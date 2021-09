Upahl

Ab Freitag, 1. Oktober, müssen sich Autofahrer auf Verkehrsbehinderungen zwischen Upahl und der A 20-Anschlussstelle einstellen. Der Grund sind Sanierungsarbeiten an der Straßendecke in diesem Bereich. Dafür wird die Landesstraße zwischen der Autobahn und Upahl teilweise gesperrt.

Laut den aktuellen Informationen des Landesamtes für Straßenbau und Verkehr sollen die Arbeiten bis zum 8. Oktober andauern. In dieser Zeit sind die Anschlussstellen der A 20 sowohl in Richtung Rostock als auch in Richtung Lübeck gesperrt. Das Gewerbegebiet in Upahl bleibt erreichbar.

Von OZ