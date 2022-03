Steinbeck

Eigentlich müsste man „Kein Anschluss unter dieser Nummer“ hören, wenn man beim Steinbecker Hofladen von Familie Mann anruft. Es kommt aber endlos lange ein Freizeichen, ohne dass jemand abhebt. Wer vom benachbarten Elmenhorst nach Steinbeck fährt, sieht kurz vor dem Ortseingang den Grund. Die Oberleitung für das Telefonsignal ist gerissen, ein Mast liegt am Boden.

Seit dem Sturm am 19. Februar ist Steinbeck, der Ortsteil von Klütz, von der Außenwelt abgeschnitten, die per Internet oder Festnetztelefon erreichbar wäre. Im Sturm war ein Baum auf die Oberleitung gefallen. Seitdem wurde das Kabel aber nicht repariert. Es sind jetzt fast drei Wochen.

Problem für Hofladen und Milchviehbetrieb

Dabei haben Christine Mann und ihre Mutter Birgit sich sofort nach dem Sturm darum gekümmert, dass ihre Telefonleitung wieder funktioniert. Nicht nur der Hofladen ist auf Festnetztelefon und Internet angewiesen, auch der landwirtschaftliche Betrieb der Familie mit 245 Milchkühen samt Nachwuchs und Ackerbau braucht diese Kommunikationswege. „Wir müssen ständig Daten zur Milchkontrolle oder zur Tiergesundheit an Ämter und Behörden melden“, sagt Christine Mann. „Das versuche ich dann per Handy bei einem Strich LTE zu senden. Dazu muss ich ständig neues Datenvolumen kaufen“, sagt sie. Der Mobilfunkempfang in Steinbeck ist nämlich auch ziemlich schlecht.

Keine Kartenzahlung möglich

Als man kurz nach dem Sturm bei der Telekom sagte, dass die Sturmschäden auf „höhere Gewalt“ zurückgeführt werden, war Familie Mann noch verständnisvoll. „Das kann ja alles passieren“, sagt Birgit Mann. Dass es jetzt aber schon drei Wochen dauert, stört inzwischen sehr. „Für den Hofladen und das Café rufen Gäste an, die zum Beispiel Tische reservieren wollen. Sie können zwar aufs Band sprechen, wir können das aber nicht abhören“, sagt Birgit Mann. „Kunden im Hofladen können nicht mit EC-Karte zahlen. Das schränkt uns sehr ein und es gibt im Hofladen die ersten Einbußen. Wer spontan etwas kaufen möchte, muss Bargeld dabei haben.“ Auch Anfragen für Ferienwohnungen, die jetzt vermehrt kommen, können Manns nur kompliziert bearbeiten. „Am Computer mit Internet geht das alles einfach. Wir haben uns einen Weg über WhatsApp gesucht, fotografieren Sachen ab und verschicken sie dann. Das ist aber aufwendig und auch vom Handyempfang abhängig“, sagt Christine Mann.

Täglich in der Warteschleife

Fast täglich versucht die Familie bei der Telekom etwas herauszubekommen, wann ihr Anschluss wieder funktioniert. „Zwischen drei Minuten und einer halben Stunde steckt man dann in der Warteschleife“, sagt Christine Mann. Zuletzt wurde ihr gesagt, am 7. März soll der Anschluss, beziehungsweise die Leitung nach Steinbeck, repariert werden. Passiert ist nichts. „Dabei denke ich, dass die Leitung zumindest notdürftig geflickt werden könnte“, sagt Birgit Mann.

Etwa 30 Einwohner sind betroffen

Sie denkt nicht nur an sich und den Familienbetrieb, sondern auch an die weiteren etwa 30 Einwohner von Steinbeck. „Da sind auch einige Ältere drunter. Die können jetzt nicht einmal einen Arzt rufen. Soweit ich weiß, funktioniert auch kein Notruf, solange die Leitung nicht repariert ist“, sagt Birgit Mann. Sie erwähnt noch, dass der Familienbetrieb ja Geschäftskunde bei der Telekom ist. „Da wird man eigentlich bevorzugt“, sagt sie. Vertraglich ist sogar geregelt, dass bei einer Störung innerhalb von acht Stunden Abhilfe geschaffen werden soll. Aber, das treffe auch jetzt nicht zu. „Sie berufen sich auf die ,höhere Gewalt‘, das aber schon seit Wochen.“

Kontakt hauptsächlich per E-Mail

Über die Internetseite des Steinbecker Hofladens informiert Familie Mann ihre Kunden über das technische Problem. „Man kann uns unter der Adresse steinbecker-hofladen@web.de erreichen. Die Mails sind dann aufs Handy umgeleitet“, sagt Christine Mann. Sie hofft aber, dass die Leitung nach Steinbeck bald geflickt wird und wieder ohne Probleme Internet und Festnetztelefon genutzt werden können.

