Start-up „Lebendiger Landbau“ – eine Mecklenburger Erfolgsgeschichte

Boienhagen

Wenn einer einen Traum träumt, ist es geradezu fantastisch, wenn ein zweiter hinzukommt, der oder die mit ihm gemeinsam diesen Traum dann weiter träumt und nach Kräften mithilft, dass er sich auch erfüllt. Im Fall von Johannes Walzer (29) und Laura Koch (30), die gemeinsam seit drei Jahren in Boienhagen ( Nordwestmecklenburg) auf einem Erbpacht-Bauernhof leben, handelte es sich anfänglich um den Traum von Johannes.

Der gebürtige Schweriner hatte den Wunsch, einen eigenen Bauernhof zu führen, auf dem er auf nachhaltige Weise Obst und Gemüse erzeugen und Tiere halten wollte.

Traumfabrik in Eberswalde

Um seinen Traum Realität werden zu lassen, entschied sich Walzer, in Eberswalde an der Hochschule für nachhaltige Entwicklung (HNE) zu studieren. „Es gibt zurzeit zwei Standorte, an denen man Ökologische Agrarwissenschaften studieren kann, einmal in Hessen an der Universität Kassel und einmal in Brandenburg in Eberswalde.“

Eberswalde lag näher, aus verschiedenen Gründen, und so ging Walzer dorthin, um Ökolandbau, Vermarktung und Öko-Agrarmanagement zu studieren, – also alle Grundlagen, um ein ökologisches Unternehmen auf solide Füße zu stellen.

Keine Einwände gegen Leben auf dem Bauernhof

In Eberswalde wiederum studierte auch Laura Koch, die in Brandenburg ganz in der Nähe von Berlin aufwuchs. Ihr Traum war das Leben auf einem Bauernhof nicht unbedingt, sagt sie, doch es sprach letztlich auch gar nichts dagegen, als sie und er dann ein Paar wurden.

Schließlich hatte auch sie sich der Nachhaltigkeit verschrieben, studierte Landschaftsnutzung, Naturschutz und Umweltplanung. Die Erkenntnisse, die sie bis zum Master-Abschluss gewann, konnten dem Traum von Johannes, der sich inzwischen Richtung solidarische Landwirtschaft weiterentwickelt hatte, durchaus einiges hinzufügen, beziehungsweise ihn in seinen Anliegen perfekt unterstützen.

Und genauso läuft es auch auf dem Hof in Boienhagen, seitdem Walzer vor drei Jahren sein Landbau-Einzelunternehmen gründete und es seitdem führt. Er gibt den Ton und die Marschrichtung an und seine Partnerin Laura Koch unterstützt ihn so viel und so gut sie kann, arbeitet aber bisher auch noch als Landschafts- und Umweltgestalterin in Lübeck.

Solidarisch und coronaresistent

Beide sind von dem Konzept der solidarischen Landwirtschaft, wie Walzer es betreibt, zu einhundert Prozent überzeugt. Das Konzept unterscheidet sich von konventioneller Landwirtschaft, indem es auf biologisch-ökologischen Anbau und auf eine überschaubare Gemeinschaft von Abnehmern setzt. Erzeuger und Produktempfänger bilden eine Solidargemeinschaft.

Interessenten könnten Abonnements erwerben, zahlen monatlichen einen bestimmten Betrag und erhalten dafür wöchentlich saisonales Obst und Gemüse über Depots, aus denen sich die Abo-Nehmer selbst versorgen. Fällt die Ernte gut aus, erhalten Abnehmer mehr für ihr Geld, gibt es magere Jahre, tragen die Abnehmer das Risiko des Landwirtes mit.

Vor drei Jahren ließ Walzer zunächst eine Art Testballon fliegen, Freunde und Bekannte von seiner Freundin und ihm waren die ersten Abonnenten, insgesamt 15 an der Zahl. Und weil alles so gut lief, ging es bereits im Jahr 2019 richtig zur Sache. 50 Abonnenten wurden vom Hof in Boienhagen versorgt, der im Internet unter dem Logo „Lebendiger Landbau“ zu finden ist.

70 Abonnenten

In diesem Jahr sind es noch mehr Abonnenten, die Interesse anmeldeten. Insgesamt 70 Abos wurden abgeschlossen, mit denen um die 100 Menschen wöchentlich vom Hof in Boienhagen versorgt werden. Damit erwies sich der Lebendige Landbau auch als äußerst coronaresistent. Die Kreisläufe der Erzeugung und Abholung auf dem Hof waren zu keiner Zeit gefährdet.

