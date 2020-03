Startschuss für neuen Jugendklub in Schönberg sorgt für Spannungen

Schönberg

Die Tage, in denen der städtische Jugendklub in Schönberg auf wenigen Quadratmetern einer alten Baracke untergebracht ist, sind gezählt. Nach dem Willen der Stadtvertretung wird in der Amtsstraße ein neuer Jugendklub geplant und gebaut. Für den Antrag der Kommunalen Wählergemeinschaft (KWG) stimmten neun Mitglieder ihrer Fraktion. Dagegen votierten drei Stadtvertreter der SPD. Zwei Mitglieder der Linken enthielten sich ihrer Stimmen. In ihrem Antrag erläutert die KWG: „Das Gebäude soll, da eine zeitnahe Lösung notwendig ist, aus sogenannten Bürocontainern mit einer Gesamtnutzfläche von etwa 100 Quadratmetern errichtet werden.“

Der stellvertretende Bürgermeister Sebastian Busse (KWG) betonte vor dem Beschluss: „Wir haben eine Stadtjugendpflege in einem maroden Gebäude – seit Jahren.“ Das solle geändert werden. Mit dem Antrag der Kommunalen Wählergemeinschaft liege jetzt ein Vorschlag vor, über den man beraten kann. „Und über den man auch streiten kann“, ergänzte Sebastian Busse.

Kinder haben an Übungsbahn mitgearbeitet

Der Beschluss und seine Vorgeschichte enthalten allerdings Konfliktstoff. Das wurde in der Einwohnerfragestunde in Reaktionen aus der Schönberger Feuerwehr deutlich. Hintergrund ist die Lage des städtischen Grundstücks, auf dem der Jugendklub laut Antrag der KWG geplant und errichtet werden soll: zwischen dem Feuerwehrgerätehaus und dem Haus Amtsstraße 8.

Am nordöstlichen Rand des Areals haben die Brandschützer mit Unterstützung von Sponsoren Übungsflächen für die Jugendwehr und Erwachsene Einsatzkräfte geschaffen. „Die Kinder haben mitgearbeitet“, erläutert Jugendwart Maik Warobiow. Als die Feuerwehr noch keine Übungsbahn hergerichtet hatte, musste ihr Nachwuchs auf der Amtsstraße trainieren.

Junge Brandschützer trainieren an der Amtsstraße. Die Feuerwehr will das Übungsgelände erhalten. Quelle: Jürgen Lenz

Bessere Zusammenarbeit notwendig

Wehrführer Jörn Stange erklärte in der Einwohnerfragestunde, die Brandschützer hätten die Übungsfläche seit 2007 hergerichtet und bewirtschaftet. Er fragte: „Warum wird in dieser Angelegenheit nicht mit der Feuerwehr gesprochen?“ Es sei sinnvoll, sie einzubeziehen. Insgesamt lasse die Zusammenarbeit mit Bürgermeister Stephan Korn (KWG) zu wünschen übrig, kritisierte Jörn Stang: „Wir sind kurz davor, das Vertrauen zu verlieren.“

Zahlreiche Feuerwehrleute applaudierten nach Stanges Ausführungen, an deren Ende er sagte, er wisse nicht, „wie lange das Ehrenamt noch so weitermachen kann.“ 27 Mitglieder der Schönberger und Lockwischer Wehr waren zur Sitzung erschienen.

Bitte: Lösung für Jugendklub und Feuerwehr finden

Wehrführer Jörn Stange sagt: „Wir sind kurz davor, das Vertrauen zu verlieren.“ Quelle: Lenz Jürgen

Feuerwehrfrau Evelyn Zepuntke wies darauf hin, dass Kinder der Jugendwehr die Wettkampfbahn mitgebaut haben. Sie sagte: „Ich würde es ganz, ganz schädlich finden, wenn man sie kaputtmacht.“ Der Vorsitzende des Feuerwehrfördervereins, Michael Zepuntke, wandte sich an die Stadtvertretung mit der Bitte, eine Lösung zu finden, mit der sowohl der Jugendklub als auch die Feuerwehr gut leben können. Andere Brandschützer betonten nach dem Beschluss, die Feuerwehr sei nicht gegen einen Jugendklub.

Auch Annemarie Schoodt ( SPD) sei für die Errichtung eines Jugendklubs. Der von der Feuerwehr genutzte Teil des Grundstücks solle aber aus der Planung herausgenommen werden. „Das ist ein enorm wichtiges Stück“, sagte die Stadtvertreterin.

Stephan Korn kündigte in der Beratung an, die Feuerwehr werde in die Planung einbezogen. Der Bürgermeister erklärte: „Der Antrag ist als Initialzündung gedacht.“ Es gehe darum, den Jugendklub gut unterzubringen. Auf den Zustand der Baracke, in der der Klub seit fast fünf Jahren öffnet, geht die Kommunale Wählergemeinschaft in ihrem Antrag ein: „Dieses Gebäude befindet sich in einem schlechten baulichen Zustand. Kürzlich wurden weitere Baumängel festgestellt, die eine Gesundheitsgefährdung nicht ausschließen.“

„Es geht jetzt um einen Grundsatzbeschluss“

Sebastian Busse erläuterte: „Es geht jetzt um einen Grundsatzbeschluss, dass man in die Planung geht.“ Die Machbarkeit eines Baus in der Amtsstraße solle geprüft werden. Der genaue Standort zwischen Feuergerätehaus und Amtsstraße 8 stehe noch nicht fest. In den Ausschüssen werde noch beraten. Der stellvertretende Bürgermeister sagte: „Es gibt genügend Spielraum, es hin- oder herzuschieben.“ Thorsten Schlaberg (KWG) betonte, der Beschluss bedeute nicht, dass sofort an einer bestimmten Stelle gebaut werde. Konkreter werde später durch die Stadtvertretung entschieden.

Die Lücke zwischen Feuerwehrgerätehaus und Amtsstraße 8 ist 62 Meter breit. Für die Feuerwehr ist rund ein Drittel eingezäunt. Den Großteil des Geländes nutzen Autofahrer zum Parken.

Über den Autor

Lesen Sie auch

Von Jürgen Lenz