Boltenhagen

Gundula Binder strahlt, als sie mit zwei fangfrischen Makrelen aus der Fischhalle am Hafen in Tarnewitz tritt: „Ich finde das wunderbar, dass ich hier direkt beim Fischer einkaufen kann.“ Und einen flotten Spruch auf Plattdütsch serviert ihr Fischer Uwe Dunkelmann gratis dazu: „Väl äten, väl drinken, un denn rut up Schäselong un licht andicken.“

Wenn es nach Kurdirektor Martin Burtzlaff ginge, kämen Besucher des Ostseebades in Zukunft regelmäßig in den Genus dieses Kulturerbes. „Die Begegnung mit den urigen Fischern ist das Highlight für unsere Gäste“, schwärmt Burtzlaff. Und schärft gleichzeitig das Bewusstsein für die Lage der Küstenfischer.

Gundula Binder aus Hannover kauft mit Tochter Julia Eisengarten und Enkelin Alena frische Makrele bei Fischer Gores. Quelle: Annabelle von Bernstorff

Fester Fischverkauf an zwei Tagen im Hafen

Ihm schwebt vor, die Fischerhalle in der Marina für einen hygienischen Verkauf des Tagesfangs an ein bis zwei festen Tagen in der Woche flottzumachen und Informationen für die Besucher zu gestalten. „Und wenn dann der Fang schon eine Stunde früher ausverkauft ist, weil nicht mehr im Netz war, dann ist das auch eine Ansage, über die wir mit den Gästen ins Gespräch kommen können.“ Die Hoffnung des Kurdirektors und der Fischer: Bei den Touristen Rückhalt für das traditionelle Fischerhandwerk an der Ostsee zu gewinnen.

Diesen Anblick der Fischerboote in der Marina von Boltenhagen wollen Kurverwaltung und Fischer für die Touristen erhalten. Quelle: Helmut Strauss

Derzeit verspüren die Fischer keine starke Lobby. Wenn er das schon höre: „Die Fischer räubern die Meere“, empört sich der Boltenhagener Stellnetzfischer Uwe Dunkelmann. Nicht alle Fischer seien gleich: „Wir Stellnetzfischer fischen an 150 bis 160 Tagen im Jahr etwa 1,5 Tonnen pro Kutter. Die großen Fangschiffe holen draußen mit ihren Schleppnetzen 350 Tonnen pro Tag aus dem Meer“, berichtet er. Und jedes Jahr werde die Quote niedriger. „Da kann man uns auch gleich ein Berufsverbot erteilen“, empört sich der Stellnetzfischer in dritter Generation.

Robben sind die größten Seeräuber

Dabei seien die größten Räuber die Seehunde und Kegelrobben. „Wir sehen hier bei uns täglich 100 bis 150 der Seeräuber“, berichten die Tarnewitzer Fischer. „Sie fressen um die zehn Kilogramm Fisch pro Tag, leider häufig direkt aus unseren Netzen.“ Seehund und Kegelrobbe sind streng geschützt. Vor allem die Population in der südlichen Ostsee wächst stark – laut Deutschem Meeresmuseum in Stralsund jährlich um rund 20 Prozent. Den Traditionsfischern fehlt jedes Verständnis: „Hier wird das Wohl des Seehunds über die Existenz der kleinen Stellnetzfischer gestellt.“

Das bleibt übrig, nachdem eine Robbe das Netz geplündert hat Quelle: Heiko Gores

Hinzu kämen laut Dunkelmann etwa 14 000 Kormoran-Pärchen, Fischverbrauch pro Tag: sieben Tonnen. Der Jagddruck sei groß, der Fischbestand hingegen immer überschaubarer. Ausgleichszahlungen für die Schäden, die die Tiere verursachen, gibt es zwar theoretisch. In der Praxis ist die Beweisführung nahezu unmöglich und die bürokratischen Hürden sind für Dunkelmann zu hoch. Fischer Heiko Gores winkt ab: „Ich bin zu klein, um die Bedingungen für eine Entschädigung zu erfüllen.“ Geld gäbe es erst ab 10 000 Euro Jahresgewinn. Er macht 3000 Euro.

„Warum wird die ruhende Fischerei nicht von der Quotierung ausgenommen?“

600 Kilo Dorsch und 50 Kilo Hering darf Gores pro Jahr fischen. „Viele Kunden verstehen das nicht und sind enttäuscht, wenn ich nicht im Angebot habe, was sie sich wünschen.“ Die Fischer fragen sich, „warum die ruhende Fischerei nicht von der Quotierung ausgenommen werden kann?“

Seehunde und Kegelrobben tummeln sich in der Wismarbucht auf einer Sandbank Quelle: Heiko Gores

Nur 10 Prozent des Fischs stammt von hier

Nur zehn Prozent des Fischs, der in Boltenhagen verkauft und serviert wird, stammt aus dem Fang der lokalen Fischer. An der Fischhalle soll ein zentraler Anlaufpunkt entstehen, wo den Gästen das Handwerk der Stellnetzfischer und ihre Nöte erläutert werden. „Vielleicht guckt der Gast ja dann auch zu Hause im Supermarkt mal auf die Fischverpackung und kauft hinterher lieber beim regionalen Fischer ein“, hofft Touristiker Burtzlaff.

500 Euro Minimalsicherung gefordert

Fischer Dunkelmann fordert eine Minimalsicherung aus dem Tourismusfonds der Landesregierung für die Fischer. „500 Euro pro Monat würden schon reichen, damit der kleine Fischer auch weiterhin täglich rausfahren kann.“ Die Fischer wollen im kommenden Jahr beantragen, dass ihr Handwerk Weltkulturerbe wird. „Wenn wir nicht mehr rausfahren, verliert Mecklenburg-Vorpommern einen Teil seines Gesichts.“

Von Annabelle von Bernstorff