Unterschied solidarische und soziale Landwirtschaft Immer wieder tritt ein wenig Verwirrung auf, bei den Begriffen: Als solidarische Landwirtschaft wird das Konzept bezeichnet, bei dem es einen Erzeuger und viele Abnehmer gibt, die ein monatliches Abonnement über eine Saison gebucht haben. Die Höhe des Abos wird dabei solidarisch am Anfang der Saison ermittelt. Der Landwirt präsentiert die Kosten, die entstehen, die Abo-Nehmer einigen sich auf die Höhe des Abos. Manch einer, der mehr verdient, zahlt mehr. Auf diese Weise können dann auch Menschen Abos erhalten, die nicht so viel verdienen und den Durchschnittswert nicht zahlen könnten. Die Abnehmer der wöchentlichen Lieferungen verstehen sich auch über das Abnehmen der Produkte als Gemeinschaft mit dem Landwirt und untereinander. Es wird bei der Ernte geholfen, Feste werden organisiert, Rezepte ausgetauscht etc. Als soziale Landwirtschaft wird hingegen das Konzept der landwirtschaftlichen Erzeugung von Produkten vor dem Hintergrund der Inklusion behinderter Menschen im Erzeugungs- und Vermarktungsprozess bezeichnet.

Lauras Steckenpferd ist Reproduktion

Laura Koch unterstützt ihren Partner besonders in allem, was die „Reproduktion“ angeht, sagt sie: „Das Züchten von Biojungpflanzen ist mein Steckenpferd.“ Biozertifiziert sind die Produkte des Hofes inzwischen auch. Doch sein Anbaustandard, sagt Walzer, gehe im Grunde weit über die Standards von Bioerzeugung hinaus. Weshalb er nicht sicher ist, ob er sich auf Dauer den „Zertifizierungsstress“ antun wird.

„Ich habe mich auch deshalb für das Konzept der solidarischen Landwirtschaft entschieden, weil es mir um den direkten Kontakt zu den Menschen geht, die das Gemüse und Obst, das wir hier erzeugen, essen. Unsere Abonnenten können jederzeit direkt sehen, wie wir produzieren. Deshalb braucht es im Grunde keine Zertifikate. Das ist vielleicht anfangs noch wichtig, weil wir auch ein paar andere Abnehmer wie Biorestaurants in der Umgebung beliefern.“

Das Lernen und Recherchieren immer neuer Anbaumethoden, die den Boden noch mehr schonen, ihm Zeit geben, sich auszuruhen und zu erholen, höre dabei nie auf, sagen Koch und Walzer. Zum Beispiel bearbeiten sie den Boden, erklärt Walzer, so wenig wie möglich. Große Landmaschinen sind deshalb nicht nötig. Die benötigten Nährstoffe kommen ausschließlich durch Zwischenfrüchte und anderen natürlichen Dünger in den Boden.

Schafswolle als Dünger für die Tomaten

Die Tomatenpflanzen in diesem Jahr werden zum Beispiel mit Wolle von Schafen gedüngt, die befreundete Züchter nicht für den Verkauf verwenden können. „Die Wolle wirkt nicht nur als Dünger“, sagt Koch, „sie eignet sich auch als wasserspeichernde Drainageschicht auf den Hochbeeten.“

In den kommenden Jahren, sagt Walzer, ginge es für ihn nicht um immer mehr Wachstum, immer mehr Abonnenten, sondern um Optimierung der Richtung, in die sie sich insgesamt auf dem Hof bewegen. „Wir gehen nicht nur mit den Ressourcen um uns herum vernünftig um, sondern auch mit uns selbst. Es geht uns beiden nicht um immer mehr Profit, sondern auch um unsere Lebensqualität.“, sagt Johannes Walzer.

Gemeinsam immer weiter träumen

Hilfe im Anbau, Ernte und weiteren Ausbau des Hofes erhält der Ökolandbauer Walzer nicht nur von seiner Lebensgefährtin Laura, sondern auch von saisonalen Hilfskräften, die für eine Zeit auf dem Hof leben und mit anpacken.

Einer von ihnen absolviert gerade eine freie Biogemüsegärtnerausbildung. Andere kommen über die Netzwerke. Unter anderem kommen inzwischen gerne Studenten aus der Hochschule in Eberswalde zu Praktika nach Boienhagen. Der Hof in Boienhagen ist aber auch in anderen Netzwerken gelistet, die europaweit und international Menschen verbinden, die sich für den ökologischen Landbau engagieren und gern irgendwo Zeit auf Höfen verbringen, um dort für Kost und Logis mit anzupacken.

Wie es später einmal wird, ob Laura Koch in das Unternehmen ihres Freundes einmal komplett einsteigen wird, wissen sie jetzt noch nicht. Das ist im Moment auch nicht wichtig, sagen sie. Fakt ist, Johannes Walzer und Laura Koch leben in Boienhagen inzwischen einen gemeinsamen solidarischen Traum, der sich auf diese oder jene Weise immer weiterentwickelt.

Von Annett Meinke