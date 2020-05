Startschuss für Urlaub an der Ostsee: viele Gäste vor allem in Boltenhagen

Boltenhagen/Stellshagen/Wohlenberg

Anhalt-Bitterfeld. Frankfurt. Stendal. Dresden. Bernburg. Auto an Auto reihte sich in den Park-Taschen entlang der Ostseeallee in Boltenhagen. Wochenlang war das Ostseebad nicht so gut besucht wie am Montag.

Startschuss für Urlauber aus anderen Bundesländern, in Corona-Zeiten wieder in Mecklenburg-Vorpommern Ferien machen zu dürfen – wenn auch mit verschiedenen Auflagen, anders als jemals zuvor. Doch das nehmen Brigitte und Heinz Schneider gelassen. Mundschutz und Abstandsregeln respektieren sie.

Anzeige

Das wöchentliche OZ-Corona Urlaubs-Update als Newsletter Jetzt neu: Wir bieten Ihnen gebündelt alle News und Tipps rund um den Urlaub in MV in Corona-Zeiten. Der Newsletter kommt jede Woche am Donnerstag gegen 10 Uhr in Ihr E-Mail-Postfach. Ganz einfach hier anmelden!

Montagmittag ist das Ehepaar mit Hund „Nala“ in Boltenhagen angereist. Um 7 Uhr starteten sie mit ihrem Wohnmobil in Köthen ( Sachsen-Anhalt). Eigentlich wollten sie schon zum Herrentag im Regenbogen-Camp angekommen sein. Gebucht hatten sie ihren Urlaub bereits im Dezember. „Aber die fünf Tage, die uns durch Corona fehlen, hängen wir einfach hinten ran“, freute sich Heinz Schneider. „Wir sind jedes Jahr hier, schon zu DDR-Zeiten“, erzählte der 76-Jährige.

Weitere OZ+ Artikel

Durchstarten mit Holpern und Stolpern

Während das Ehepaar seinen Stellplatz herrichtete, verschaffte sich Marc Voßhall auf dem Campingplatz einen Überblick. Gemeinsam mit seinem Bruder Patrick Voßhall betreibt er die Regenbogen AG mit Anlagen in Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Sachsen-Anhalt und Nordrhein-Westfalen. Als ein Durchstarten mit Holpern und Stolpern bezeichnete er den Montag, an dem viele Gäste anreisten. „Ich bin froh, dass es wieder losgeht, aber es ist mit einem großen Aufwand verbunden“, berichtete er.

Marc Voßhall vom Regenbogen-Camp in Boltenhagen präsentiert den Duschball - eine einfache Maßnahme, um eine Überfüllung in den Sanitärgebäuden zu verhindern. Quelle: Jana Franke

Erhobene Zeigefinger sollen nicht bestimmend sein in den folgenden Tagen. Selbstverständlich werde die 60 Prozent-Belegungsgrenze eingehalten und auch ermahnt, wenn sich Urlauber auf dem Gelände mit Ferienhäusern und Stellflächen für Zelte und Wohnmobile nicht an die Abstandsregeln halten. Aber: „Wir setzen auf die Vernunft der Gäste“, sagte Marc Voßhall.

Unter anderem arbeitet er an den Sanitäranlagen mit einfachen Tischtennisbällen, die am Eingang in einem kleinen Körbchen liegen. Jeder Urlauber, der das Gebäude betritt, muss einen solchen Ball mitnehmen. Liegt keiner mehr im Körbchen, darf niemand die Toiletten- und Duschräume betreten. Verlässt jemand die Räumlichkeiten, muss der Ball abgewaschen ins Körbchen zurückgelegt werden. Einfaches Verfahren, große Wirkung.

Das tägliche OZ Corona-Update als Newsletter Alle News zum Coronavirus in Mecklenburg-Vorpommern täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach

Einige Urlauber ohne Buchung wieder zurückgeschickt

Trotz der großen Freude über den Start in die Saison nach verlustreichen Wochen gab es für den Campingplatz-Betreiber allerdings auch weniger nette Worte von Urlaubern, die er am Montag wieder losschicken musste. „Auf den Platz durften nur Gäste, die eine Buchungsbestätigung vorlegen konnten. Spontane Anreisen sind derzeit nicht möglich“, betonte Marc Voßhall. Und ja: Die Urlauber müssen sich auf höhere Preise einstellen. „Wir haben uns für ein dynamisches Preismodell je nach Nachfrage entschieden“, berichtete er.

