Steinbeck

„Plötzlich ging alles ganz schnell“, sagt Christine Mann am Montagmorgen. Sie meldet, dass der Bauernhof ihrer Familie samt Hofladen und auch das restliche Dorf Steinbeck wieder über Festnetztelefone erreichbar ist und auch das Internet wieder in vollem Umfang genutzt werden kann.

Nach fast drei Wochen ohne Anschluss hatte sich Christine Mann an die OSTSEE-ZEITUNG gewandt, weil sie bei der Telekom nicht weiter kam. Bei schweren Sturm am 18. und 19. Februar war kurz vor dem Ortseingang von Steinbeck ein Baum auf die Oberleitung des Telefonnetzes gefallen und hatte die Leitung gekappt. Viele Anrufe von Familie Mann, die mit ihrem Landwirtschaftsbetrieb Geschäftskunde ist, brachten nichts. „Sie berufen sich auf Höhere Gewalt durch den Sturm“, hatte Christine Mann von den Telefonaten berichtet, die sie nur übers Handy führen konnte – auch mit schlechtem Empfang.

Für die Vielzahl von Schäden, die nach dem Sturm behoben werden mussten hatte sie in den ersten Tagen auch Verständnis. Dann dauerte es aber einfach zu lange mit der Reparatur der Leitung. „Wir sind schon durch den Landwirtschaftsbetrieb drauf angewiesen regelmäßig Daten per Mail zu verschicken“, so Christine Mann.

Das funktioniert jetzt alles wieder. „Wir sind glücklich, dass es jetzt schnell geklappt hat“, sagt sie. Nach Erscheinen des Artikels in der OSTSEE-ZEITUNG hatte sich die Telekom gleich mehrfach bei ihr gemeldet, um sich schnell um den Schaden zu kümmern.

Von Malte Behnk