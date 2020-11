Steigende Corona-Zahlen: DRK eröffnet neues Abstrichzentrum in Grevesmühlen

Grevesmühlen

Am Montag, 9. November, eröffnet der DRK Kreisverband Nordwestmecklenburg in Grevesmühlen ein zweites Abstrichzentrum. Im Frühjahr hatte das Rote Kreuz bereits eine mobile Teststation auf dem Parkplatz der Malzfabrik eingerichtet, im Sommer hatte die Station die Arbeit eingestellt, weil der Bedarf deutlich zurückgegangen war.

Seitdem gab es im Landkreis nur das Abstrichzentrum des Wismarer Hanseklinikums. Und dort reichen die Kapazitäten lange nicht mehr aus. Nach Angaben des Gesundheitsamtes müssen pro Tag durchschnittlich 200 Abstriche kreisweit genommen werden. In Spitzenzeiten, das heißt bei lokalen Ausbrüchen in Schulen und anderen Einrichtungen, steigt diese Zahl deutlich an. Deshalb soll nun das DRK in Grevesmühlen Entlastung schaffen.

Untergebracht ist das neue Abstrichzentrum in der ehemaligen Schulungsbaracke am Ploggensee. Das DRK hatte das Gebäude vor einigen Monaten gekauft und unter anderem die mobile Pflege dort untergebracht. Wie Ekkehard Giewald, Vorstandsvorsitzender des Kreisverbandes, erklärte, seien die Voraussetzungen hier deutlich besser als an der Malzfabrik. Vor allem gebe es deutlich mehr Platz. So werden die Fahrzeuge der Patienten, bei denen Abstriche genommen werden, über den Parkplatz geleitet. „Die eigentlichen Abstriche werden dann an einem Fenster vorgenommen, über die B105 können die Patienten mit ihren Fahrzeugen dann das Gelände verlassen. So reduzieren wir die Kontakte auf ein Minimum.“

Das Team des DRK wird geleitet von Holger Kruse (Rettungsassistent), die ärztliche Leitung hat Michael Tretow. Zwei Krankenschwestern gehören mit zum Team, die Bundeswehr in Laage schickt ab Montag drei Soldaten, darunter einen Sanitätsunteroffizier als Unterstützung.

23 Neuinfektionen im Landkreis Die Zahl der Neuinfektionen in Nordwestmecklenburg ist erneut gestiegen. Das Gesundheitsamt meldet 23 neue Fälle am Dienstag, bislang ist noch unklar, worauf die erneute Steigerung zurückzuführen ist. Damit befinden sich insgesamt 106 Personen, die mit dem Covid 19-Virus infiziert sind, in Quarantäne. Inklusive der Kontaktpersonen steigt die Zahl der Menschen in Quarantäne auf aktuell 1305. Auch das ist ebenso wie die Zahl der Infizierten ein erneuter Rekord in Nordwestmecklenburg. Als „geheilt“ aus der Quarantäne entlassen gelten derzeit 183 Personen. Die Zahl der Abstrichtests, die im Landkreis genommen worden sind, beläuft sich auf 5530.

Die Einfahrt zum Abstrichzentrum am Ploggensee. Quelle: Prochnow

Nach Angaben von Ekkehard Giewald sind auch die ehrenamtlichen Kräfte wieder mit im Boot, um das Abstrichzentrum, das montags bis freitags von 10 bis 14 Uhr geöffnet hat, am Laufen zu halten, Thoralf Herzog, der für sein Engagement im Frühjahr vom Bundespräsidenten ausgezeichnet wurde, gehört ebenso dazu wie Peter Szibor von der Wasserwacht.

Mobiles Einsatzteam steht ebenfalls bereit

Neben dem stationären Abstrichzentrum hält das DRK auch ein Sanitätsfahrzeug bereit, um notfalls auch ein mobiles Team zum Einsatz bringen zu können. „Wenn beispielsweise in einem Altersheim getestet werden muss, dann macht es keinen Sinn, die Patienten zu uns zu bringen, dann kommen wir dorthin“, so Ekkehard Giewald.

Getestet werden nur Personen, die entweder einen Überweisungsschein ihres Hausarztes haben oder vom Gesundheitsamt geschickt werden. Ganz wichtig: Jeder, der getestet wird, muss seinen Ausweis vorlegen. Das habe laut Gesundheitsamt unter anderem mit der Überprüfung der Kontakte zu tun. Wer seinen Hausarzt nicht erreicht, der kann auch den ärztlichen Bereitschaftsdienst (Telefon 116117) kontaktieren. Auch dort gibt es Hilfe und im Fall der Fälle auch die Überweisung an das Abstrichzentrum.

Dr. Michael Tretow (links) und Ekkehard Giewald vom DRK Nordwestmecklenburg. Quelle: Michael Prochnow

Am Freitag, 6. November, wird es einen Testlauf geben im neuen Abstrichzentrum. Wie Ekkehard Giewald erklärt, sei das notwendig, um die Abläufe zu trainieren und zu optimieren. „Ziel ist es, dass die Patienten so schnell und so unkompliziert wie möglich bedient werden.“

Von Michael Prochnow