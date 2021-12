Wismar

Ab dem 29. Dezember verstärkt Stella Hinrichs als Polizeihauptmeisterin Paula Moorkamp das Team der Soko Wismar. In der Folge „Neue Wege“ feiert sie ihren Einstand und unterstützt das Ermittlerteam rund um Udo Kroschwald, Dominic Boeer und Nike Fuhrmann.

Die OSTSEE-ZEITUNG hat sich vorab mit der Schauspielerin unterhalten.

Sie sind jetzt Teil einer beliebten Krimi-Serie? Sind Sie privat auch ein Krimi-Fan?

Auf jeden Fall. Mit meiner Familie habe ich früher jeden Sonntag Tatort gesehen. Damit bin ich aufgewachsen. Inzwischen sehen meine Sonntage so aus, dass ich mich mit Freunden treffen, wenn es die Corona-Regeln erlauben, und wir ein Krimi-Spiel austragen, in dem der Täter gefasst werden muss. Und ich bin sehr gut darin, den Täter zu entlarven. Deswegen freue ich mich, jetzt selber ‚ermitteln‘ zu können.

Kannten Sie die Serie, bevor Sie engagiert wurden?

Natürlich. Die Serie gibt es schließlich schon seit fast 20 Jahren und wird durchschnittlich jeden Mittwoch von vier Millionen Zuschauern verfolgt. Auch einige meiner Schauspielerfreunde haben schon für die Soko Wismar vor der Kamera gestanden, allein deswegen habe ich die ein oder andere Folge gesehen.

Haben Sie sich dann extra noch welche angeschaut, um sich auf die Rolle vorzubereiten?

Für die Rolle gab es mehrere Castingrunden. Zur Vorbereitung habe ich vorher die ganze Mediathek hoch und runter angeguckt. Ich wollte erfahren, was für eine Stimmung die Serie hat, wie die anderen Figuren so sind und was ich Neues mit in den Soko-Wismar-Kosmos einbringen kann.

528 Drehtage für Spielfilme und Serien Im Bereich Spielfilm und Serie sind im Jahr 2021 trotz der Corona-Pandemie insgesamt 528 Tage in Mecklenburg-Vorpommern gedreht worden – 2020 sind es 283 Drehtage gewesen. Das teilt die MV Filmförderung GmbH mit. Der öffentlich-rechtliche Rundfunk filmte jeweils zwei Folgen für die beliebten TV-Serien Stralsund, Polizeiruf 110, „Käthe und ich“ sowie jeweils drei Folgen vom Usedom-Krimi und Praxis mit Meerblick. Für die ZDF-Serie „Ella Schön“ wurden in diesem Jahr drei statt zwei Folgen mit insgesamt 29 Drehtagen realisiert. Für die ZDF-Serie Soko Wismar sind insgesamt 20 Folgen für die 19. Staffel gefilmt (75 Drehtage) worden. Auf der Insel Usedom wurde zudem der Spielfilm „Alfons Zitterbackes chaotische Klassenfahrt“ gedreht, der im Sommer 2022 Kinostart feiern soll. In Ludwigslust standen Paula Beer und Katja Riemann für die internationale Koproduktion „Last Song for Stella“ vor der Kamera. Für Dieter Schumanns Dokumentarfilm „Dann gehste eben nach Parchim“, in dem er drei junge Schauspielerinnen und Schauspieler an einem Theater in der mecklenburgischen Provinz begleitet sowie das Porträt „Vom Keltern – das Leben der Helga Schubert“ über eine der bedeutendsten Autorinnen Mecklenburg-Vorpommerns laufen derzeit die Dreharbeiten. Auf der Insel Rügen und in Stralsund fanden zudem Dreharbeiten für den ZDF-Mehrteiler „Freunde sind Meer“ (40 Drehtage), das Gute-Zeiten-schlechte-Zeiten-Spezial „Leon – glaub nicht alles, was Du siehst“ und für die ZDF-Serie „Der Alte“ statt. Auch bekannte Regisseure und Regisseurinnen nutzen für ihre neuen Projekte Mecklenburg-Vorpommern. So drehte unter anderem Aelrun Goette für ihren Kinospielfilm „In einem Land, das es nicht mehr gibt“ in Nienhagen. Dominik Graf drehte in Carwitz seinen Dokumentarfilm „Jeder schreibt für sich allein“.

Und was können Sie Neues mit einbringen?

Es ist sehr schön, dass den Job des Polizeihauptmeisters nach 20 Jahren eine Frau bekommen hat. Ich glaube, es ist jetzt die richtige Zeit dafür, dass das passiert.

Wie sind die Dreharbeiten für Ihre erste Staffel verlaufen?

Wir haben ungefähr ein halbes Jahr lang gedreht – bis wenige Tage vor Weihnachten. Los ging es in Berlin. Als es dann endlich nach Wismar ging, habe ich mich sehr gefreut. Ich kannte die Stadt schon ein bisschen, da ich vier Jahre lang am Mecklenburgischen Staatstheater in Schwerin gearbeitet habe. Und da meine Mutter aus dem Norden kommt, habe ich mich sehr auf das Meer gefreut. Damit verbinde ich unglaublich viele schöne Erinnerungen. Ich weiß auch noch, dass ich in den ersten Drehtagen mit einem Kaffee auf das Meer geschaut habe und dachte: Es ist schön, wieder hier zu sein!

Haben Sie auch schon Soko-Wismar-Fans bei den Dreharbeiten gesehen?

Dass ich die Neue bin, wusste bis vor Kurzem ja noch niemand. Es musste lange geheim gehalten werden. Deshalb bin ich gespannt, wie es im nächsten Jahr für mich sein wird, wenn mich die Zuschauer als Paula Moorkamp kennen.

