort Fan-Artwork und Sammlerstücke aus der ganzen Welt zusammengetragen, darunter hochgradig realistische Silikonbüsten, detaillierte Kostüme, Blaster, Helme, Kreaturen, lebensgroße Fahrzeuge, aufwendige Raumschiffmodelle, und Graphiken. Einen Großteil der Exponate haben die Macher in etwa 30 lebensgroße Sets integriert, die der Original-Trilogie nachempfunden sind und die chronologisch der Filmhandlung folgen.

Angefangen hat alles ein paar Jahre zuvor mit einem kleinen Mülleimer, der im Zimmer von Marc Langrocks Sohn stand. „Ich dachte, der sieht aus wie ein kleiner R2-D2 und habe ihn umgestaltet“, berichtet der 50-Jährige. Augenzwinkernden Fragen, ob er ihn für seinen Sohn oder für sich umgestaltet hat, weicht er schmunzelnd aus. Inzwischen ist die Ausstellung riesig. Etwa 100 Filmfiguren und unzählige einzelne Exponate sind zu sehen.

Besucher aus ganz Deutschland

Besucher kommen inzwischen aus ganz Deutschland. Marc Langrock setzt dabei zudem eher auf kleinere Gruppen, die besondere Führungen bekommen, als auf Masse. Das spiegele sich zwar auch im Eintrittspreis wider, das Konzept gehe aber auf. „Die größte Herausforderung sind Großeltern, die von ihren Enkeln mitgeschleppt werden“, sagt Marc Langrock. Das Schönste sei dann, zu sehen, wenn auch Oma und Opa begeistert aus der Ausstellung kommen. „Sie sind vor allem von den Details fasziniert“, sagt er.

Immer wieder werden die Sets noch orginalgetreuer gemacht. Quelle: Ove Arscholl

Details waren ihm wichtig. Immer wieder werden die Sets noch orginalgetreuer gemacht – sei es nur durch ein paar extra Knöpfe oder Wandfarbe. In einer Szene mit den kleinen, wuschelige Kreaturen, die sich Ewoks nennen, hat Langrock beim Hintergrund allerdings ein wenig geschummelt: „Da sind nicht die Redwoods aus dem Film zu sehen, sondern der Dassower Wald.“

Von Michaela Krohn