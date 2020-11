Grevesmühlen

Anders als in den vergangenen Jahren, in denen der Ökumenische Adventsmarkt den Advent in Grevesmühlen ein läutete, wird in diesem Jahr zu einem musikalisch ökumenischen Gottesdienst eingeladen. Und zwar am Sonntag, 29. November, um 10.30 Uhr in der St. Nikolai-Kirche. Für die Christen der katholischen, freikirchlichen und evangelischen Gemeinden beginnt ein neues Kirchenjahr, informiert Pastorin Maria Harder. Der Gottesdienst um 9.30 Uhr entfällt. Um 11.00 Uhr findet ein Gottesdienst in Diedrichshagen zum 1. Advent in der Kirche statt.

Von Michael Prochnow