Paula Moorkamp kommt für Kai Timmermann, der das Team verlassen hat und zehn Jahre lang von Mathias Junge verkörpert wurde – so erfolgreich, dass er ein Publikumsliebling der Serie war. Sind das große Fußstapfen, in die Sie treten müssen?

Ich kann die Fans total verstehen, dass sie den Abschied von Kai Timmermann bedauern und traurig sind. Ich sehe mich aber nicht als Ersatz, sondern als Nachfolgerin. Schließlich ist es eine neue Figur, die in das Ermittlerteam kommt und eine eigene Geschichte hat.

Die von Kai Timmermann endete als Parkranger in Alaska.

Ich habe mir die Folge auch angeschaut und fand sie sehr schön. Es war ein richtig toller Abschied – für die Figur und für die Fans.

Er hat sogar eine „I love Wismar“-Tasse in der Hand gehalten …

Ja, das war süß. Manchmal verschwinden die Figuren einfach so und die Zuschauer werden im Unklaren zurückgelassen. Hier war das glücklicherweise nicht der Fall.

Wie sind Sie denn vom Soko-Wismar-Team aufgenommen worden?

Sehr gut. Andere Kollegen, die schon am Set waren, meinten vorher zu mir: Stella, Du kannst dich auf ein familiäres Umfeld und offene Arme freuen. Und genauso ist es mir auch ergangen. Es war von Beginn an ein sehr hilfsbereiter und vertrauensvoller Umgang miteinander.

Verbringt man auch die Freizeit ein bisschen zusammen, wenn man in Wismar dreht?

Mein Glück war, dass ich im Sommer angefangen habe, in der Stadt zu drehen. So konnten wir uns, das ein oder andere Mal nach dem Feierabend am Hafen treffen. Es war schön, das Team auf diese Weise ein bisschen besser kennenzulernen. Ich habe natürlich Tipps bekommen, zum Beispiel wo ich in Wismar am besten frühstücken kann. Auch meine neue Lieblingsstrecke für einen Spaziergang – rund um den Mühlenteich – war der Tipp einer Kollegin.

Zum Schluss der Dreharbeiten hat sich die Corona-Pandemie in Deutschland leider wieder verstärkt. Hat sich das auf Ihre Arbeit ausgewirkt?

Ich kenne die Dreharbeiten nur unter Corona-Bedingungen. Es ist das völlig normal, dass wir jeden Tag getestet werden, immer eine Maske tragen und auf Abstand achten müssen, vor allem im Studio. Ich fühle mich dort sehr sicher. Und da wir keine Liebesromanze drehen, ist es auch leicht, Abstand zu halten (lacht).

Freuen Sie sich schon auf den 29. Dezember, wenn Sie das erste Mal in der Soko Wismar zu sehen sein werden?

Ja, natürlich. Ich drehe schon ein halbes Jahr und durfte es auch lange niemanden sagen, weil es geheim bleiben sollte. Deshalb bin ich wirklich sehr gespannt, auch darauf, wie es mit meiner Rolle weitergeht.

Dürfen Sie verraten, wie Paula Moorkamp ins Ermittlerteam eingeführt wird?

Ich glaube nicht.

Schade.

Aber es ist eine sehr schöne Einführung und ein bisschen chaotisch.

Das macht neugierig. Werden Sie länger bei Soko Wismar bleiben, vielleicht auch zehn Jahre wie Mathias Junge?

Die Rolle ist erst mal auf unbestimmte Zeit angelegt. Ich freue mich, dass mir die Serie die Möglichkeit bietet, meine Figur über einen längeren Zeitraum zu entwickeln und die Zuschauer Paula Schritt für Schritt besser kennenlernen.

Sie waren vier Jahre lang am Mecklenburgischen Staatstheater in Schwerin. Was gefällt Ihnen besser: Live vor Publikum aufzutreten oder mehrere Versuche vor der Kamera zu haben?

Es ist beides reizvoll. In den vergangenen Jahren habe ich viele Erfahrungen auf der Bühne sammeln dürfen. Jetzt bin ich froh und dankbar, regelmäßig vor der Kamera stehen zu können. Den Unterschied habe ich vor Kurzem im Studio erlebt: Paula hat irgendetwas am Schreibtisch gemacht und die Kamera lief mit. Offenbar war das so lustig, dass hinter der Kamera gelacht wurde und die Aufnahme abgebrochen werden musste. Ich bin diese direkten Reaktionen, Lacher aus dem Publikum aus dem Theater gewohnt, aber beim Drehen darf erst hinterher gelacht werden.

Wollen Sie das Theaterspielen neben der Soko Wismar beibehalten?

Das wird zeitlich schwierig. Wir haben den Januar und Februar frei, dann gehen die Dreharbeiten weiter. Außerdem wollte ich ja etwas Neues machen.

Warum haben Sie sich für die Schauspielerei entschieden?

Ich habe schon immer gespielt – in Theaterklubs, an der Schule. Schnell habe ich gemerkt, die Bühne und vor der Kamera sind Orte, an denen ich mich wohlfühle. Dort sind lauter Gleichgesinnte und man versteht sich. Ich wollte etwas machen, was mir Freude macht.

Und was machen Sie in der Freizeit? Joggen Sie wie Ihr Schauspielkollege Dominic Boeer auch mal durch Wismar?

Er ist schon mal an mir vorbeigelaufen (lacht). Aber ich gehe lieber spazieren – am liebsten in der Natur, im Wald oder am Meer. Deshalb ist es schön, Berlin für einige Zeit verlassen zu können und nach Wismar zu kommen.

Von Kerstin Schröder