Nachfragen gebe es derzeit genug. In allen Anlagen, die er und sein Bruder betreiben, würden sie im vierstelligen Bereich liegen. Aber sie müssen sich an die 60 Prozent-Belegungsregel halten. „Und diese Vorgabe werden wir nicht umgehen. Ich möchte nicht zur Leer- und Frankfurt-Corona-Berichterstattung gehören“, spielte er auf die aktuellen Entwicklungen nach Restaurantöffnungen und Gottesdiensten in den besagten Regionen an.

Heike und Roland Schröter (beide 59) aus Sachsen-Anhalt fuhren am Montag um 7 Uhr von ihrem Zuhause in Sachsen-Anhalt los, um mittags in Boltenhagen zu sein. Eine Woche werden sie an der Ostseeküste Urlaub machen. Quelle: Jana Franke

Zu den ersten Gästen gehörten am Montag auch Heike und Roland Schröter (beide 59) aus Sachsen-Anhalt. Eigentliche Anreise war am Sonntag, doch dann durften sie noch nicht in MV einreisen. „Den einen Tag bekommen wir erstattet“, sagte Roland Schröter, der sich freute, dass der Urlaub nicht komplett ins Wasser fiel. Die Familie verbringt ihre Urlaube sonst gern in Zelten oder Wohnmobilen. In diesem Jahr entschied sie sich für ein Ferienhaus.

Keine Deko auf den Tischen

Stück für Stück fährt auch der Betrieb im Gutshaus Stellshagen hoch – ein beliebter Ort für Urlauber. Der ist Katharina Just aus Hamburg von ihrer Mutter empfohlen worden, um mal richtig auszuspannen. Die 41-Jährige aus Hamburg hat zwei Jobs. Sie arbeitet mit schwerbehinderten Menschen und backt außerdem Torten für Cafés in Hamburg. Mit Corona ist das süße Geschäft komplett eingebrochen. Bevor sie wieder durchstartet, gönnt sich die lebenslustige Frau, die ursprünglich aus Schwerin kommt, eine fünftägige Ayurveda-Kur in Stellshagen. Am Montag war sie der erste Gast seit Langem im Haus von Gertrud Cordes.

Sucht Erholung im Gutshaus Stellshagen: Katharina Just (41) aus Hamburg. Als es hieß, dass Touristen außerhalb Mecklenburg-Vorpommerns ins Bundesland einreisen dürfen, entschied sie sich ganz spontan für einen Urlaub. Quelle: Jana Franke

Auch sie und ihre Kollegen haben großen Aufwand betrieben, um sich und die Gäste zu schützen – angefangen von Plexiglas-Scheiben in der Rezeption bis hin zu Veränderungen in den Speiseräumen. „Es gibt keine Deko mehr auf den Tischen. Die angebotenen Speisen haben wir auf laminierten Blättern festgehalten und das Essen wird ausgegeben“, zählte Gertrud Cordes nur einige Dinge auf. Zudem werde es keine Kosmetik- und Kopfbehandlungen für Gäste geben. „Wir setzen alles um, was uns die Landesregierung und der Dehoga (Deutscher Hotel- und Gaststättenverband, Anm. d. Red.) vorgibt“, betonte die Chefin.

Durch diesen fühle sie sich gut begleitet. „Wir fahren jetzt auf Sicht. Es gibt immer wieder neue Verordnungen und wir machen das Beste daraus.“ Das Gefährliche sei für sie der Innenraum. Unbekümmertheit sei fehl am Platz, die Spielregeln müssten eingehalten werden.

Viele Anfragen in Wohlenberg

Ruhiger startete am Montag das Feriendorf von Familie Bley in Wohlenberg in die Woche. Die meisten ihrer Gäste reisen am kommenden Wochenende an. Büfett wird auch hier nicht mehr angeboten. „Wir weisen Plätze zu und servieren am Tisch“, blickte Helmut Bley voraus. Einige hätten ihren Pfingsturlaub bereits im März und April storniert. „Daher liegen wir auch unter der 60 Prozent-Auslastung, die wir einhalten müssen“, ergänzte er. Anfragen gebe es derzeit viele. Wie er, hofft auch seine Mutter Margarethe Bley, dass die Saison nun gut anläuft. „Wir hatten eine schwere Zeit“, gab sie zu.

Noch ist es ruhig im Feriendorf von Familie Bley - hier Margarethe Bley und ihr Sohn Helmut - in Wohlenberg. Zu Pfingsten erwarten sie viele Gäste. Quelle: Jana Franke

Lesen Sie auch:

Von Jana Franke