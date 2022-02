Steinbeck

Ein Spaziergang an der Ostseeküste, die zwischen Brook und Boltenhagen mal Naturstrand, mal steiniges Ufer am Kliff ist, bietet nicht nur ein Naturerlebnis – zumindest, wenn die Stürme sich gelegt haben. Etwa einen Kilometer östlich des Strandzugangs in Steinbeck liegt auch ein etwas rätselhaftes Kunstwerk.

Verträumter Blick vom Stein

Ein großer Findling ist dort mit einem Gesicht bemalt, dessen bunte Farben gelb, rot und blau leuchten. Es ist ein auf der Seite liegendes Gesicht, das ein wenig melancholisch oder verträumt aussieht. Franziska Broese, die in der Kurverwaltung in Boltenhagen arbeitet und immer wieder die Umgebung nach attraktiven Ausflugszielen erkundet, hat den bunten Findling gesucht, nachdem sie im Internet ein Foto davon gesehen hatte. „Zu dem Foto war eine Geschichte geschrieben und ich wollte nachsehen, ob es diesen bunten Stein wirklich gibt“, sagt Franziska Broese. „Wanderschuhe an und los“, war ihr Gedanke.

2,5 Meter hoher Findling

In Boltenhagens Ortsteil Redewisch machte sie sich auf den Weg, um die Steilküste herum, weiter bis nach Steinbeck. Etwas mehr als vier Kilometer wanderte sie so an der Ostsee entlang, über Stock und Stein. Tatsächlich fand Franziska Broese das Kunstwerk und machte Fotos davon. „Leider habe ich keinen Menschen zum Größenvergleich daneben gestellt. Aber ich schätze, dass er etwa 2,5 Meter hoch sein müsste“, sagt sie.

Gesicht verändert sich seit 2020

Wer den Felsbrocken so bunt bemalt hat, ist bislang nicht bekannt. Das Kunstwerk ist aber auch nicht unbedingt über Nacht entstanden. Bereits 2020 war der Stein fotografiert worden. Auch damals trug er schon Gesichtszüge. Die waren allerdings nur in schwarzer Farbe auf den Fels gemalt. Die farbige Gestaltung scheint eine Fortsetzung des künstlerischen Akts zu sein. Allerdings ist es auch nicht wirklich erlaubt, einfach Steine in der Natur zu bemalen. In Mecklenburg-Vorpommern werden solche Findlinge nämlich als Geotope unter Schutz gestellt, zumindest wenn sie selten und von besonderer geschichtlicher Bedeutung sind. Geschützt sind in MV 262 große Findlinge.

Der Elfenprinz und die Fischerstochter Fotograf Brian Lorenzo aus Schwerin hat ein Märchen zu dem bemalten Findling geschrieben: Es war einmal, vor langer Zeit, da lebte in Redewisch bei Boltenhagen an der Ostsee, die Tochter eines armen Fischers. Sie war ein wunderschönes Mädchen, mit tief blauen Augen, langen Haaren und einem so liebenswerten Gemüt, dass jeder aus dem Dorf sie gern hatte. Jeden Tag brachte sie Gemüse, aus dem kleinen Gärtchen hinter dem Haus ihrer Eltern und frischen Fisch in das Gutshaus und jeden Tag wartete schon der schöne Sohn des Gutsbesitzers auf sie. Sie lachten zusammen und der Sohn half ihr die Waren in die Küche zu bringen... Wie die beiden langsam größer wurden, verliebten sie sich in einander und er versprach ihr die Ehe. Dem Gutsbesitzer jedoch gefiel diese Liebe überhaupt nicht, die Tochter eines armen Fischers war deutlich unter seinem und des Sohnes Stand. Eine solche Ehe würde er niemals billigen und so zwang er seinen Sohn, eine Tochter aus gutem Hause zu heiraten. Sollte er sich weigern, so würde er enterbt werden und sein Leben als armer Fischer verbringen, so leben wie seine Liebste. Der Sohn beugte sich dem Willen des Vaters und verstieß die wunderschöne Tochter des Fischers. Er verbot ihr den Hof zu betreten und wollte sie nie wiedersehen. Mit gebrochenem Herzen und mit ihren blauen Augen voller Tränen, rannte die Tochter zur Steilküste der Ostsee um ihrem Schmerz ein Ende zu bereiten. Die Tränen rannen ihr so heftig über das Gesicht, das nicht mal der aufkommende Sturm sie hinwegfegen konnte. Als sie so hoch oben über der Ostsee stand, trat ein großer schöner Mann hinter einem Baum hervor. Es war der Prinz der Elfen die hier lebten. Ihr Leid rührte zutiefst und als er sie ansah, verliebte er sich in sie. Er sah ihr gutes Herz, ihre Schönheit und ihren Schmerz, doch bevor er sie ansprechen konnte, sprang sie über die Klippe und stürzte der tosenden Ostsee entgegen. Der Elfenprinz erschrak und um sie zu retten, verzauberte er die Fischerstochter in einen riesigen Felsen der unbeschadet am Ufer zum Liegen kam. Sofort rannte der Elfenprinz hinunter an den Strand um die Tochter des Fischer zurück in eine Frau zu verwandeln, aber kein Zauber gelang... Er konnte den Zauber der sie zu Stein hat werden lassen, nicht lösen, denn auch das gebrochene Herz der Fischerstochter hatte sich in Stein verwandelt. Erst wenn der Schmerz der verlorenen Liebe geheilt ist, kann die Tochter des Fischers erlöst werden und so geht der Elfenprinz jeden Morgen zum Sonnenaufgang zum großen Felsen in der Brandung der Ostsee und küsst diesen zärtlich. Und eines Tages wird sie seinen Kuss erwidern...

