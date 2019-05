Grevesmühlen

„Laufen, kaufen, feiern“: So lautet seit elf Jahren das Motto der Citynacht in Grevesmühlen. Am Sonnabend hätte es erstmals „Laufen, kaufen, feiern und surfen“ heißen können, denn jetzt hat jeder in der Innenstadt einen Zugang zu schnellem Internet über kostenloses W-Lan. Die Stadtwerke haben das Hochgeschwindigkeitsnetz pünktlich zur Citynacht freigeschaltet. Bürgermeister Lars Prahler und Stadtwerkechef Heiner Wilms drückten gegen 13.15 Uhr den symbolischen Startknopf.

Bürgermeister Lars Prahler (l.) und Stadtwerkechef Heiner Wilms drücken den symbolischen Knopf für kostenloses, schnelles Internet in der Grevesmühlener Innenstadt. Quelle: Jürgen Lenz

Das Hochgeschwindigkeitsnetz kann in der Wismarschen Straße, der August-Bebel-Straße und auf dem Markt kostenfrei genutzt werden, erläuterte Heiner Wilms. Er ergänzte auf Anfrage: „Wir wollen in den nächsten drei Jahren die gesamte Innenstadt ausleuchten, wie es heißt – nach und nach.“ Heiner Wilms kündigte auch eine „QR-Code-Rallye“ mit Preisen an. In Geschäften und im Kundenpunkt der Stadtwerke waren elf der „QR-Code“ genannten Muster aus schwarzen und weißen Quadraten zu finden. Dort waren dann Fragen zu beantworten.

Ein Höhepunkt des Unterhaltungsprogramms der Citynacht: der Auftritt der Fun-Dancer des Kreihnsdörper Carnevalvereins. Quelle: Jürgen Lenz

„ Digitalisierung“, so Bürgermeister Lars Prahler, „ist mehr als ein Breitbandanschluss in der Stadt.“ Vielmehr gehe es darum, die Möglichkeiten zu nutzen, die die Versorgung mit Glasfaser biete. Die Freischaltung des kostenlosen W-Lan in der Grevesmühlener Innenstadt ist ein Schritt in Richtung „Digitale Stadt“. Ein weiterer ist der Förderantrag für das Programm „Smart Cities“. Das Bundesinnenministerium stellt Geld zur Verfügung für Kommunen, die die Digitalisierung vorantreiben. Und genau das setzt Grevesmühen derzeit um. Das W-Lan ist der Anfang, die Fortsetzung soll zum Stadtfest Mitte Juni folgen, wenn die Plattform „ Grevesmühlen erleben“ zugeschaltet wird, die über das W-Lan angeboten wird. Dort sollen Firmen, Vereine und Verbände ihre Informationen nicht nur veröffentlichen, sondern mithilfe der digitalen Möglichkeiten in Kontakt mit Kunden, Touristen und Nachbarn treten. „Das alles kostet natürlich Geld“, so Lars Prahler. Und deshalb bewirbt sich die Stadt Grevesmühlen für die Förderung. Wie Lars Prahler weiter betonte, müsse sich niemand Sorgen machen, der nicht rund um die Uhr mit dem Smartphone in der Hand agiere. Der Bürgermeister sagt: „ Grevesmühlen bleibt analog, aber die digitalen Chancen, die sich uns bieten, die müssen wir nutzen.“ Betrieben wird das W-Lan von den Stadtwerken Grevesmühlen, die seit Jahren nicht nur zusammen mit ihren Partnern neue Ideen entwickeln, sondern sie auch umsetzen. Ein möglicher weiterer Partner könnte dabei die Ostsee-Zeitung sein, derzeit laufen die Verhandlungen über die Frage, wer denn die Plattform „ Grevesmühlen erleben“ mit Inhalt füllt.

Die Gruppe "Reuters Fritzen" aus dem Klützer Winkel unterhielt am Nachmittag das Publikum. Quelle: Jürgen Lenz

Lars Prahler eröffnete die Citynacht mit Autofrühling. Bis in die Nacht hinein lockte ein buntes Programm. Dafür sorgten auch diesmal Vereine, DRK und viele mehr. Bis 22 Uhr konnten Besucher der Innenstadt wieder nach Herzenslaune einkaufen gehen. Danach begann die Citynachtschicht mit Discjockey.

Im Foyer des Rathauses sehen sich Besucherinnen die Ausstellung "Swedish Dads" an. Sie eröffnete am Sonnabend. Quelle: Jürgen Lenz

Noch bis 28. Mai kann im Foyer des Rathauses die Fotoschau „Swedish Dads“ (Schwedische Väter) mit beeindruckenden Bildern von Johan Bävman besucht werden. Mit der Ausstellung zeigt das Landeszentrum für Gleichstellung und Vereinbarkeit, wie es aussehen kann, wenn Männer sich für die Betreuung des Familiennachwuchses eine berufliche Auszeit nehmen. Während der Eröffnung diskutierten Frauen und Männer über die Chancen, die eine Elternzeit auch Vätern bietet und welche Herausforderungen gerade für kleinere Betrieb damit verbunden sein können.

Jürgen Lenz und Michael Prochnow