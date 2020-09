Grevesmühlen

Das Bahnhofsgebäude ist bereits vollständig durch die Stadt Grevesmühlen saniert worden und ein Schmuckstück geworden, die Deutsche Bahn hat in den vergangenen Monaten sowohl Bahnsteige, den Bahnübergang sowie die Unterführungen erneuert. Jetzt fehlt nur noch das Bahnhofsumfeld, seit dem Frühjahr laufen die Arbeiten. Insgesamt rund 2,1 Millionen Euro werden die Arbeiten an dem Bereich zwischen Markant und dem Kreisverkehr kosten. Am Mittwoch wurde die Deckschicht auf die Zufahrt aufgebracht, statt Kopfsteinpflaster gibt es dort jetzt eine Asphaltdecke. Ende des Jahres sollen die Arbeiten abgeschlossen sein.

Von Michael Prochnow