MV schützt Steine als Geotope

Ob der bemalte Findling bei Steinbeck dazu zählt, kann auch Diplom-Geologin Kerstin Pfeiffer nicht genau sagen. Sie arbeitet für den Geopark Nordisches Steinreich, der zwischen Redewisch und Steinbeck an der Steilküste Exkursionen mit Erklärungen zu Steinen und Fossilien anbietet. An der Küste in Nordwestmecklenburg muss ein Findling ein Mindestvolumen von fünf Kubikmetern aufweisen, um als Geotop geschützt zu sein. Dies erfordert zumindest eine Länge von 2,5 Metern. Damit könnte der bunt bemalte Findling unter Schutz stehen. Vielleicht konnte der Künstler deshalb noch nicht ausfindig gemacht werden.

Vermessen Sie „ihren“ Findling

Wie groß und vor allem wie schwer ein Findling ist, lässt sich eigentlich relativ einfach herausfinden. „Um genau zu sein, müsste man den Stein ins Wasser tauchen und das Volumen des verdrängten Wassers mit dem spezifischen Gewicht multiplizieren. Und das ist bei großen Steinen immer so schwierig“, sagt Kerstin Pfeiffer, die noch eine andere Methode kennt. Die lässt sich auf eigentlich jeden großen Stein, also auch auf den Findling im eigenen Garten oder am Dorfplatz anwenden: Dazu nimmt man ein Bandmaß oder ein Seil und ein Metermaß. Damit misst man Länge, Höhe und Breite in Metern. „Dann multipliziert man sowohl mit 0,6 als auch mit 2,7 und hat das Gewicht in Tonnen“, sagt Kerstin Pfeiffer. Die Formel lautet: Länge(m) x Breite(m) x Höhe(m) x 0,6 x 2,7 = Gewicht in Tonnen.

Wie schwer ist Ihr Findling?

Wenn Sie diese Formel ausprobieren, schicken Sie doch ein Foto ihres Findlings – gerne mit Ihnen zusammen – und die errechnete Gewichtsangabe an grevesmuehlen@ostsee-zeitung.de. Wir veröffentlichen dann die „dicken Dinger“ Nordwestmecklenburgs.

Eine Nymphe sorgte für Ärger

Vor der Steilküste in Boltenhagens Ortsteil Redewisch war schon einmal ein Stein zu einer Attraktion für Touristen im Ostseebad geworden. 2005 saß plötzlich eine Nymphe auf dem Stein. Die Metallskulptur wurde zum bekannten Ausflugsziel und Fotomotiv, bis ein Streit um die Vermarktungsrechte entbrannte, in dessen Folge die Meerjungfrau auf ähnlich mysteriöse Weise verschwand, wie sie zuvor aufgetaucht war.

Von Malte Behnk